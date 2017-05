Jan 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10410.30 NSE 24861.70 ============= TOTAL 35272.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0584 7.8000 1000.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.0735 7.7500 600.00 INE013A07M62 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 19-Apr-16 97.5040 0.0000 20.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 138.3800 0.0000 48.80 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 137.7400 0.0000 20.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 137.5900 0.0000 17.40 INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 157.9750 - 15.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 132.1200 0.0000 32.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.7263 8.7500 500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.4953 8.7100 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6579 8.1100 250.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.7564 8.9100 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5537 8.1100 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4303 8.0600 750.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1245 8.0700 250.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.2383 8.1400 170.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8514 8.0800 216.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.7683 9.0300 160.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5535 8.5700 90.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.1256 8.1200 200.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.1809 8.6100 220.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 99.9876 8.0000 160.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0500 8.5400 4.00 INE749A08126 JINDAL STEEL AND POWER LTD 10.48% 10-Aug-19 97.3397 11.3800 60.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9966 8.6500 1000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.8163 8.6600 1000.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 22.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9062 8.2600 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1000 8.3400 100.00 INE332A08048 THOMAS COOK (INDIA) LTD 9.37% 31-Aug-20 100.1180 9.3000 60.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.1000 8.3300 100.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 29-Sep-20 100.0212 8.6200 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4696 8.1900 100.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6500 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4500 0.0000 30.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0600 0.0000 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6149 8.3100 300.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 99.8500 9.6300 50.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.6700 8.5800 8.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE 8.58% 19-Jan-23 100.0000 8.5700 50.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 0.00% 11-Jun-23 - 0.0000 1.60 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.5200 9.5800 35.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9755 8.6600 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 0.0000 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.9400 0.0000 12.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0002 8.3200 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.4600 0.0000 151.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4630 7.3100 82.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 113.2100 0.0000 6.60 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.50% 21-Dec-35 101.2200 7.1300 1.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1500 11.5600 0.50 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 99.2500 0.0000 0.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.1464 0.0000 1.00 NSE === INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.0735 7.5001 1200.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.1007 8.4551 250.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.1007 8.3500 250.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 100.0898 8.2495 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.1261 8.1576 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.1261 8.0500 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.8636 8.7488 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9240 8.1100 1100.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.7592 8.7496 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4395 8.0679 8.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.7263 8.7000 500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.4952 8.6500 3600.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.4952 8.6500 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.9466 8.5994 10.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.2818 8.5607 20.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6579 8.1000 250.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.7564 8.8999 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5537 8.1000 250.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 99.6651 8.9700 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4303 8.0500 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4303 8.0447 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 100.9183 8.9000 10.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.2431 8.6000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1245 8.0700 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6417 10.0700 30.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2383 8.1800 170.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.1267 8.0736 8.80 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 106.7474 8.0137 8.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6567 8.2100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6567 8.2100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7215 8.1832 8.00 INE891K07143 AXIS FINANCE LIMITED - 23-Oct-18 100.8808 8.8950 200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8926 8.0700 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8926 8.0700 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8390 8.0919 35.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7909 8.5544 100.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 17.50 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 99.9462 8.0120 20.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0500 8.5200 25.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9966 8.6800 1000.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 102.6800 10.0500 200.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.9719 8.6300 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.8163 8.6500 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3189 8.2500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3189 8.2500 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2093 8.2000 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2093 8.2000 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.3289 8.0862 5.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 100.4138 9.9799 60.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.2403 9.0732 60.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.7200 8.5600 8.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9062 8.2500 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9062 8.2500 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6165 8.2000 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5425 8.2200 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3004 8.2500 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3004 8.2500 350.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5786 8.2000 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5032 8.2200 100.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.0212 8.6150 500.00 INE555J07153 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.00% 30-Sep-20 102.5940 9.5144 44.50 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6300 9.1000 1.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.3300 8.6800 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4696 8.1850 100.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.9600 9.0000 89.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-20 103.5528 9.8882 60.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 100.0000 9.9100 500.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.9800 8.6500 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4500 9.9000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.1000 10.1500 2.00 INE866I08220 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.75% 10-Sep-21 101.0500 10.5100 200.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 115.9500 9.3000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1379 7.1100 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6149 8.3000 300.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.9200 9.4000 260.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.0000 8.5700 2350.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 102.5829 8.3400 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 102.5829 8.3400 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.2200 7.1300 225.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.0004 8.6000 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.0004 8.6000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1230 8.4000 100.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8500 8.5699 14.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.52% 15-Feb-24 106.2000 7.2200 0.90 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 5.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 101.1500 8.5500 8.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7087 8.5700 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7087 8.5700 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.3968 8.4100 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.3968 8.4100 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.0000 8.3600 20.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.5708 8.5450 50.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 101.3700 8.5500 12.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5800 8.6478 15.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9755 8.6500 1000.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.2200 8.3800 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.9500 9.3530 44.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4386 8.5100 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4386 8.5100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4800 8.3742 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9342 8.3900 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9342 8.3900 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0000 9.0654 7.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3800 9.4200 1.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.7500 8.8700 2.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 101.8000 8.5200 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3048 8.3525 200.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.2600 8.6929 79.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9400 48.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.2000 8.8100 11.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.3074 8.2625 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.5300 8.6000 47.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.2919 8.3400 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.2919 8.3400 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.3173 7.2900 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.1000 7.2700 10.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0002 8.3100 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.0741 7.3435 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4630 7.3000 30.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1300 9.6800 262.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8300 9.2100 124.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7500 10.7700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 