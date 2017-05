Jan 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3124.20 NSE 22870.30 ============= TOTAL 25994.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 100.3300 8.5500 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.7500 10.3400 7.00 INE071G08726 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.35% 07-Dec-18 100.2648 8.5000 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.0500 8.2500 145.60 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3745 8.4800 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 3.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP. 8.75% 13-Jan-20 100.8697 8.4800 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 103.1850 9.7200 2.50 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 101.0300 8.4800 12.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.4053 8.3200 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4815 8.2200 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3931 8.2400 100.00 INE538L07148 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 11-Dec-20 100.0700 9.6100 16.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4228 8.2100 50.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND 8.55% 08-Jan-21 100.1000 8.5500 1.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 106.2244 8.8000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 103.7500 7.4100 0.80 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.9772 8.2800 50.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 108.3000 9.3900 192.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.3200 9.3900 280.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0066 11.6300 200.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6200 9.3900 57.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8366 0.0000 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7455 8.3300 96.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.5175 8.3100 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5277 8.3200 200.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2400 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.6300 8.3000 0.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.7500 9.2400 16.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.2000 7.4500 1.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.9000 7.1400 10.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 105.2000 9.2600 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 108.3913 7.4000 5.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 110.4682 7.2500 64.80 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.53% 21-Dec-30 100.3450 7.2400 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.1900 7.2700 0.70 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 100.0000 7.3700 0.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 100.0000 7.0800 10.40 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 100.0000 7.3500 0.30 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.50% 21-Dec-35 101.1000 7.1400 2.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.0500 11.5700 3.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.4000 9.4700 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4300 10.3400 78.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7426 0.0000 30.00 NSE === INE092T08741 IDFC BANK LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.0532 7.5200 250.00 INE092T08741 IDFC BANK LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.0532 7.5200 250.00 INE804I07IF9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 182.6340 10.7500 18.40 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 05-Apr-16 12.5332 9.8600 2000.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4810 7.9500 100.00 INE866I07586 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.0497 9.0000 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.2400 8.4500 2.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2717 7.9200 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.7105 8.0200 500.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 101.1762 8.6800 200.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 99.6944 8.8500 250.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 99.6944 8.8500 100.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.30 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.5686 8.1500 450.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.5686 8.1500 350.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.40 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.0000 8.0900 3000.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.1100 9.0911 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.7988 8.0671 70.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1116 8.0500 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1116 8.0500 200.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3745 8.4800 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 1.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 123.3200 9.5000 339.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.50 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 0.70 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 1.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4799 8.1300 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4799 8.1300 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6421 8.1700 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6421 8.1700 400.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.4000 8.5000 4.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.0400 11.9000 30.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.6294 8.1800 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.6294 8.1800 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4425 8.4588 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8697 8.4800 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0521 8.1500 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0521 8.1501 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.8800 8.5147 17.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4253 8.3046 1350.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4253 8.3046 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4815 8.2400 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4444 8.2526 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3931 8.2525 100.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6500 9.1000 10.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.4800 8.6400 2.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4228 8.2001 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4228 8.1998 50.00 INE535H07753 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.05% 30-Dec-20 100.0000 9.0474 750.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.9500 8.5512 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0400 9.1300 166.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 105.3489 10.3300 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9858 9.2750 54.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.7600 10.7600 30.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4200 8.3450 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 114.9231 9.3000 150.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.2900 53.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8231 8.3000 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8231 8.3000 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.3200 8.7500 15.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.0000 8.3600 2.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 107.8200 8.7500 12.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.5200 9.5800 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 203.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.1130 10.7450 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.0500 10.1900 17.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 105.7400 8.3700 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4300 9.8400 80.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7200 8.3600 10.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0785 9.0850 7.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.6000 8.6475 150.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.6900 8.7500 30.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.5500 9.4950 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7536 8.3567 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7536 8.3600 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.9253 8.5100 16.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1949 8.3200 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1949 8.3200 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7972 8.4500 900.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7972 8.4500 650.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9842 8.3000 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9842 8.3000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7455 8.3350 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7455 8.3349 400.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.5175 8.3000 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0900 9.0500 13.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.4940 8.9000 11.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5477 8.3150 800.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5477 8.3150 500.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.0300 8.7300 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 101.1000 9.1100 15.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3342 8.8700 500.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.0500 8.8300 72.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.1687 8.2850 250.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.1687 8.2850 100.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.8700 9.2600 10.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2300 16.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 101.5388 9.1300 10.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 108.0344 7.2500 100.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.8100 9.1115 200.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 100.0254 9.8600 500.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.1984 8.2901 100.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 113.9800 7.2400 2.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.4000 9.1700 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.5642 11.4000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com