Jan 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9159.80 NSE 46149.10 ============= TOTAL 55308.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G07058 ICICI HOME FINANCE CO LTD 9.35% 10-Oct-16 100.3188 8.7700 650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6237 8.7300 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4790 9.4100 350.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 0.50 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 110.9552 2.8300 100.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1812 8.5700 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3115 8.0100 70.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.1942 8.1600 170.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2539 8.0900 120.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.3356 8.0600 175.00 INE975G08132 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9022 11.0600 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9793 8.0600 200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8966 8.0600 140.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.9372 8.1200 350.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.4752 7.8800 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9506 8.0600 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 77.9850 8.5000 19.20 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5300 90.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4622 8.2300 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2171 8.6100 125.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6500 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.43% 10-Feb-22 103.9728 8.5500 250.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9431 8.3400 850.00 INE053F07710 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 19-Mar-24 100.0000 8.1900 1.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5353 8.5600 350.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7300 6.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.8122 9.3900 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2674 8.3500 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4662 8.4100 50.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.8303 8.7300 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5220 8.3700 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 1.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.14% 11-Jan-26 100.5204 7.0700 155.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.6300 8.3000 0.20 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2759 8.2200 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 106.5256 7.4000 10.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.9700 0.0000 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.1800 7.3900 15.60 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.5413 8.4600 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.6630 7.2500 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.1590 7.2700 3211.80 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 101.2100 7.1300 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.0300 10.8400 1.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.1300 9.3700 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6200 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1800 9.1100 3.00 NSE === INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.0233 7.5600 1200.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0699 7.8000 1000.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 100.4386 8.2300 1000.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 99.9621 8.6800 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9444 8.0500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9444 8.0500 200.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.1917 8.9000 250.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.1917 8.9000 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.9664 9.5000 1758.60 INE705A09068 VIJAYA BANK 9.25% 01-Aug-16 100.5809 8.1450 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.6714 8.0140 3.00 INE071G08445 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 01-Sep-16 128.3389 8.6230 2.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0396 8.5760 8.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4449 7.9990 15.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.8321 9.1450 10.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.3188 8.6500 650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6237 8.6300 150.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.8659 8.5000 250.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.7027 9.3100 450.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0000 8.4276 1500.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0000 8.4276 1500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4790 9.4000 350.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 99.9712 9.2900 500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.6606 8.5975 4500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.6606 8.5975 3000.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5875 10.1000 30.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 110.9552 9.6000 2133.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 110.9552 9.6000 100.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1812 8.6000 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3115 8.0500 70.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.1942 8.2000 170.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2539 8.0800 120.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5966 8.1100 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.3356 8.0500 175.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 96.8052 12.4500 50.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.40 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.7731 8.8500 30.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9793 8.0500 200.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3519 8.5800 15.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8966 8.0780 350.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8966 8.0700 300.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.40 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9372 8.1100 450.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9413 8.1100 100.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 100.2728 8.5800 4500.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.4752 8.0300 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9506 8.0500 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8446 7.9800 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8446 7.9800 100.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.9678 8.4600 250.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.1489 8.5800 100.00 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.0000 8.6488 150.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5191 8.5800 1524.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5191 8.5800 100.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 5.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 1.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.60 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.40 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.9000 8.5768 1200.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 0.60 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4622 8.2200 250.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 103.7503 8.0900 100.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 103.7503 8.0900 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8300 8.4900 11.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1461 8.3000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1461 8.3000 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2340 8.3200 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2340 8.3200 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9200 8.5000 2.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.0306 8.0950 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.0126 7.9430 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5461 8.2200 400.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2171 8.6000 125.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 13.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.9600 9.0000 25.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6494 8.9700 50.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6418 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.1000 9.9800 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-21 100.7133 8.7881 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3088 8.3650 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3088 8.3650 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9431 8.3300 850.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1500 9.1600 3.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.4986 8.3100 100.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8500 8.5702 80.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.8700 9.0550 20.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6713 8.5300 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6713 8.5300 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6400 115.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 105.1136 8.5000 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4200 8.3900 28.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5053 8.5639 350.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5053 8.5649 350.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.6800 6.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2800 9.3000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2675 8.3500 40.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4662 8.4000 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4629 8.4000 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.7400 8.5400 8.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4200 8.3092 1700.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0612 8.3700 850.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.4000 9.1180 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6700 8.3082 100.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.8303 8.7000 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7423 8.3400 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7423 8.3400 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.3339 9.4100 15.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9000 8.3094 650.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5226 8.3700 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4000 9.4200 36.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.1950 9.3000 60.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 100.0900 9.2651 281.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.3974 8.2500 100.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 99.5000 8.1626 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.6595 8.2200 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.6595 8.2200 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.9321 8.3200 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.9321 8.3200 100.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.14% 25-Dec-25 100.5204 7.0700 310.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4695 8.0950 19.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.2759 8.3800 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5413 8.4500 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5413 8.4500 500.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 11-Jun-31 100.0000 7.3524 1500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jun-31 100.4500 7.3016 1327.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.4040 7.2300 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.7562 8.3400 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.7562 8.3400 50.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 99.5807 7.2200 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2900 9.6550 80.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.5400 11.4200 39.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1300 9.1300 3.00 ===============================================================================================