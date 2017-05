Feb 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7426.70 NSE 24381.80 ============= TOTAL 31808.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.93% 29-Feb-16 100.0131 8.3900 1150.00 INE013A07J26 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.94% 14-Mar-16 99.9986 8.6100 1250.00 INE071G07140 ICICI HOME FINANCE CO LTD 0.00% 04-Apr-16 109.7661 0.0000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.8275 8.7300 350.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 140.1460 10.0000 34.30 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 139.5610 10.0000 10.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 139.4520 10.0000 26.70 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 127.2600 0.0000 4.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 133.3590 10.0000 16.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 131.8400 0.0000 48.00 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 132.6990 10.0000 1.50 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.3986 8.1400 24.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.4138 7.9900 38.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.4200 10.3000 0.70 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 99.6792 8.3800 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.3308 8.0200 10.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 80.4227 8.0000 60.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 100.0000 8.5900 2000.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 99.9141 8.1400 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.5400 8.5500 400.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 0.00% 08-Apr-19 100.4700 10.7700 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 6.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.6300 8.6800 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 98.8822 9.1500 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 105.9800 8.3600 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 0.0000 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.8956 8.5300 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.9588 8.3700 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2633 8.4100 500.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.8000 8.4000 8.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 99.8700 9.3700 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.1000 7.2100 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.0418 7.4000 10.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.8700 7.2000 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 109.6200 0.0000 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.7385 8.4400 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.6300 0.0000 62.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.4200 7.5500 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9800 0.0000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 107.1092 9.2000 240.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 99.4000 0.0000 8.50 NSE === INE306N07DN0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.93% 01-Mar-16 100.0106 8.6000 950.00 INE306N07DN0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.93% 01-Mar-16 100.0106 8.6000 950.00 INE033L07AM2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.93% 01-Mar-16 100.0106 8.6000 250.00 INE033L07AM2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.93% 01-Mar-16 100.0106 8.6000 250.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.4970 0.0000 11.10 INE013A07J26 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.94% 14-Mar-16 99.9986 8.8000 1250.00 INE202B07CP3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 21-Mar-16 111.6944 8.9500 950.00 INE202B07CP3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 21-Mar-16 111.6944 8.9500 950.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 98.5500 9.9300 3.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.0364 8.5340 1000.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0137 9.0328 200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0137 8.8500 200.00 INE071G07140 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 04-Apr-16 109.7661 8.6000 100.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 138.0000 0.0000 2.50 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 114.7248 9.6500 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 114.7248 9.6500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8275 8.4500 350.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 126.1700 0.0000 2.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 98.5500 10.5400 4.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3258 8.6000 5.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PVT LTD 18.00% 14-Sep-16 106.6025 18.0000 410.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 98.3500 11.5000 2.00 INE871D07HG9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.25% 15-Sep-16 98.5500 11.7300 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.5018 8.2445 15.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.1537 8.8944 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.1537 8.8000 500.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 130.7860 0.0000 27.50 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 127.7000 0.0000 1.50 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.6647 8.8513 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.6647 8.8000 500.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.3847 8.1798 2.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.25% 22-Dec-16 98.5500 10.9600 4.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 N.A. 28-Apr-17 85.0000 - 3.50 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.1192 9.1000 500.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.3500 9.0800 2.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.1234 9.0000 8.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 99.5500 10.2100 1.40 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4168 8.1600 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4168 8.1600 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5121 8.1600 350.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5121 8.1600 350.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.6592 8.3900 150.00 INE584T07046 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS - 17-Sep-18 110.8410 18.0000 185.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 102.0885 9.2800 25.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7470 8.1500 43.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.1700 10.2812 25.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5326 8.1168 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5326 8.1200 250.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.7308 8.8600 30.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9240 8.1200 100.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.6264 8.6600 24.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9356 8.0500 300.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9356 8.0500 300.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8155 8.0700 30.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4598 8.5800 300.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 100.0000 8.5994 3000.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.9141 8.1500 250.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 6.50 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.5400 8.5600 400.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 102.4500 10.0800 8.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.9000 8.5600 24.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.5000 12.1200 1.50 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0000 11.8100 6.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4435 8.6000 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4435 8.6000 500.00 INE146O07078 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 29-Apr-20 99.9066 10.3377 1200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.5900 8.6000 30.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-20 101.9298 8.1900 50.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 5.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0600 9.1200 347.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.6200 8.6100 10.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 94.4800 10.9500 3.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.2500 10.2700 2.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 100.5500 10.2000 10.00 INE572E09106 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.20% 16-Jan-23 103.5000 8.7300 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.0000 9.1200 100.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 100.6300 9.7500 70.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6900 8.5990 48.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.5466 9.3400 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.1300 10.1700 6.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 101.7100 8.5900 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.8956 8.5200 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0768 8.4600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0768 8.4600 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.7950 8.8600 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.9588 8.3600 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.9509 8.6100 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.9509 8.6100 50.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 102.3000 8.5600 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2633 8.4100 1100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2633 8.4095 600.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.5557 8.6000 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3410 8.3468 100.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.1500 9.4500 66.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 97.9441 8.3200 3.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 102.0000 8.6800 36.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6500 65.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 99.9000 9.3565 40.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.3119 7.3000 4.30 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 100.2207 7.3250 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.1337 8.4972 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.1337 8.5000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.7385 8.4300 50.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.0000 10.0800 255.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 103.0000 9.3700 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.0000 7.2800 14.90 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9137 8.4400 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9137 - 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.6550 7.2772 100.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.9000 7.0900 69.10 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.9770 8.4725 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.5000 10.2500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1239 10.8800 53.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1239 10.8800 53.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0691 11.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com