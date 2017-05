Jan 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2550.70 NSE 30059.10 ============= TOTAL 32609.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AA2 L AND T FINANCE LIMITED 9.74% 15-Apr-16 100.0740 8.8900 95.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.6000 11.4700 0.50 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.1146 8.2000 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.9037 8.1200 200.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 3.60 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5444 8.2000 350.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0738 8.6100 380.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3720 8.3500 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.4184 8.3700 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.0175 10.7900 17.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.2466 8.3700 50.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 99.8000 9.6300 17.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.3912 8.5900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.3500 10.3000 1.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7300 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7900 8.5300 4.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 9.30% 09-Oct-25 100.2000 9.2500 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8900 7.1400 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.8861 8.4100 50.00 INE031A07AG1 HOUSING 8.98% 24-Mar-29 111.6000 7.3200 1.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 107.7274 8.3700 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.3929 7.0100 3.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.0700 7.2700 8.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.3500 7.2700 377.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.3500 7.3100 28.80 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 99.7250 7.2000 0.30 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.7900 0.0000 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.9000 0.0000 200.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.9000 9.4300 1.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.8000 2.5300 80.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9400 0.0000 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5530 9.5700 9.00 NSE === INE804I07IL7 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 05-Feb-16 178.4800 11.2500 5.00 INE804I07IM5 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 08-Feb-16 170.1420 11.2500 3.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-16 100.5201 7.3527 10.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 176.9420 11.2500 3.30 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9345 8.1001 89.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-16 100.6654 7.4787 27.20 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.6693 9.2213 11.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.3839 8.9896 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9023 8.1000 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9023 8.1000 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9230 8.0530 61.00 INE306N07CD3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.46% 08-Jul-16 100.0507 - 200.00 INE306N07CD3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.46% 08-Jul-16 100.0507 8.8900 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4881 7.9917 40.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 100.8067 9.0224 44.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9474 8.1000 44.00 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 126.7100 2.50 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2206 7.9400 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2206 7.9400 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.2329 8.5756 80.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.6981 10.1064 800.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.4652 8.0206 198.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0687 8.1700 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0687 8.1700 100.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.0000 7.9168 1000.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 99.7700 10.1058 300.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.4184 7.9500 1500.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.4184 7.9501 1500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.3850 8.0000 150.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.5700 8.5586 10.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2367 8.3975 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2367 8.3975 500.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 99.7310 8.4031 45.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 99.7247 11.6680 19.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.1146 8.1900 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 99.9552 8.5800 50.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 99.9552 8.5800 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.4259 8.0100 175.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.4259 8.0099 175.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.9268 8.0100 600.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.9268 8.0100 600.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0774 8.0100 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0774 8.0100 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0755 8.0100 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0755 8.0100 400.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.6175 8.5500 50.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.6175 8.5500 40.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8937 8.0700 600.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8937 8.0700 600.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9037 8.1150 200.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 103.2759 8.0000 50.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 103.2759 8.0000 50.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 17-Dec-18 100.1239 8.8413 137.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 99.8358 10.1058 500.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.1132 8.5000 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.1132 8.0000 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.1041 8.1150 350.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.0373 8.1400 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.7289 8.5500 350.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.5700 8.6100 13.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5961 8.5500 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2007 8.0874 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2007 8.0950 400.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0594 8.5887 401.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.9203 9.1600 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0000 7.9800 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0854 7.9500 300.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.9203 9.1600 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.5353 8.5633 200.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.1366 7.9420 420.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.1161 7.9500 250.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.1161 7.9500 250.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0000 7.9407 500.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.5618 10.2700 250.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.1857 10.4200 50.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0400 8.5303 254.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.1180 8.5650 2800.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.1180 8.5650 550.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.0000 10.9000 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4200 8.5500 4.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.8300 8.5279 70.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5444 8.2200 350.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5400 8.6000 20.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.2263 8.2700 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.1484 8.5800 70.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.1484 8.5800 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2531 8.5900 125.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2531 8.5900 125.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 2.00 INE896L07280 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Dec-20 50.0000 10.0500 500.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.9153 7.1000 100.00 INE896L07272 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 50.0000 10.0500 500.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.6388 8.6800 50.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6400 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 110.0000 10.3000 84.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3100 7.2000 1.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3739 8.3500 280.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9392 9.7700 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.4184 8.3600 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.0175 10.5800 17.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.3400 9.6000 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.2466 8.3600 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.0874 8.3100 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.0874 8.3100 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.6100 9.0200 1.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.0000 9.5864 5.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1000 9.1700 1.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.3271 8.3000 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.3271 8.3000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.9752 8.2500 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.9752 8.2500 50.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 102.7000 9.5600 60.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.1539 8.3200 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.1539 8.3200 100.00 INE092T08AT4 IDFC BANK LIMITED 9.50% 15-May-24 104.7559 8.6500 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9639 8.8850 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.3800 10.0026 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.6400 8.6400 3.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.7600 9.2500 4.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.3912 8.5800 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.9720 9.3000 47.00 INE756I08082 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 13-Nov-24 104.7600 8.7350 40.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.7600 8.7350 40.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 102.7900 9.1100 7.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.6500 9.7200 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.5100 8.3900 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.8500 8.3700 4.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.3900 8.5400 6.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5500 8.4916 10.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.9984 8.3000 100.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.9984 8.3000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0000 8.2900 254.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3949 8.3900 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9091 9.0800 54.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3900 9.4200 11.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.3100 9.2750 35.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1300 9.2600 2.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.0400 8.3800 250.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.3323 8.2600 200.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.6300 8.7400 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.8861 8.4100 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.8200 7.2300 60.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3217 7.3000 250.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 107.7274 8.3600 50.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.3000 10.0633 10.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.7500 9.3600 7.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.6600 9.8800 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.3693 7.3100 380.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5030 9.6200 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3650 4.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 104.0900 10.3400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com