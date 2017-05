Feb 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7591.40 NSE 30128.40 ============= TOTAL 37719.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G07124 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 19-Feb-16 110.2196 0.0000 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 110.1505 7.8400 15.00 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.0335 8.8900 1190.00 INE071G07140 ICICI HOME FINANCE CO LTD 0.00% 04-Apr-16 109.5660 0.0000 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.8420 8.6700 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4843 8.2100 900.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3791 8.2100 150.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.7284 8.1300 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0117 8.0100 15.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8721 8.6500 300.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 98.5050 10.7200 1.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.4684 - 12.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3842 8.2400 400.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.6500 8.6700 4.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 105.4600 7.1800 1.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.0900 9.4800 60.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 101.8327 8.6800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4400 0.0000 2.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.1600 9.3100 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.8300 8.5100 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.9953 8.6600 1300.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.7091 8.6600 300.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 105.1700 10.3500 10.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3660 8.5000 200.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.5000 8.7700 3.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 102.5800 7.7900 2.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.8750 7.3200 0.20 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.7176 7.0000 40.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.7400 7.3200 0.20 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.3617 7.3000 1220.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.4200 7.5500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.3018 7.0000 2.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 107.9000 11.3500 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1000 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8500 10.2000 2.00 NSE === INE071G07124 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 19-Feb-16 110.2196 8.4900 500.00 INE092T08733 IDFC BANK LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0050 8.3500 900.00 INE092T08733 IDFC BANK LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0050 8.3500 450.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.0405 8.0500 50.00 INE916DA7FV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.93% 29-Feb-16 100.0131 8.5900 1150.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.5490 0.0000 4.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.0812 8.1000 400.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.0812 8.1000 350.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 98.5500 9.9300 3.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.0047 8.7487 1000.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 100.0720 7.7500 500.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 100.0720 7.7503 500.00 INE071G07140 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 04-Apr-16 109.5660 9.8500 300.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 138.0000 0.0000 2.50 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.0275 9.6700 150.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.0275 9.6700 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8420 8.4229 500.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 128.0000 0.0000 3.00 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 16-Aug-16 93.5000 0.0000 1.30 INE871D07HG9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.25% 15-Sep-16 98.5500 11.7400 1.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.1382 8.4045 10.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.1382 8.3000 10.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 112.9200 0.0000 20.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 129.1200 0.0000 25.50 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 129.4810 0.0000 4.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.25% 22-Dec-16 98.5500 10.9500 4.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.7753 8.2420 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.7753 8.2100 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.3047 8.1500 250.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.6806 8.1500 200.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.6806 8.1500 200.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.8226 8.1500 300.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.9216 8.1500 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4843 8.2000 1250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4843 8.2000 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3791 8.2000 150.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.3000 9.1100 4.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.1492 8.6500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.2497 8.0400 8.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0603 8.0888 600.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0142 8.1200 20.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.3629 7.9895 300.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.4914 7.9895 100.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.4372 8.0493 350.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.4372 8.0600 350.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.7827 8.4450 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.6942 8.3745 150.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.0000 8.0800 1750.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3735 8.1800 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3735 8.1771 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8721 8.6500 300.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0000 7.9373 1830.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 100.0551 7.9618 195.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.8500 8.5900 20.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.8022 8.6800 300.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.8022 8.6800 300.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.7700 12.7300 19.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 107.2800 10.3367 6.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3842 8.2600 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3842 8.2600 100.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3169 8.6600 600.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3169 8.6600 600.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.5400 8.7000 6.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.0000 8.6400 1.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.9000 8.6600 2.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.1624 8.3800 48.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.4036 8.2800 50.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 103.9700 9.5000 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7000 9.3300 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.8432 7.1675 100.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.2500 8.8300 200.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.7686 10.4100 2.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.5000 10.1300 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.6984 8.7000 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.6984 8.7000 100.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.9510 8.8000 247.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5582 8.4200 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5582 8.4200 50.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.9633 9.4975 120.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.3776 10.0000 7.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.7241 8.4800 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.7241 8.4800 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.8327 8.6700 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.0600 9.3300 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.8300 8.5000 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4100 8.4791 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4100 8.4791 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.9953 8.6533 2100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0153 8.6500 1250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.7091 8.6500 800.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.7091 8.6500 400.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.4000 8.3600 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7680 8.4900 600.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7218 8.4975 495.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.8600 9.0875 16.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.7500 11.4900 2.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3660 8.5000 500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.4295 8.4900 150.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1700 9.2550 60.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.2100 9.4435 66.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.9800 8.9200 35.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6450 30.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 99.8000 9.3700 4.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3306 8.1200 18.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6500 10.9903 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9300 7.2906 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 105.1800 8.7000 15.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.4001 8.4450 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.1525 8.4947 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.1525 8.4975 50.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 100.0346 9.8500 500.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 103.1200 9.3500 5.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.5800 8.3700 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.4500 7.3005 1211.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 101.0034 7.3700 150.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.4397 7.2000 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.9040 9.0600 450.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.2300 9.8600 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.6000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0153 10.8984 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0153 10.9000 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com