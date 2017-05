Jan 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4626.90 NSE 25818.80 ============= TOTAL 30445.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5288 8.1100 1400.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 126.6600 9.0000 2.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.8083 11.3900 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.5739 8.6100 250.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.7723 8.5700 350.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.9665 10.6100 250.00 INE138A07413 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 30-Dec-17 100.0000 12.2500 20.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 99.9472 8.7800 250.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 20-Jun-18 100.0612 8.8200 50.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 108.8548 18.0000 19.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 99.7250 8.8000 100.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.7400 8.3900 8.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.6500 8.1900 0.50 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 99.9845 7.9800 490.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.8500 11.9500 20.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-20 104.9712 8.2200 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.1000 8.3000 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5115 8.2100 150.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6500 120.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6149 8.3200 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.5256 8.3400 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 107.4000 8.8700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 0.5000 21.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7031 8.7100 10.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 103.1000 9.3700 5.00 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-26 100.0000 8.6000 200.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2559 8.2200 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.1800 7.3900 83.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.9000 7.1400 6.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 110.1066 7.2900 9.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 101.3435 7.2100 1.50 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.9500 0.0000 1.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.4500 11.8000 30.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9400 0.0000 21.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.7700 0.0000 7.00 NSE === INE804I07QP1 ECL FINANCE LIMITED - 02-Feb-16 125.1100 - 2.50 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.2605 8.1500 24.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.6093 8.1500 17.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5288 7.9500 1500.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.3668 10.1635 100.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0573 8.6151 250.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0573 8.5700 250.00 INE148I07AM4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-16 111.3647 9.0000 225.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.8984 8.6100 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.8984 8.6100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8603 8.6100 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8603 8.6100 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.8189 8.6100 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.8189 8.6100 250.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.8083 11.3500 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.5739 8.5600 250.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.2388 9.0000 500.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 109.2032 10.1912 30.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.6602 8.3500 50.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.7723 8.5800 350.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.7445 8.3500 50.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.0321 11.1900 250.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 98.9398 10.9200 284.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.5001 8.3546 150.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.9665 10.5999 250.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 97.4305 10.8400 150.00 INE938L08023 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 31-Dec-17 101.0219 12.1200 100.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.6187 8.6200 3000.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.6187 8.6200 3000.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.7468 10.0100 60.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 99.9472 8.7900 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1762 8.6000 700.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1762 8.6000 450.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4746 8.0400 1.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 20-Jun-18 100.0612 8.8500 50.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.0592 8.5400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.1678 8.0477 10.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.9160 7.9300 350.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9506 8.0500 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5237 8.0500 500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.8633 8.5000 500.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.0967 8.6000 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2291 8.0900 650.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2291 8.0900 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.1931 8.1000 20.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 99.9845 8.0000 750.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 2.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.4852 10.3000 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6794 8.5600 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.7677 8.5300 100.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.3230 8.5900 200.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.5500 8.3600 50.00 INE691I07190 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 12-Feb-20 133.0000 9.3800 1.70 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2465 8.2700 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4551 8.5400 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4551 8.5400 500.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 104.9712 8.2100 200.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.0641 8.5500 900.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.2288 8.2700 300.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 100.6810 9.7200 600.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.9600 9.0000 32.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 100.0000 8.6000 40.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0800 8.5100 6.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1150 9.1064 189.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-21 100.3795 9.2350 550.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 110.5132 10.1900 300.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.9540 8.5540 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2860 8.3700 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2860 8.3700 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6149 8.3100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.5256 8.3300 50.00 INE033L07EG6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 12-Jan-23 100.0000 8.6921 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1700 7.1411 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.4900 8.3100 17.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 102.7000 9.5600 60.00 INE033L07EH4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 12-Jan-24 100.0000 8.6936 150.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.7100 9.3700 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.3500 8.9800 4.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7800 8.3503 46.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.7709 8.4000 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.7709 8.4000 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.1500 9.0700 60.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.2100 9.2600 28.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.7922 9.3800 59.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.3300 8.3400 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9200 8.3300 7.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.1200 8.4800 10.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4700 8.5200 26.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.9200 8.4300 3.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.8042 8.3268 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.8042 8.3299 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6476 8.3500 250.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 100.4500 9.4000 25.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.2500 9.0300 6.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.7500 9.3700 70.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.5525 8.8900 4.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.1600 9.3000 60.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 102.5000 8.4200 2.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.2400 9.4400 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.5800 8.0500 0.60 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.7260 8.2100 50.00 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jun-26 100.0000 8.5900 250.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2559 8.3830 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.6307 8.3000 50.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 103.1500 7.0000 20.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 102.3700 9.0500 30.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1891 10.8700 60.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.5000 11.4300 39.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1200 9.1250 30.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.1600 11.0300 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1891 10.8700 20.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.4800 10.5200 20.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange