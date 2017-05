Feb 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3274.10 NSE 22598.30 ============= TOTAL 25872.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07AY0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.6865 9.3100 800.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.7853 9.3000 200.00 INE800H07249 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.5000 14.3700 1.00 INE804I07J13 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 09-Feb-18 101.0000 0.0000 37.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8019 7.8800 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.1000 12.2100 3.00 INE672O07016 KEEMAYA BUILD PVT LTD 17.50% 30-Nov-19 100.0000 22.2100 290.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6078 8.3400 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3438 8.2500 250.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.43% 10-Feb-22 103.9100 8.5600 5.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 100.5600 7.1000 7.10 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6900 8.6000 7.00 INE848E07518 NHPC LIMITED 8.18% 02-Nov-23 105.3500 7.2500 0.50 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 16-Dec-23 106.3018 8.4400 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4400 0.0000 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.3000 0.0000 10.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.6500 7.2500 8.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.2000 7.2500 0.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 108.9299 7.4000 6.60 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.4347 8.4800 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.3500 7.3000 271.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 102.5421 7.3100 6.40 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 101.0500 7.1500 2.50 INE128M08037 LNT METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.6000 10.0100 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 99.9691 0.0000 1.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.1000 11.5600 2.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.3100 5.5000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6000 10.0100 81.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.3100 0.0000 75.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6000 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.9300 11.1400 1.00 NSE === INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 146.5330 0.0000 3.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.8060 0.0000 1.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED - 28-Mar-16 139.6890 0.0000 1.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 137.1660 0.0000 5.20 INE025M15113 NOVO X TRUST - 15-Apr-16 97.9679 11.3000 141.90 INE033L07546 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.32% 28-Apr-16 100.0155 9.2900 626.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 96.8987 9.4470 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7867 8.4199 500.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.6865 9.6800 800.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.7853 9.6800 200.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.1083 9.1000 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.1083 9.0999 50.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 104.1800 0.0000 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4304 8.7572 1500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4304 8.7600 750.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.2224 9.0100 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5357 9.0000 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5357 9.0000 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.5461 9.0000 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.5461 9.0000 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0000 8.3007 2900.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 100.9300 9.1500 8.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9743 8.3071 500.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.0727 8.6900 100.00 INE414G07AF8 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 14-Oct-17 90.0000 17.0140 0.80 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.5142 8.6883 1200.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.4942 8.7000 250.00 INE511C07565 MAGMA FINCORP LIMITED 9.68% 01-Feb-18 100.0000 9.6600 150.00 INE804I07J13 ECL FINANCE LIMITED - 09-Feb-18 100.5123 13.0000 3.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - 24-Mar-18 102.1584 10.6726 5.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. 10.45% 08-Aug-18 102.8658 9.0900 115.00 INE657S07034 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 14-Oct-18 100.0000 22.6000 340.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.6255 8.1118 8.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.6663 8.1700 800.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.6825 8.1600 10.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.0403 8.6517 190.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.8100 8.0909 865.40 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8019 8.0487 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.1887 8.1700 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8362 8.2135 50.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.9419 8.4401 1050.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.6100 8.6800 10.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0300 8.9988 10.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 13-Sep-19 102.7568 10.5000 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.7500 12.0000 1.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.9868 8.7000 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.2765 8.6500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.5450 8.3500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.5450 8.3400 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6078 8.3300 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3438 8.2700 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2962 8.5600 15.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 101.7077 8.4600 500.00 INE688I07170 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 22-Dec-20 100.1300 9.1932 25.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 99.7795 10.2033 330.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 107.7000 10.0711 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 104.8400 10.4462 10.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA - 05-Jun-21 99.9200 8.9600 15.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 131.4943 9.9550 500.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.5700 9.2000 21.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.8704 8.5700 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.1300 10.3000 0.50 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 133.1176 10.0500 240.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.2900 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5071 8.4300 150.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5071 8.4300 150.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 101.2278 8.7000 100.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 101.2278 8.7000 100.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.8600 9.4500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.1800 10.0300 75.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.9000 8.2000 20.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.4404 8.7500 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.1714 8.6250 500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.1714 8.6250 500.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.3051 8.6250 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.3051 8.6250 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7539 8.6250 75.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1153 8.4470 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1153 8.4470 50.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.8400 8.6455 22.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.4297 8.6200 50.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.6500 9.2700 4.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.1500 11.4300 1.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 100.1000 8.7200 11.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9500 9.2850 2.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.9696 8.4700 600.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.9696 8.4646 350.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4950 9.1156 1.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0000 10.2500 20.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 103.0700 9.3600 2.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LTD 9.85% 28-Jan-36 100.4000 10.0400 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.0733 7.2685 14.90 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.3500 7.3100 267.60 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.9759 7.0822 30.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3900 9.6400 56.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4000 10.8289 12.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.0818 10.4000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0134 10.9000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0767 11.6000 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.1000 10.7700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 