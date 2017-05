Jan 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6237.80 NSE 14656.60 ============= TOTAL 20894.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.1602 7.6200 500.00 INE871D07NW4 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 0.00% 10-Apr-18 106.1227 0.0000 104.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.4410 8.5900 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4345 8.0000 4.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3454 8.3600 1750.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 99.5683 8.1500 190.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 100.5329 8.4800 5.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.2366 8.0900 500.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.1731 10.5700 190.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 04-Jun-19 122.1357 0.0000 500.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 103.9800 8.2000 1.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 103.0660 9.7000 3.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.4661 8.2300 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8681 8.1000 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6263 8.1800 50.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 7360.0000 8.2500 0.70 INE092T08CF9 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 7360.0000 8.2500 0.70 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.8000 8.2100 9.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1500 9.1000 15.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.0210 8.3200 350.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6969 8.2700 1050.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2894 8.3700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.8021 8.3400 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.3000 5.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 99.9000 9.6100 5.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 103.0500 8.9000 6.00 INE428A09117 ALLAHABAD BANK 8.58% 18-Jan-24 103.5100 8.2000 1.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.7598 8.2400 50.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6677 9.3500 10.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 106.1400 9.0700 10.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2500 9.3100 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0000 8.2900 2.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.8000 9.1000 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5149 8.3300 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 104.3000 8.6200 2.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2600 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.2209 8.6800 0.40 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.0626 8.1800 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.9700 0.0000 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.2384 7.3000 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.53% 21-Dec-30 100.7000 7.4100 24.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.1500 10.6200 20.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.1500 0.0000 0.50 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.6300 9.4500 10.00 INE428A09125 ALLAHABAD BANK 9.08% 18-Dec-99 103.5100 8.2000 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED 9.20% 23-Dec-99 103.9500 8.7500 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7426 0.0000 22.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4638 9.9100 4.00 NSE === INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 176.1000 0.0000 1.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 96.4030 8.9598 300.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3866 8.4800 200.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3866 8.4800 200.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4198 8.4700 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4198 8.4700 250.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 99.8942 9.2000 100.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 128.7000 0.0000 2.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.1183 8.5000 200.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.1183 8.5000 200.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 133.3000 0.0000 1.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 131.8300 0.0000 1.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.6628 9.3400 250.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 168.5412 9.0000 82.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 99.9540 9.2981 1000.00 INE657N07050 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES 0.00% 08-Aug-17 105.3897 9.9717 6.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.75% 21-Aug-17 100.0000 11.6796 2.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Sep-17 100.9400 8.8000 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4904 8.0400 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5000 8.1500 750.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.8600 8.8100 3.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 108.0000 0.0000 1.50 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.7751 10.0000 60.00 INE871D07NW4 INFRASTRUCTURE LEASING - 10-Apr-18 106.1227 8.7000 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3454 8.3500 2250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3454 8.3500 500.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA - 09-Sep-18 100.7500 10.7500 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8800 8.8200 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2100 8.8200 4.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.5682 8.1500 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.5682 8.1500 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0050 8.0000 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0050 8.0000 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2366 8.0900 500.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8000 8.4700 15.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.6977 7.9900 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.6977 7.9900 100.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 04-Jun-19 122.1357 9.5900 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4444 8.4600 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8681 8.1000 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6263 8.2000 50.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 96.8500 8.8200 2.30 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.1273 8.2700 50.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 100.0000 8.4889 200.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.4300 9.0400 6.00 INE860H07CH2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 07-Jun-21 100.0000 8.7000 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.9600 9.1100 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 115.9500 9.1900 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0210 8.3100 350.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6969 8.2600 1300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.6000 7.0200 18.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2894 8.3700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.8021 8.3300 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.2500 10.5000 60.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 134.6731 9.7500 550.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.52% 15-Feb-24 102.1015 7.9000 2.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.7598 8.4000 50.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 107.8437 8.2800 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.4100 10.1200 11.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 103.6048 9.1000 160.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.4610 8.4500 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7800 8.3500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7500 8.3200 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.1600 9.0700 16.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.8637 8.8500 300.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.8637 8.8500 300.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4500 8.5300 52.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8500 8.3160 60.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3056 8.3300 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3056 8.3300 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5149 8.3200 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4949 8.3231 250.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2300 9.2500 65.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8500 9.2500 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.5900 8.0478 0.30 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.9500 8.7000 3.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0626 8.1700 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 106.6200 7.3000 3.50 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 101.1800 9.8100 38.00 INE031A07AG1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.98% 28-Mar-29 107.9082 7.7400 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.1000 7.2700 204.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.1000 8.3100 76.00 INE733E07JJ9 NTPC LIMITED 8.91% 26-Dec-33 114.0400 7.2300 1.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 114.8600 7.2500 3.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 113.9800 7.2400 2.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.8000 9.1100 30.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8041 9.4000 13.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.2000 9.5600 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.9986 10.4000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7200 4.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.0000 10.7800 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange