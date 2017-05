Jan 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7422.30 NSE 26111.10 ============= TOTAL 33533.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 99.8494 9.3100 17.50 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.0654 8.0800 20.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.1748 8.1900 1.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.6084 8.0800 1.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.0287 9.2300 10.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3053 8.8600 700.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 99.8662 8.1700 1000.00 INE138A07413 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 30-Dec-17 100.0000 12.1300 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 77.5000 8.7800 7.70 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4679 8.0600 220.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.1044 8.1200 110.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.1277 8.6300 220.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 11.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3490 8.6200 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.5006 8.1900 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7285 8.1300 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.4100 12.1400 2.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 102.7141 8.1500 300.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 110.3242 12.3000 1200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.5000 8.6200 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8632 8.1100 1500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6438 8.2100 750.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 68.1167 8.1800 4.70 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.9000 8.6700 38.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 73.5800 0.0000 3.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 108.5583 9.3400 306.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5200 0.0000 3.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.4000 8.4200 0.30 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 103.0000 5.5700 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.8500 7.5900 4.60 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.2760 7.3100 104.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.6345 7.1300 74.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.3500 9.4800 80.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 99.2500 0.0000 0.50 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.3000 10.2500 110.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.7200 0.0000 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5500 5.00 NSE === INE013A07K07 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Feb-16 105.9800 11.0300 45.00 INE092T08725 IDFC BANK LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.9922 8.5500 800.00 INE092T08725 IDFC BANK LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.9922 8.5500 800.00 INE909H07990 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Apr-16 97.6903 9.3800 848.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4955 7.9212 850.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4955 7.9212 850.00 INE202B07CB3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 14-Sep-16 99.9096 9.6250 58.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4260 8.8441 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3053 8.7300 700.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1406 8.8241 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.8600 8.6850 50.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8662 8.2000 1000.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 100.9000 9.3900 8.00 INE331M07070 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 10.00% 07-Jan-18 100.0000 10.0000 110.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6612 10.0600 40.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 99.0698 8.8600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.6946 8.0500 206.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.5000 0.0000 2.50 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0000 7.9395 170.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.4861 10.3000 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.8600 8.5895 24.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 15-Jul-19 100.0300 9.0000 15.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3490 8.6200 250.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 100.9000 8.5700 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7285 8.1300 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.7400 12.0000 1.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2646 8.1363 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.7141 8.1400 300.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.0200 9.5800 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4838 8.5900 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.4848 8.1900 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.4848 8.1900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3558 8.2400 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3558 8.2400 1000.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.1600 9.9100 4.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.7757 10.5000 10.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED 15.60% 11-May-20 110.4500 12.3470 600.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.6500 8.5800 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8632 8.1000 2000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8632 8.1000 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9035 8.2500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9035 8.2500 250.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6438 8.2000 750.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 144.4000 8.7500 9.70 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2700 9.0688 30.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.0000 143.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 104.0044 8.1400 100.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 104.0044 8.1400 50.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 104.0344 8.1400 50.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 104.0344 8.1400 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.3500 9.9150 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 104.7470 10.4800 60.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 103.3000 9.6600 7.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.1900 9.0500 0.50 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 131.2428 9.9500 1000.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 131.2428 9.9500 800.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.9000 9.2900 1.00 INE866I08220 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.75% 10-Sep-21 99.0000 11.0000 140.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 105.5709 9.2104 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 105.2161 7.0900 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6533 8.2900 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6533 8.2900 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 101.8360 10.8000 30.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.0782 9.9500 1430.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.0782 9.9500 1230.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0295 8.4000 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0295 8.4000 350.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 102.3000 9.3500 0.60 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.1400 7.1200 100.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 100.5000 9.4500 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4100 15.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.5185 8.7100 500.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 102.2000 9.4500 60.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6900 8.5992 65.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.8576 9.1900 150.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.8576 9.1900 75.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.7129 9.5500 15.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 104.2500 9.8800 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.7808 9.0679 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2358 8.4348 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2058 8.4382 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.8100 8.3900 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7000 8.6300 5.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.1000 9.2800 35.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.0500 8.8500 10.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 102.4300 8.5300 5.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0000 8.3900 12.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0000 8.3922 8.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.4000 8.5600 5.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.0667 8.5900 350.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.0667 8.5900 350.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5100 8.5000 167.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.4000 8.4100 0.30 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2037 8.4200 258.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2037 8.4200 147.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3000 9.4300 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.1387 8.3809 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.1387 8.3800 300.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.0200 9.2800 200.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8800 10.00 INE572E09320 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.42% 17-Jan-26 100.0800 8.5800 170.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9500 7.9900 9.50 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jun-26 99.6000 8.6500 4.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.2000 9.6400 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0500 8.5200 12.00 INE556S07467 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-28 100.0000 9.2600 100.00 INE556S07483 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Dec-28 100.0000 9.2400 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 100.1750 7.2600 10.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.1900 7.3300 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.2760 7.3143 119.20 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.1000 7.4700 455.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 100.6884 7.4060 122.80 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.3100 9.5188 110.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - 31-Dec-99 104.3600 9.1800 80.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.0000 11.0500 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 9.5600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com