Jan 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8170.20 NSE 20976.90 ============= TOTAL 29147.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 99.6061 8.9700 350.00 INE774D07NG3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 04-Aug-17 99.6053 8.9700 100.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.2667 8.2200 50.00 INE092T08AK3 IDFC LIMITED 8.65% 27-Sep-18 100.3079 8.5500 10.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8942 8.0700 48.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 1.50 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7795 8.5500 100.00 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.0440 8.6300 850.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4879 8.5600 500.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5698 8.5600 190.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.2007 8.1000 600.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 0.00% 08-Apr-19 100.0000 10.8100 450.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9866 8.6500 1000.00 INE296A07CD3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 02-Sep-19 115.2278 0.0000 600.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.7963 8.6600 1000.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 109.5198 0.0000 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.7800 8.5500 6.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5644 8.1900 250.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.8229 7.2500 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.4531 7.2500 4.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.4672 7.2200 3.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.8170 7.4000 4.40 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.3200 10.7300 68.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.4700 8.6200 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.4200 7.0900 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.2327 8.3600 500.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.0560 8.3700 150.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.5640 7.1500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5800 9.7500 36.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.0900 9.2800 13.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.6500 8.2000 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3315 8.4000 158.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.7650 8.9700 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.4170 7.2000 51.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.1975 7.2800 1.30 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.5846 7.3000 1.30 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.53% 21-Dec-30 101.9963 7.3000 8.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.5494 7.2800 164.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4631 7.3000 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 99.7065 9.5600 164.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.6600 0.0000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5500 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2000 10.1200 1.00 NSE === INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-15 153.2160 0.0000 5.00 INE804I07IN3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Feb-16 146.5770 11.2500 1.00 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 126.6400 26.50 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 126.7600 12.5380 26.50 INE136E07PL8 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 129.6400 22.00 INE136E07PL8 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 129.7600 12.5380 19.50 INE136E07PK0 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 122.1500 17.50 INE136E07PK0 CITICORP FINANCE 0.00% 31-Oct-16 122.2700 12.0154 17.50 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 99.5122 8.6300 1100.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 99.5122 8.6632 500.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 99.8651 9.5246 200.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2206 7.9400 100.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2206 7.9400 100.00 INE477L07099 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-May-17 119.8357 10.3100 1.00 INE866I07644 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED OP - 20-Jun-17 119.1796 10.2800 1.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.85% 31-Jul-17 99.5698 9.0850 750.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.85% 31-Jul-17 99.5698 9.0850 750.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 99.6061 8.9600 350.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-133 OP II 8.80% 03-Aug-17 99.7561 8.9000 150.00 INE774D07NG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 04-Aug-17 99.6053 8.9600 200.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED - 14-Aug-17 126.7260 0.0000 14.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 116.9805 10.3200 1.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 99.6217 9.0000 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2555 7.9961 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2555 8.0000 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0347 8.1900 1150.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0327 8.1900 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0327 8.1900 100.00 INE477L07149 IND INFOLN HSG FIN - 03-Oct-17 114.9716 10.3100 1.00 INE866I07735 INDIA INFOLINE FIN - 03-Oct-17 115.0159 10.2800 1.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 20-Nov-17 111.1152 9.6200 1.00 INE477L07313 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 03-Apr-18 109.6809 10.3400 1.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.2667 8.2200 50.00 INE866I07818 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 7.00% 09-Jun-18 111.0707 10.3100 1.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 99.9630 8.5800 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.2296 8.2100 8.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.1041 8.1150 300.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.7289 8.5500 350.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.7289 8.5500 350.00 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.0440 8.6400 850.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4879 8.5700 500.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5961 8.5500 250.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5961 8.5500 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2007 8.0950 600.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.6500 0.0000 1.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0000 7.9815 800.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0000 7.9815 500.00 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.2328 10.5300 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5407 715.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9866 8.6840 1000.00 INE296A07CD3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 02-Sep-19 115.2278 8.9500 600.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 101.2700 8.6165 2.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6400 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.7963 8.6565 1000.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.5000 8.2350 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1946 8.6000 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 15-Jun-20 109.5198 8.5953 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5644 8.2143 250.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.7972 7.1300 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.8200 9.1600 40.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1000 9.1700 155.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.2327 8.3600 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.3388 8.3400 100.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 100.8000 8.5593 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.7211 8.3600 150.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.0560 8.3600 300.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.0560 8.3600 142.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 4.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4700 8.4000 33.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.3601 8.3800 400.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.3601 8.3800 400.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5600 8.6510 15.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.5741 8.5500 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.2027 8.3800 300.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.2027 8.3790 237.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9300 8.5300 2.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 103.0000 9.0700 7.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.7500 8.4800 6.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.5262 8.7500 90.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5300 8.4950 14.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3315 8.4000 136.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0339 9.0600 192.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.3643 8.9200 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.1284 8.3800 300.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 100.2500 8.6945 4.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1400 9.2600 3.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.3322 8.2600 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.6400 8.0300 2.50 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.7650 8.9600 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.3924 8.2600 150.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7000 8.0400 77.40 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 103.7800 7.3000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.5900 7.3000 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.8000 7.2300 40.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3198 7.3000 250.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.3000 7.3200 491.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.4116 7.3500 350.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0300 9.5310 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1845 10.8700 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1845 10.8700 5.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.0373 10.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com