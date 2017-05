Jan 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4543.00 NSE 15936.10 ============= TOTAL 20479.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE532F07AZ7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 18-May-16 113.0549 9.9900 160.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.06% 20-Dec-16 99.9720 9.0500 100.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 101.2791 9.3200 605.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.1500 9.4000 100.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 99.8663 8.1700 500.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.5000 11.5300 0.50 INE958G07999 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 112.7365 10.3000 120.00 INE774D07JG1 MAHINDRA 9.25% 20-Apr-18 100.4091 9.0000 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.7416 8.3500 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.7500 10.3000 9.80 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.8320 8.9900 140.00 INE013A07U21 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Apr-19 0.0000 2.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.9700 8.3500 514.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.1500 8.5900 40.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.68% 02-Feb-20 100.4089 8.5500 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5500 10.5700 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.3961 8.6500 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.2429 18.3500 174.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1000 8.6300 20.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.4600 9.0300 4.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 104.2500 8.2800 75.00 INE866I08220 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.75% 10-Sep-21 103.0000 10.0400 70.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.0200 10.5800 100.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.5700 9.5600 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.0813 9.1100 40.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jun-23 101.6100 9.3400 110.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2569 8.7700 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2654 8.4300 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 105.9500 8.3700 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.1700 8.4300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.7000 1.7400 6.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 101.5200 8.6300 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1700 8.3700 4.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 103.8500 7.8200 2.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 101.2300 9.4300 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 105.1900 10.3500 100.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.1900 8.4900 10.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 100.5500 9.9800 55.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 105.9500 7.9100 1.00 INE774D07NN9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.2000 8.7000 10.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 81.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 104.2500 8.3100 35.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.7193 7.2500 1.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8860 7.1400 6.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.1200 7.3200 2.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.5600 8.4500 15.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.1900 8.3300 73.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.1900 7.2900 61.90 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.4140 7.2400 35.60 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.2000 7.4600 244.20 INE053F09HD2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-31 105.6000 8.3400 14.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.50% 21-Dec-35 101.5200 7.1000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8640 10.6600 2.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.1500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07QP1 ECL FINANCE LIMITED - 02-Feb-16 125.7760 11.7500 2.50 INE804I07RH6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 124.4920 11.5000 4.50 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 109.3100 0.0000 30.80 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 99.9720 9.0000 100.00 INE866I07958 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.00% 03-Apr-17 109.8471 10.2900 130.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 143.1900 4.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8663 8.2000 500.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 99.8046 9.0700 50.00 INE148I07472 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 17-Aug-17 124.5137 9.4000 80.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4431 8.2200 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4431 8.2200 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3781 8.2200 379.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3781 8.2200 379.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 101.6257 9.1529 700.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3999 8.0048 5.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 100.4091 9.0000 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.7416 8.7000 400.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 100.8440 9.5891 1350.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2030 8.1500 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2030 8.1500 150.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 99.8108 8.4000 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0062 8.0930 56.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6500 8.5912 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.8230 7.9500 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.8230 7.9500 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 103.9373 8.1616 150.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4084 8.6000 350.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.4631 8.6000 350.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9796 8.1692 929.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4336 8.5996 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4336 8.6000 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4534 8.5934 50.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.0218 7.9821 236.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.6913 8.6186 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4232 8.1400 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 514.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 15-Jul-19 100.0300 9.0000 40.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 101.2700 8.6200 1.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.6500 11.7000 4.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2846 8.1300 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2846 8.1300 100.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 100.4089 8.5500 50.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8916 8.6500 250.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8916 8.6500 250.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 100.5500 10.4561 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.3961 8.6400 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2300 8.3200 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8632 8.1000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9030 8.2500 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9030 8.2500 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6283 8.1973 550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6283 8.1950 550.00 INE538L07148 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 11-Dec-20 100.0000 9.6300 6.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.1000 9.7800 4.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.9000 8.5602 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.4000 9.0351 14.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.65% 28-Jan-21 99.9500 8.6500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.0800 10.1500 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 103.9300 9.2836 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 111.3500 10.0000 175.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 105.7100 9.1800 18.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED SR - 28-Jan-22 75.4235 0.0000 3.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4048 8.3850 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.8039 9.7800 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 102.9086 10.6000 100.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.3200 9.5196 6.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.8266 9.1600 180.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.2300 10.1420 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.0638 9.0200 4.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.7500 8.4000 16.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.2500 9.0500 7.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 106.0000 8.5600 5.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.8984 9.3100 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.0236 8.5000 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.9622 8.5100 95.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.6500 9.7200 4.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2500 9.3000 9.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.2000 8.4300 10.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.7238 8.8700 345.00 INE752E07GP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-25 103.6100 8.3100 1.30 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.2600 8.5400 24.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.6388 9.5275 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5140 8.3700 100.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 104.8737 10.4000 44.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 100.1967 8.6474 600.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 100.1967 8.6500 600.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0952 9.0500 1.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.2500 9.4500 30.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.1000 8.9600 24.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.4500 9.2500 4.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 101.4000 8.5800 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.0000 11.4500 0.50 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 100.0900 9.2600 140.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.25% 13-Oct-25 99.8500 9.2517 6.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.3500 9.4200 1.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8800 5.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8400 1.50 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.1261 8.3000 250.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.1261 8.3000 145.00 INE572E09320 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.42% 17-Jan-26 100.1500 8.5800 10.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 99.9700 8.6500 258.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7546 8.0300 5.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.1286 8.2800 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1286 8.2800 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.2200 8.8500 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.4000 8.4700 12.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 103.0800 9.3600 23.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% - 106.7500 9.3700 11.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.4551 7.3000 35.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.0000 7.3500 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1805 10.8700 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0665 11.6000 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1805 10.8700 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0300 9.5323 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5514 10.9100 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6535 10.9200 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.3000 10.5800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange