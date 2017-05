Jan 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4772.80 NSE 22419.80 ============= TOTAL 27192.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE092T08725 IDFC BANK LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.9625 9.1800 1050.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.0953 7.9500 550.00 INE691I07BH1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 14-Jun-17 99.8793 8.9700 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.5888 8.1400 22.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 103.6100 0.0000 0.40 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.5400 0.0000 0.40 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 2.20 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 102.0600 0.0000 3.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.4200 0.0000 3.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.1500 0.0000 2.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.2400 0.0000 0.60 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.1600 0.0000 0.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 104.2800 0.0000 2.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.7100 12.0700 4.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.7701 8.2400 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.5700 8.6000 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.4500 8.6300 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4527 8.2000 1000.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6400 20.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.0947 8.2400 50.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.3196 8.2400 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 109.6088 8.0000 25.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4011 8.4200 250.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.5833 8.9000 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1199 8.4100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6400 8.3500 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1700 6.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.8312 8.3400 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1000 7.9600 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9500 7.2900 33.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.1090 7.3300 856.80 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.4384 10.8000 1.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.1500 11.5600 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.2500 9.3600 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0889 10.1500 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5500 5.00 NSE === INE092T08725 IDFC BANK LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.9625 8.1230 1050.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 144.5800 0.0000 4.50 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.3010 0.0000 1.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0953 7.6611 550.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED - 28-Mar-16 138.5250 0.0000 7.40 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5203 7.9400 1400.00 INE549K08038 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Aug-16 100.5480 11.6710 36.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.94% 14-Jun-17 99.8793 8.9800 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6000 8.1500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6000 8.1500 250.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-II 9.35% 24-Jul-17 99.9912 9.2707 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4964 8.1500 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4964 8.1500 350.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5011 8.1500 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5011 8.1500 300.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5272 8.1500 300.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5272 8.1500 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1054 8.0700 30.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.0532 8.4100 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.0532 8.4100 50.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 99.7375 11.6580 90.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8822 11.0932 50.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3138 8.6000 165.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.3862 8.5270 190.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9583 8.0400 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.2150 8.3900 38.40 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.0968 8.6000 150.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 20.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.8709 8.0315 9.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8000 8.5000 5.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5415 40.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.0881 8.6200 3000.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.1501 8.6000 3000.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.0294 8.6150 400.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 100.9500 8.7300 6.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0451 8.2100 100.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.7701 8.2300 50.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.5800 8.2200 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1479 8.3000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1479 8.3000 150.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.8400 8.5252 6.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.4500 8.6319 50.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.8824 8.6000 150.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4527 8.1900 1050.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.9600 9.0062 12.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.9300 8.5543 7.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6501 8.9700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.2700 1.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.3196 8.2300 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.0947 8.2300 50.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 106.2500 9.0800 16.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 109.6088 8.1521 25.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 106.1600 9.1104 10.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.6561 8.3400 50.00 INE787H08030 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 19-Dec-22 100.9000 8.6300 6.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.5242 8.3400 5.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8500 8.5701 35.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED - 26-Jun-24 99.8500 8.9600 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.3500 0.0000 6.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.6735 8.3650 67.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.8500 8.3900 15.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.3023 8.3900 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.3023 8.3900 50.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 105.1436 8.5000 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0000 9.1000 1.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED - 25-Sep-24 100.0000 8.9700 6.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3800 8.3989 38.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.2600 9.4200 9.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2600 9.3000 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5000 8.3100 44.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4011 8.4100 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.5833 8.8950 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1399 8.3967 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8500 8.4400 5.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.7400 9.3400 15.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3332 8.4000 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3332 8.4000 148.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9100 9.0800 8.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.2000 9.4600 35.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.2400 7.1000 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5400 29.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.0967 8.3850 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.0967 8.3850 400.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.0000 8.3900 250.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 99.5400 8.1600 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0500 8.1700 6.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.8312 8.3350 250.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.8312 8.3350 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9000 8.0000 20.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.5000 8.6000 19.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.1300 7.3300 10.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.9325 8.3800 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.9325 8.4000 100.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 99.8789 10.1592 1750.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jun-31 100.3716 7.3039 650.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 103.1000 9.3600 2.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.8759 8.4000 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.8759 8.4000 200.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.5000 7.2250 100.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 101.7065 9.8500 445.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.3000 7.1500 200.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 10.0300 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5740 60.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.6000 25.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2500 9.0900 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com