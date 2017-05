Feb 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2732.00 NSE 28875.90 ============= TOTAL 31607.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.1447 7.7700 200.00 INE895D08337 TATA SONS LTD 9.75% 21-Apr-16 100.0031 9.3600 150.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7434 8.6500 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.7780 9.2900 350.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 105.4072 11.7500 5.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.06% 20-Dec-16 99.9460 9.0700 400.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 101.1399 8.8000 188.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 88.6700 8.5000 36.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.0500 8.1800 0.60 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 88.4500 8.1900 2.00 INE261F09DR0 NABARD 0.00% 01-Oct-17 87.9000 8.1700 1.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 87.3000 8.1900 2.00 INE261F09DW0 NABARD 0.00% 01-Dec-17 86.7500 8.1800 1.20 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2621 8.2800 4.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.3104 8.1200 180.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 102.3480 8.1400 4.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.3500 12.1300 0.70 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 66.5790 8.5000 12.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.5500 8.7200 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.0170 7.2000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1300 0.0000 51.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.3186 8.5900 50.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.1072 8.9800 146.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.0198 8.5200 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.4835 8.6700 100.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8500 9.2500 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.7526 8.8000 35.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0800 8.6300 1.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.1100 9.5800 25.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0350 7.3300 11.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.6258 7.2900 7.50 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.9000 7.4900 6.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 100.0000 10.6200 140.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.2300 8.6300 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4700 0.0000 2.00 NSE === INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.9872 8.9001 100.00 INE804I07JC4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 158.5640 11.2500 20.00 INE804I07JB6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 158.7560 11.2500 20.00 INE804I07JD2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 158.6070 11.2500 16.50 INE804I07JA8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 158.5580 11.2500 14.50 INE804I07RH6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 125.0650 11.5000 5.50 INE804I07IZ7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 158.6570 11.2500 3.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.9090 0.0000 1.10 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 146.6360 0.0000 1.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0420 8.2590 20.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.0889 8.6000 150.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9217 8.7500 150.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9217 8.7501 150.00 INE848E08102 NHPC LIMITED 7.70% 31-Mar-16 99.9507 7.7000 50.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.0031 9.0000 150.00 INE033L07546 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.32% 28-Apr-16 100.0222 9.2850 620.00 INE691I07521 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.74% 29-Apr-16 99.9617 9.2701 525.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.7722 9.0599 250.00 INE721A08935 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-May-16 100.0530 9.9001 100.00 INE660A07KU7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 26-May-16 99.9059 9.2900 550.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7434 8.4000 500.00 INE804I07KO7 ECL FINANCE LIMITED - 01-Jul-16 138.4770 13.0000 21.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.7780 9.6799 350.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8766 9.1000 250.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 117.9000 0.0000 30.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 99.9460 9.0050 400.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7671 8.4600 2000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7543 8.5100 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0004 8.2800 2500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.2964 8.9000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.2964 8.9000 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.1399 8.7900 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4251 8.2324 25.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 99.8915 8.6500 50.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 99.8915 8.6505 50.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 97.2862 11.5468 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.4393 10.9961 650.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 96.4584 11.5449 500.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.5342 8.6764 500.00 INE140A08SC9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.0079 9.4071 250.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 99.6012 9.4169 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.1756 8.2650 50.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.5159 9.4161 415.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9399 8.2650 50.00 INE612J07046 REPCO HOME FINANCE LTD. - 06-Sep-18 103.4480 9.3696 630.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 102.1000 9.9700 10.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.3104 8.1200 180.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7209 8.0300 4.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 102.0123 7.1180 17.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.8054 8.0500 1450.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.8054 8.0500 1450.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.6900 8.6500 8.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.4077 8.1500 800.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.4077 8.1500 800.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.6100 8.4483 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 103.5600 8.5441 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2659 8.5800 1100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2659 8.5800 1100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.8000 8.4489 1.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 105.6034 8.4430 10.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 102.5640 8.5000 1.30 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 99.5879 8.9800 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 99.5879 8.9800 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0450 8.6300 400.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.9249 8.3500 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.9249 8.3500 140.00 INE688I07212 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 29-Jan-21 100.0200 9.1800 25.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 105.8600 10.2000 31.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 103.9200 8.4483 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5200 8.3975 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.7800 8.6700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.6100 9.3500 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2000 8.4497 3.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.7548 8.3600 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.7548 8.3600 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 102.3500 8.4600 5.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 99.9700 9.6700 62.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.0800 7.1800 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.4132 11.0275 550.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.4519 9.2300 50.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 101.1300 8.6281 1.00 INE141A09090 ORIENTAL BANK OF COMMERCE - 12-Feb-24 100.0400 8.7335 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.5000 10.3331 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.6000 9.9604 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.7300 8.5007 25.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 9.60% 26-Dec-24 100.3100 9.5200 6.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3386 8.5800 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.0147 8.8000 200.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.8600 8.6799 44.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.1072 8.9700 150.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.0498 8.5100 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.3524 8.6000 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7864 8.6200 253.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.1719 9.4400 12.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 100.1000 8.7200 11.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 99.9300 9.2900 5.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 99.9800 8.8800 50.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 97.6705 8.4400 500.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Dec-25 99.2755 9.1000 150.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0300 8.6400 140.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 99.4700 9.6700 38.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 100.0000 9.3400 1.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0300 10.2400 48.00 INE092T08AP2 IDFC BANK LIMITED 9.33% 14-Mar-26 102.1500 8.4979 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8300 8.0200 62.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.3300 8.4100 100.00 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jun-26 99.2700 8.7000 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0500 8.5129 47.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 99.8569 9.4144 250.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.2915 7.2900 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.2300 7.3050 10.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 100.0200 9.8500 1000.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.9300 8.7329 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.3500 7.3100 1791.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.6300 7.2800 6.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.9000 7.5224 53.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 100.7750 7.3950 20.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9041 10.9200 92.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9041 10.9200 85.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.1100 11.0200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com