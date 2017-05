Feb 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6450.40 NSE 37926.00 ============= TOTAL 44376.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.0179 8.6400 1450.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 134.7440 10.0000 0.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4054 8.8000 750.00 INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.75% 12-Dec-16 99.5730 9.2300 250.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 99.9708 8.3100 100.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 99.4944 8.7100 250.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 99.8528 9.0800 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0368 8.0700 81.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 101.2534 8.7700 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7100 8.1300 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.8059 8.6600 1000.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.2177 18.0000 130.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3102 8.2600 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9348 7.1500 121.80 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.4642 8.6500 250.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 107.0388 7.1400 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.2052 8.2800 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.2274 8.5500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 0.0000 3.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.5280 8.5700 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.9000 8.6000 5.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.0364 8.4600 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.5000 10.9000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.1300 7.2600 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.9312 7.4000 6.70 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.2411 8.4200 150.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.2409 8.4300 550.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.3147 7.2900 373.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.4500 7.3000 6.40 INE020B07IE0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.61% 24-Mar-34 111.8000 7.4000 7.50 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.50% 21-Dec-35 101.0100 7.1500 2.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.9000 10.1800 11.00 NSE === INE115A07GG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-16 110.5629 8.2000 2000.00 INE115A07GG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-16 110.5602 8.2500 1800.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.0179 8.3000 1450.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.4500 0.0000 1.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 146.2000 0.0000 1.00 INE071G07140 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 04-Apr-16 109.7621 9.0600 50.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.0302 9.6617 700.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 99.7147 8.4500 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 96.8228 9.4310 350.00 INE674N07071 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 9.50% 11-Jul-16 99.5265 10.0988 270.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 131.0000 0.0000 20.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 129.6500 0.0000 8.00 INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.74% 12-Dec-16 99.5730 9.1500 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3556 8.2562 300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3556 8.2800 300.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Mar-17 130.0000 0.0000 2.60 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9708 8.3100 100.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0200 8.4200 500.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 117.4041 10.3700 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1910 8.1854 4.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.1230 8.0339 50.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 99.5149 9.3511 34.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 99.5149 9.3522 34.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.4944 8.7000 750.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.4944 8.7000 250.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 99.8528 9.0800 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5721 8.2200 1.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.6148 8.6900 1.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7202 8.1400 20.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8180 8.2500 2250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8180 8.2500 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8180 8.2500 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8736 7.8712 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8736 8.0200 300.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 99.9975 8.6000 350.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.8582 8.1700 250.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 99.9949 8.6000 50.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 99.9949 8.6000 50.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.7665 8.6891 185.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.7796 8.5030 50.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 100.0000 7.9800 1000.00 INE756I07837 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 26-Mar-19 100.0000 8.8000 500.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 99.8385 8.0400 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1843 8.7000 750.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1843 8.7000 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1843 8.7003 100.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 100.0000 8.5900 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.2534 8.8100 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.7900 8.6140 30.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0300 8.9997 4.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 101.9545 8.7000 800.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 101.9545 8.7000 800.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.5555 8.5000 3.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 13-Sep-19 101.7524 10.8500 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.9868 8.7000 900.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.9868 8.6985 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.8059 8.6500 1000.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.2500 9.5012 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4100 8.6100 165.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.2765 8.6500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.5450 8.3500 50.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.9658 8.2500 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.9658 8.3500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5724 8.3400 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3445 8.2700 1050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3445 8.2700 550.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.4600 8.6500 0.30 INE688I07170 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 22-Dec-20 100.1500 9.2000 450.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3536 8.6494 150.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.3536 8.6500 150.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.5000 8.7000 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.7973 9.4500 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.7973 9.4500 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5000 9.6400 15.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1488 7.1000 483.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 114.8700 9.4100 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3216 9.8932 39.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.8057 8.3500 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.8057 8.3500 200.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.7056 8.7200 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.4442 8.6500 1000.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.4442 8.6500 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.4442 8.6500 150.00 INE660A08BP4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 31-Jan-23 102.1300 9.3200 260.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 107.2830 7.1000 200.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 106.2144 8.4600 50.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 102.6000 8.4400 21.30 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.8200 10.2500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2000 9.8262 4.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.7093 8.3600 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.4347 8.5700 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.1345 8.6687 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.1345 8.6700 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.0000 9.3000 12.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4071 8.4800 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0771 8.6400 1500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.0771 8.6400 1500.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7781 8.6200 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.0364 8.4600 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.3200 9.4200 20.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 102.6500 8.5200 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6435 8.5100 155.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6435 8.5100 150.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.5000 8.5419 1.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0300 9.0500 3.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.2719 8.5500 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.0282 7.1300 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3671 8.5000 1550.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3671 8.5000 1297.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8400 2.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4300 9.1200 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6300 7.3293 11.30 INE556S07418 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-27 100.0000 9.2513 25.00 INE556S07434 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-27 100.0000 9.2529 25.00 INE556S07442 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-27 100.0000 9.2400 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.4000 8.4700 240.00 INE556S07459 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-28 100.0000 9.2500 50.00 INE556S07467 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-28 100.0000 9.2600 50.00 INE556S07475 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Sep-28 100.0000 9.2516 25.00 INE556S07491 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Mar-29 100.0000 9.2500 50.00 INE556S07509 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Jun-29 100.0000 9.2600 50.00 INE556S07517 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Sep-29 100.0000 9.2516 75.00 INE556S07525 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-29 100.0000 9.2400 25.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.2411 8.4100 300.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.0848 8.4300 150.00 INE556S07533 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Mar-30 100.0000 9.2501 75.00 INE556S07541 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 28-Jun-30 100.0000 9.2600 50.00 INE556S07558 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-30 100.0000 9.2515 75.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9934 8.4301 850.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9934 8.4297 250.00 INE556S07566 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-30 100.0000 9.2400 75.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4481 7.3000 238.00 INE556S07574 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-31 100.0000 9.2500 25.00 INE556S07582 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-31 100.0000 9.2600 75.00 INE556S07590 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-31 100.0000 9.2514 50.00 INE556S07608 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-31 100.0000 9.2400 50.00 INE556S07616 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-32 100.0000 9.2492 50.00 INE556S07624 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-32 100.0000 9.2600 75.00 INE556S07632 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-32 100.0000 9.2507 50.00 INE556S07640 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-32 100.0000 9.2400 50.00 INE556S07657 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-33 100.0000 9.2492 50.00 INE556S07665 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-33 100.0000 9.2600 100.00 INE020B07IE0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.61% 26-Mar-34 111.8000 7.4000 7.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.0970 8.4608 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 109.0000 11.1500 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.7500 9.2400 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.5900 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.6100 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.2300 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE