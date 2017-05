Feb 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3560.50 NSE 28054.80 ============= TOTAL 31615.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.0341 8.8900 670.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1980 8.3000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2451 8.0200 10.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 101.9785 0.0000 11.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 5.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 1.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 99.9155 8.1400 1000.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4877 8.5700 400.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 107.1700 10.2000 16.00 INE226K07035 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 102.3528 - 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 100.3348 8.2400 70.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1000 8.6300 20.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.0924 7.4000 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4307 7.2500 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 103.7160 7.4000 6.50 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 74.5307 0.0000 11.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.4876 7.4000 2.90 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5000 0.0000 2.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 101.5200 8.6300 20.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED 8.80% 27-Jan-25 100.6700 8.6900 20.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.8420 8.7100 500.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 101.5000 9.3900 5.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.6700 8.6800 23.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 104.1000 9.9500 73.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.4000 0.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.3000 11.5800 2.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.0448 8.4000 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.7117 7.4500 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8041 7.1500 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.5600 8.4500 15.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.9400 7.3100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.4442 7.5900 4.60 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.2852 7.3300 100.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 109.1835 7.3500 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.7433 8.3500 80.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.5423 7.2900 12.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.6313 7.2400 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.1560 0.0000 2.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.5000 9.1500 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1000 0.0000 11.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.7800 0.0000 11.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.1600 9.5500 6.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.2355 11.0000 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 109.7500 11.0000 0.50 NSE === INE148I07AK8 INDIABULLS HSG FIN 0.00% 27-Feb-16 112.0366 8.2511 5000.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0544 7.7496 10.00 INE202B07AA9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 25-Mar-16 121.1602 8.6957 2000.00 INE916DA7428 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 22-Apr-16 99.8671 9.3300 250.00 INE909H07990 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Apr-16 97.8177 9.3600 848.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jun-16 128.0000 0.0000 1.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3077 8.2775 1.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 98.5500 12.0000 1.00 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 16-Aug-16 93.5000 0.0000 2.60 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.7500 9.6200 10.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1447 8.9403 500.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1447 8.8000 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.3500 10.3200 5.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 13-Sep-16 100.5163 8.2200 10.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 99.8900 0.0000 23.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4239 8.8000 750.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.5677 8.1445 20.00 INE247J08023 STERLING AND WILSON PRIVATE LTD 0.00% 29-Dec-16 112.4251 10.6100 22.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.5925 8.0676 250.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 100.5000 9.5600 8.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.7000 8.0327 12.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6254 8.1022 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5298 8.1012 800.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5293 8.1014 150.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.0500 9.3900 4.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 100.1200 9.3800 14.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.6678 8.6000 200.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.6678 8.6000 200.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 99.6946 8.6600 50.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 99.6946 8.6600 50.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 102.0120 0.0000 11.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8534 11.1583 1000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9932 8.0930 210.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9240 8.1200 150.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 105.2478 8.6194 43.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9070 8.0621 1191.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-18 105.4043 8.6197 43.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.0694 7.9990 250.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.0694 8.0000 250.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.1638 8.6069 240.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.4355 8.2100 8.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-19 105.6517 8.5949 38.70 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-19 105.8163 8.5952 38.70 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4080 8.6000 300.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4080 8.6000 300.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.9700 8.1288 1350.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 100.0000 8.6246 1000.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 101.2000 0.0000 1.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4877 8.5800 400.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-19 105.9653 8.5955 1.90 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.9000 8.5800 21.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0300 9.0000 26.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1999 8.6200 100.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1999 8.6200 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2978 8.2500 100.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 99.6000 8.8100 3.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.7500 12.7400 19.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.9717 8.1569 600.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.9717 8.1569 200.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.3700 9.1500 1.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.4300 8.5072 24.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4100 8.6100 11.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.5700 8.6019 30.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1200 8.6139 20.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 101.9098 8.1952 50.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 101.9098 8.1952 50.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.8800 8.5600 40.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0500 9.1244 55.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.8000 8.6900 10.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.6500 9.8100 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.0500 10.1500 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.6200 8.6100 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.2657 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.2648 8.3174 50.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 10-Feb-22 74.5552 0.0000 11.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 100.8000 9.4000 2.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 133.5816 9.9700 380.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.0200 8.3100 12.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.0500 9.1300 5.00 INE572E09106 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.20% 16-Jan-23 103.5000 8.7300 2.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.1941 9.6400 40.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.1200 10.1700 5.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 101.7100 8.5950 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0778 8.4600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0778 8.4600 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.7800 8.8598 250.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED 8.80% 27-Jan-25 100.6900 8.6771 20.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.1345 9.1500 2.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.8420 8.7000 502.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.9500 8.6100 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.9500 8.6100 250.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4000 8.5100 10.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5762 8.3700 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5762 8.3700 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.3328 8.2500 0.80 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 102.3000 8.5600 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2013 8.4196 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2013 8.4200 100.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.7000 8.4100 2.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.6900 8.6692 23.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0300 9.0600 6.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.6190 8.5899 50.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.0000 9.3200 80.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3210 8.3500 1850.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2607 33.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.3500 9.4200 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.3400 8.7800 1.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.3157 8.2600 50.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 99.9900 8.6467 806.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.8500 7.9900 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.3134 7.3000 0.50 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.7679 7.3300 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.9891 8.4000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.9891 8.4000 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.3278 8.3900 930.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.3278 8.3900 745.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.5420 7.2900 457.10 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.8000 9.1100 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1243 10.8800 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1243 10.8800 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0668 11.6000 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.0797 10.3900 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.3631 10.5100 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8207 9.4000 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 107.9945 11.0500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com