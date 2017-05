Feb 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3866.20 NSE 15860.30 ============= TOTAL 19726.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07I50 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 29-Feb-16 99.3100 0.0000 80.00 INE918K07573 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 04-Mar-16 10.0000 50.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 131.8443 12.5300 48.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 99.4849 9.3800 34.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 100.2300 11.0100 0.30 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 101.5412 9.6300 50.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 100.0300 8.1100 150.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.9203 8.6300 300.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 104.0943 8.1500 175.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.9200 8.5700 10.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.2500 10.1500 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1589 8.3000 150.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 101.9385 8.2600 400.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2990 8.3100 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 173.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.4998 8.3700 500.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.8700 8.6600 10.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 100.0455 7.1700 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9500 0.0000 4.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0253 8.6600 500.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 99.9903 8.8500 200.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.7102 8.6500 500.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.5000 10.9000 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8039 7.0000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 100.5000 7.3000 252.90 INE020B07IE0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.61% 24-Mar-34 110.8700 7.4900 7.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0800 0.0000 7.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1000 11.5600 0.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.1526 0.0000 2.00 NSE === INE115A07GG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-16 110.4894 8.1900 400.00 INE115A07GG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-16 110.4894 8.1900 400.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9362 8.9000 3.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jul-16 151.0000 0.0000 1.70 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2579 8.3370 5.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.1404 8.8000 10.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PVT LTD 18.00% 14-Sep-16 106.6994 - 220.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 99.5774 9.4000 2.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 110.7600 0.0000 20.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.1500 11.7900 2.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.3938 8.8500 400.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.3938 8.8500 400.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 130.9000 0.0000 2.50 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-17 99.7010 8.9984 8.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8085 8.2413 50.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8085 8.2500 50.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.2984 8.1176 25.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.6169 8.5731 21.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9777 8.2800 690.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 113.5228 9.6900 2.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 115.3707 10.3500 1.00 INE202B07CE7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 02-Nov-17 113.0998 9.6900 1.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.1551 9.2000 1.40 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.1367 9.1778 7.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 99.4949 9.3650 68.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 20-Nov-17 111.4085 9.6900 2.00 INE202B07DA3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 26-Dec-17 109.7944 9.6900 1.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 103.5159 8.6792 11.70 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0803 8.0764 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0803 8.0764 300.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.7666 10.5767 5.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.3829 7.9788 150.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.3829 7.9788 150.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.5114 7.9789 50.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.5114 7.9789 50.00 INE866I07982 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 08-May-18 107.9221 10.3600 1.00 INE866I07AF5 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 13-Jul-18 104.1259 10.3600 1.00 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 100.7121 9.9500 950.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3123 8.2006 20.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.8603 8.1700 1050.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.9203 8.6300 300.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.8211 8.6691 19.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.0943 8.1500 175.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0300 9.0000 2.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 98.0500 9.6100 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4100 8.6100 4.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.7515 8.2500 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.7515 8.2500 50.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 101.9385 8.2500 400.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2990 8.3000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.4998 8.3600 500.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1300 8.6100 20.00 INE688I07170 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 22-Dec-20 100.1300 9.1941 450.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7785 1.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3164 8.6600 500.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3164 8.6600 500.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.4717 8.7200 100.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 100.0000 8.6900 150.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.6650 8.7200 93.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.4036 8.2800 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 98.0500 11.3700 15.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.0500 8.5000 10.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.1300 10.3000 1.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 103.0300 9.7300 20.00 INE787H08030 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 19-Dec-22 101.4300 8.5200 4.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.7202 8.4800 45.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.7202 8.4800 45.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.0000 8.5700 500.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.4379 8.5500 147.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.4012 8.4500 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.4012 8.4500 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.5000 10.3329 59.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7800 9.9300 7.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.8000 9.3247 26.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5250 8.5500 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5250 8.5500 50.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED 8.80% 27-Jan-25 100.8400 8.6518 20.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0303 8.6477 1950.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0303 8.6477 1300.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 99.9903 8.8400 200.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.0128 8.6000 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.5975 8.6500 54.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.5975 8.6500 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.3400 9.4200 80.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 102.6100 8.5100 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4910 8.5351 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 109.4800 9.6500 10.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.1000 8.6000 24.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9000 9.0800 25.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.1144 8.6700 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.1144 8.6700 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 98.7968 8.6700 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 98.7968 8.6700 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.2399 8.5200 200.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9700 9.2900 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.9634 8.4800 10.50 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 100.3500 9.1800 2.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.2000 9.5600 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.6000 8.0500 0.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.1300 7.2600 1.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.9700 9.3700 10.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 107.4500 9.2500 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0700 9.7200 3.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.7479 8.4597 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.7479 8.4600 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.3600 7.3100 623.90 INE053F09HD2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-31 105.7800 8.3200 14.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.7700 7.3100 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3000 10.8475 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0145 10.9000 10.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.3000 9.1800 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.2300 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE