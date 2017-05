Jan 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3832.40 NSE 20147.40 ============= TOTAL 23979.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07TM7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-May-16 155.5750 12.0000 5.00 INE121A07JL1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 0.00% 28-Oct-16 106.2273 0.0000 1000.00 INE121A07KN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 0.00% 29-Dec-16 104.7712 0.0000 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.4225 8.2100 1050.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 109.1020 - 2.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8943 8.0800 350.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 3.20 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.9600 8.4900 2.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4124 8.2000 750.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9500 10.6600 2.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.9600 8.9200 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3326 8.4000 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.2000 9.4600 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.2080 8.6800 27.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8922 7.1400 7.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 99.9400 7.2700 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.4000 10.5200 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5500 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1000 10.0100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.4000 9.6800 2.00 NSE === INE804I07IO1 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 08-Feb-16 170.0820 11.2500 3.50 INE804I07IN3 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 08-Feb-16 146.4730 11.2500 1.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.1184 8.7300 100.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 25-Apr-16 100.1002 8.8300 10.00 INE121A07JL1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 28-Oct-16 106.2273 9.2100 1000.00 INE121A07JZ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 99.9315 9.2100 250.00 INE121A07KN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 29-Dec-16 104.7712 9.2100 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0225 8.6200 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0208 8.2000 1050.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.4225 8.2000 1050.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.0866 8.1000 12.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.4182 7.9500 1250.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.4182 7.9501 1250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.7674 10.0000 630.00 INE866I07974 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 17-Apr-18 107.5184 10.3100 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4059 8.1736 25.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0258 8.0300 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0258 8.0313 200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8943 8.0700 350.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8903 8.0719 50.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 17-Dec-18 100.1542 8.8213 15.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8377 8.0950 13.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.9051 7.9700 5.00 INE491F07043 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-19 97.3000 10.7500 0.20 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0339 8.5987 27.00 INE008A09AM3 IDBI BANK LIMITED 6.75% 20-Apr-19 93.7500 9.0200 0.60 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.0500 9.2600 2.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0300 8.5300 550.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.0238 8.5983 2450.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.0980 8.5685 1500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.0708 8.6000 400.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1930 8.6000 250.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 115.7977 8.5100 2.00 INE721A08950 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 10-May-20 103.3800 9.4800 2.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0300 8.4800 140.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.4933 8.6200 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.1861 8.5700 350.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.0789 8.6000 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4124 8.2000 850.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0500 8.6300 5.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.5675 8.2465 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.5675 8.2500 50.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.2500 9.0700 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2900 7.2000 1.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2760 8.3700 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2760 8.3700 350.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.2483 8.3268 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.2900 3.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1000 9.1700 13.00 INE766N07026 PUNE DYNASTY 18.00% 23-Apr-23 179.6001 9.2352 1500.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.6856 8.3500 1.50 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 123.8500 9.4700 120.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.4590 9.3550 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5900 8.3797 53.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.0600 8.4000 8.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3500 8.4100 16.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.6074 8.5600 42.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4700 8.5200 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1500 8.3952 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4500 8.5100 140.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3950 8.3900 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3950 8.3900 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1000 9.0600 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.1607 8.3750 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.1607 8.3750 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1200 9.2600 2.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.0200 8.3900 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 50.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 103.1900 9.3400 26.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.9900 8.3500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 101.0600 7.2300 814.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.3893 7.3100 330.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.7000 7.2600 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 11.2700 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5200 6.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.9000 10.3600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : 