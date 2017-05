Jan 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8167.40 NSE 30997.60 ============= TOTAL 39165.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07SB2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 06-Feb-16 148.6610 0.0000 57.40 INE013A07SA4 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 11-Feb-16 147.4540 0.0000 44.50 INE121A07IN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.63% 21-Mar-16 100.1526 8.4200 40.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4823 8.1000 550.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.0790 9.4600 10.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 101.2056 9.1600 90.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 10-Nov-17 100.0346 9.4700 330.00 INE580B07323 GRUH FINANCE LIMITED 9.05% 15-Mar-18 100.6343 8.6900 450.00 INE721A07IM8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 11-Apr-18 100.0893 9.5000 350.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 101.6235 9.1600 350.00 INE482G07024 TATA SKY LIMITED 0.00% 25-Jun-18 128.8468 0.0000 2000.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 20-Jul-18 100.0898 9.3000 200.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3795 0.0000 150.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.1288 10.6100 400.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.8000 8.6100 52.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3110 8.1300 300.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.7800 8.4500 15.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3227 8.2500 350.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2060 8.2000 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 107.3500 10.3200 0.50 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8621 8.1100 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.2397 17.9500 22.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.4718 8.6200 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1500 8.6100 20.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0337 8.6200 250.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.6200 8.6800 10.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.5000 9.9000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9400 9.2800 8.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7820 9.3500 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 102.8022 8.7100 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3470 10.4900 5.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 101.5700 8.6100 40.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED 8.80% 27-Jan-25 100.7200 8.6600 63.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.7200 8.6700 46.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 100.5600 9.7900 160.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.1800 0.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.0171 8.4100 250.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4500 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.3000 0.0000 1.20 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 103.0000 0.0000 2.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 106.4300 7.2700 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0200 7.3800 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.6100 8.4400 15.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.8684 7.3500 90.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 109.5516 7.3500 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.1311 7.3500 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.5746 8.4500 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.3900 7.4800 1.60 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.6138 7.2800 125.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 101.8077 7.4200 9.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 112.7100 7.3500 23.70 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.7730 7.3500 50.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 103.9300 10.8200 6.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0963 10.1400 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 109.8500 10.0100 10.00 NSE === INE202B07CP3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 21-Mar-16 111.6922 8.6000 200.00 INE202B07CP3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 21-Mar-16 111.6922 8.6000 200.00 INE909H07990 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Apr-16 97.7418 9.3698 848.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED - 01-May-16 170.0000 0.0000 0.60 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8069 8.5000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8069 8.5000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7369 8.5000 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7369 8.5000 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4823 7.9200 550.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.0452 10.5897 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4270 8.8000 500.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 40.3250 9.1600 12.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 99.6545 9.7794 150.00 INE511C07482 MAGMA FINCORP LIMITED 9.63% 28-Apr-17 99.1908 10.2700 1000.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 117.3757 9.8572 850.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.9021 7.9900 2.50 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.1157 9.0900 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.4633 8.2000 2.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.7030 10.0962 90.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 96.5884 11.4247 250.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 99.8156 10.0794 550.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 101.6226 9.1529 330.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 97.4376 10.8770 250.00 INE311S08010 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.50% 09-Mar-18 100.0569 11.3761 510.00 INE580B07323 GRUH FINANCE LIMITED SR 9.05% 15-Mar-18 100.6343 8.7379 450.00 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED - 26-Apr-18 111.1561 10.9607 315.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2149 8.1000 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2149 8.1000 50.00 INE482G07024 TATA SKY LIMITED - 25-Jun-18 128.8468 9.8000 2000.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8034 11.2600 500.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8031 11.2567 150.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.1500 10.4100 25.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0326 8.0200 40.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3795 8.7000 150.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8889 8.0776 150.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8889 8.0700 150.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 100.0000 8.6000 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.9804 8.6100 50.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.5000 0.0000 12.50 INE477A07142 CANFIN HOMES LIMITED SERIES 8.55% 22-Mar-19 99.8600 8.6000 50.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.9500 8.5575 360.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0300 9.0000 8.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.5748 8.0800 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7500 8.8700 6.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 93.6602 13.5000 83.70 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3110 8.1200 300.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED - 23-Dec-19 101.3800 8.7600 5.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.5000 8.4900 24.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.4314 8.2500 100.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.5500 9.7800 7.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8942 8.6500 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.8587 8.2500 150.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 102.4500 9.8500 100.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 103.8623 8.2600 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4042 8.2500 400.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4042 8.2500 250.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.8700 9.5216 6.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.5700 8.6019 1736.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2161 8.5258 867.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 103.0375 8.8000 200.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 103.0375 8.8000 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8621 8.1000 350.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.3000 8.2900 1.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.4718 8.6127 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0337 8.6100 250.00 INE538L07148 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 11-Dec-20 100.4800 9.5000 35.00 INE688I07170 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 22-Dec-20 100.1112 9.2000 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.5970 8.1500 100.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 96.0500 8.9800 1.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 100.6087 8.0100 1000.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7800 3.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.5500 8.7000 10.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1500 9.1000 5.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.8400 8.6700 17.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 102.3000 8.2500 40.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.7044 8.2200 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.7044 8.2200 50.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.2986 9.9500 50.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 131.2663 9.9500 1500.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 131.2663 9.9500 1500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.2700 9.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0400 8.2000 1.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.4783 10.5000 80.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.8500 8.2700 8.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 109.2664 8.2100 100.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 109.2664 8.2100 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.8039 9.7800 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 103.9300 10.3400 6.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.8500 10.4000 100.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.5000 10.1300 130.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.1019 9.9500 930.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.1019 9.9500 930.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.0198 8.3076 800.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.0198 8.3100 800.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.8155 8.6980 800.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.8005 8.7010 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.2900 3.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.0000 9.3700 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.5827 10.9259 100.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 97.4981 10.9250 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.5178 10.9370 550.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 100.5800 8.6000 10.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 102.1400 9.4600 100.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.4571 9.4100 1.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.5000 9.4000 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.1900 9.0000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0500 10.2300 25.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.5141 8.6000 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.9500 8.3700 27.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0300 4.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.6000 8.4100 15.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.9400 9.3100 5.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED - 19-Nov-24 100.2500 8.7934 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7300 10.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5000 8.5000 12.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.3800 9.4000 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2032 8.4200 416.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2032 8.4200 100.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 102.4320 9.8059 200.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 106.5800 10.1200 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.7500 8.4000 2.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1500 9.0400 5.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 104.3600 9.3600 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5100 11.5494 29.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.0011 8.4000 400.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2000 9.2500 3.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.7500 9.2700 42.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.3000 9.4500 2.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.2016 8.2800 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 104.1500 7.4722 1.90 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.3000 8.8800 72.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6500 5.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.2600 9.5500 55.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5500 10.6385 12.90 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 104.3100 8.3000 35.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.2300 8.3200 73.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4075 7.3050 205.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.4300 9.1600 8.00 =============================================================================================== Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com