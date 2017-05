Jan 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6113.40 NSE 22846.50 ============= TOTAL 28959.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07CZ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.40% 08-Mar-16 100.2155 8.2600 50.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jun-16 99.9044 9.2900 100.00 INE013A07P28 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 11-Oct-16 44.7070 9.0000 200.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.7364 8.9200 700.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.4966 8.1900 140.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3761 7.9700 70.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 101.0000 11.4700 1.50 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4877 8.5700 250.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.5430 8.5700 60.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 104.1230 8.1500 175.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 9.0200 30.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5900 8.5600 3.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.3952 8.0700 100.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 8.6400 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.3030 7.2800 1.20 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.2298 8.3800 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.5696 8.7200 665.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 104.3900 7.6500 0.70 INE555J07229 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-24 107.5500 9.2200 1.50 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9723 8.6600 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.5520 8.5600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.2500 0.0000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.9605 8.4100 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3760 8.4000 358.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.6619 8.9600 5.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.7800 9.2600 2.00 INE774D07NN9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.3600 8.6700 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.0143 7.2100 1.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 109.2500 9.2100 5.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.1000 8.8500 43.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.7490 7.2700 6.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 99.9400 7.2800 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.2612 7.2500 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4119 7.3000 492.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.5400 7.3000 158.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1000 11.5600 1.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.4100 5.5000 400.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4200 9.5600 25.00 NSE === INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.0928 8.4406 250.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.0928 8.3500 250.00 INE975F07CZ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.40% 08-Mar-16 100.2155 8.1000 50.00 INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 153.2700 0.0000 5.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.5705 9.2501 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4485 8.1100 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4485 8.1100 50.00 INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.35% 07-Oct-16 99.9001 9.2499 500.00 INE136E07PL8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 129.7800 - 5.00 INE136E07PL8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 129.9000 12.1760 5.00 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 126.7800 - 2.50 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 126.9000 12.1763 2.50 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.5300 8.6300 2500.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.7673 8.5900 250.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.7364 8.9200 350.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5807 8.1000 1000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.3699 8.1700 500.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.3699 8.1700 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3761 8.0200 70.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5966 8.1100 350.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5104 8.1508 250.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 103.3404 9.2899 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.1814 8.1600 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.1814 8.1600 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.7622 7.9800 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.7622 7.9800 150.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 99.9929 10.0300 150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.9507 8.0001 200.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.1230 8.1500 175.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 9.0140 39.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9909 8.6800 750.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9709 8.6866 600.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.4487 8.0400 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.6927 8.0403 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.6927 8.0400 50.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1211 8.5800 500.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1211 8.5800 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2422 8.1900 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2422 8.1900 100.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.3952 8.0600 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.5365 8.5950 1300.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.5365 8.5950 1000.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 100.6011 9.7536 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0349 8.6100 50.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 102.1500 7.4400 3.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0745 9.1200 90.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4200 9.9000 14.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.6755 8.2150 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.6755 8.2150 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 105.6426 8.6000 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.2958 7.1500 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9390 7.1500 20.40 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.9542 7.1500 2.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0385 7.1500 9.40 INE465N07132 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-22 100.0000 9.2500 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.5300 8.2100 76.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 102.7188 8.0319 100.00 INE787H08030 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 19-Dec-22 101.3500 8.5400 2.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.0000 8.5700 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.4800 8.3100 6.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 102.8207 8.2464 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 102.8207 8.2500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.2298 8.3800 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.3077 8.7500 830.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 99.8917 8.3100 90.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 99.8717 8.3116 45.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0505 8.8700 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0505 8.8700 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 4.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 100.9000 8.6000 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.3000 9.0400 8.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5500 8.6518 30.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9723 8.6500 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.5720 8.5500 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.8443 9.3200 27.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7100 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.9605 8.4000 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3935 8.4100 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.6661 8.8800 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.6661 8.8800 50.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.1350 8.5800 18.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.6000 8.4800 60.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.4700 9.3900 40.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3760 8.3925 428.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.8730 8.5500 100.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.4130 8.5725 350.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.4130 8.5725 250.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.7800 9.2500 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3048 8.3525 200.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1100 9.2600 5.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8700 9.2500 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.4451 8.8500 500.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.3232 8.2600 50.00 INE538L07197 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 19-Jan-26 100.0000 9.6000 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4735 8.0900 19.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.0500 9.0500 43.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.6620 7.2500 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4119 7.3100 629.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.0689 7.3438 275.90 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4900 9.6200 260.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.0200 11.0500 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3500 10.9800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7500 10.7662 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com