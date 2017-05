Jan 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7473.70 NSE 34815.80 ============= TOTAL 42289.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.53% 21-Dec-30 100.2571 7.2500 25.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.8000 9.8200 18.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8900 0.0000 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6700 0.0000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6000 3.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.0886 9.0500 250.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.2243 9.0500 200.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.8432 11.3900 70.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9471 0.0000 1100.00 INE803T15027 SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 17.00% 23-Aug-17 102.8800 - 5.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.0470 8.4600 950.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.5900 10.2000 2.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.4000 0.0000 7.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9007 8.0800 500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8076 8.4400 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.2366 8.0900 500.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.9000 8.4300 3.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.9147 8.0500 50.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 28-May-19 100.9533 8.9000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6995 8.1400 900.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 101.1300 9.1000 5.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.82% 20-Feb-20 101.8304 8.2700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3814 8.2400 600.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1804 8.2200 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 103.1840 9.7200 2.50 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 107.5500 10.2900 1.50 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITEE 8.36% 04-Sep-20 100.3423 8.2500 50.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 100.0000 8.5000 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 110.5000 0.0000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.0000 7.3600 0.80 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.6500 8.2800 2.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.7769 8.2300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 0.0000 56.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.3860 9.4100 180.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9387 8.4000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8062 8.3200 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 100.2200 9.2400 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.0664 8.7000 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.7276 8.2200 50.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.07% 21-Dec-25 100.0000 7.0700 2.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.7500 9.2800 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.5600 7.4100 1.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.2600 7.3100 1.90 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6500 7.3100 0.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.9000 7.3100 0.50 NSE === INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.1200 7.2652 30.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.9900 8.3124 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8000 10.7592 22.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2468 10.8600 20.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.5000 10.6700 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5100 9.6200 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.5642 11.4000 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.0000 10.7600 2.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 176.2450 0.0000 4.80 INE804I07IF9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 182.6990 10.7500 2.50 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.0886 9.3000 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.3520 8.7500 3.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 101.3182 11.1900 3.00 INE722A07638 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.13% 23-Sep-16 99.8826 9.1000 500.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 101.0337 9.1000 250.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.2243 8.9500 200.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.8432 11.3500 70.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.8950 9.1500 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.3210 8.2500 500.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.18% 07-Feb-17 100.9735 8.1500 4.00 INE722A07653 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.12% 14-Feb-17 99.8906 9.2000 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2905 7.9000 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2905 7.9000 500.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.7008 8.2500 250.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9471 9.5000 1100.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.9349 8.0200 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.2960 8.0300 1.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.7920 8.3200 200.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 99.9238 9.3200 500.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 98.9441 10.9122 3.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6553 8.1100 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6553 8.1100 250.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.0000 7.9205 1500.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.0470 8.4500 950.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0228 8.1400 340.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7018 8.0400 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5380 7.9964 506.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.1371 8.4600 1000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.1371 8.4600 1000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.1685 8.4453 500.00 INE953L07222 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.85% 28-Jul-18 99.8396 12.8300 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3459 8.3500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3459 8.3500 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5292 8.4625 455.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1844 7.9900 80.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9007 8.0700 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8965 8.0800 100.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.5072 8.0300 250.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.5072 8.0300 250.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 99.7744 10.1000 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.0000 8.0870 2000.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0167 8.0000 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0167 8.0044 200.00 INE321N07020 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 16-Jan-19 110.4018 10.4600 90.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1043 8.0500 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1043 8.0500 250.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8076 8.4500 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2366 8.0900 500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3966 8.4700 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.3966 8.4700 250.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 45.50 INE321N07079 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 23-Apr-19 107.1104 10.4600 90.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 123.3200 9.5000 226.00 INE201P07078 G R INFRAPROJECTS LIMITED 11.40% 20-May-19 99.9028 11.4000 125.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.9147 8.0500 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.6772 8.1400 200.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.6772 8.1400 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7195 8.1437 1300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6621 8.1617 400.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.4027 8.1000 1250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3722 8.1000 1250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2000 11.7500 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4354 8.4600 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4354 8.4600 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8600 8.4829 24.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.0700 8.3700 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.8304 8.2600 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3814 8.2300 600.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1457 8.2200 300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1457 8.2200 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.8800 8.5100 14.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6303 8.2000 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6303 8.2000 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3423 8.2400 50.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6300 9.1000 10.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 7.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.0000 8.9800 95.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 100.0000 8.5000 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1000 9.1100 211.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 105.8535 8.2250 100.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 105.8535 8.2250 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.9765 7.9428 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.9765 8.1000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.4479 8.3000 100.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.9200 9.1200 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.1000 9.0300 48.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 108.0000 10.7000 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7204 8.2700 750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7204 8.2700 750.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2424 8.3800 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2424 8.3800 450.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 115.2500 9.2500 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.5207 8.3100 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.5207 8.3100 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 103.0300 9.1800 300.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 106.2385 8.2400 100.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 106.2385 8.2400 100.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.3977 8.2300 100.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.3977 8.2300 100.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.7769 8.4000 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.9688 8.6467 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8993 8.8965 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.3374 8.4700 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0302 8.4725 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0430 9.0900 16.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.2653 9.3200 350.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.6855 9.3500 360.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.7423 9.3900 90.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8121 8.3450 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9387 8.3900 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8272 8.4456 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8272 8.4456 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.2390 8.2600 15.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8062 8.3300 50.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4250 8.4400 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6118 8.3075 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6118 8.3050 400.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1700 9.2528 10.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.9300 9.2500 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3000 8.1200 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.7276 8.2100 100.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.8300 9.2700 4.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4366 9.1200 70.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 108.1842 7.2350 100.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.8100 9.3500 18.00 