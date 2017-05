Feb 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5401.50 NSE 13857.50 ============= TOTAL 19259.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 99.9437 9.7500 200.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 159.3560 16.0000 50.00 INE759E07368 LNT FINCORP LIMITED 9.10% 01-Mar-17 100.0237 8.5000 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0657 8.1800 1750.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.0404 9.3500 850.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 88.9553 8.2800 36.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.1277 8.8000 50.00 INE138A07413 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 30-Dec-17 100.0000 12.2500 1.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 99.0053 8.8000 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.3848 8.1100 10.00 INE584T07046 RADIUS AND DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 16.0000 10.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 99.3711 8.8900 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.6169 8.1100 7.50 INE013A07U21 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Apr-19 0.0000 16.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.7200 8.6400 3.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.8908 8.7400 650.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LTD 18.50% 30-Jun-20 102.5888 18.1000 92.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 10.0900 52.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 101.7000 8.6000 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.3500 8.4900 20.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 98.9292 8.6900 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.1700 8.5600 2.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.0205 8.5400 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.0000 11.4500 0.50 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 99.9900 8.6300 30.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 102.2200 9.2500 11.00 INE027E08053 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 09-Feb-26 100.0000 9.3400 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.6900 30.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.8893 8.2900 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.8239 8.2900 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 107.9000 7.4500 2.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.7799 8.2900 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.3500 7.3000 251.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 99.2500 0.0000 0.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5500 10.0300 21.00 NSE === INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 100.0468 9.8400 400.00 INE804I07JB6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.8680 11.2500 14.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 105.0400 10.4000 10.00 INE804I07JD2 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.7190 11.2500 6.00 INE804I07JA8 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.6700 11.2500 4.50 INE804I07JC4 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.6200 11.2500 3.50 INE804I07IZ7 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.7690 11.2500 1.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 145.9600 0.0000 3.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.0889 8.6000 650.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.0889 8.6000 100.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0055 8.8063 10.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.9437 9.5000 200.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 122.1700 0.0000 15.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 99.9939 10.9680 20.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4205 9.0863 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.3674 9.0600 250.00 INE115A07IJ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.24% 23-Dec-16 99.3462 9.0000 1000.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.7479 8.2100 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.7479 8.2100 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5256 9.0087 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0463 8.2499 1750.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.8462 8.4979 20.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0404 9.3500 850.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0600 8.9292 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.3764 8.1100 30.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.2713 8.3122 18.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.1277 8.7900 50.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 99.9115 8.6500 50.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.0548 9.2669 10.00 INE140A08SN6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 28-Feb-18 99.7284 9.4045 20.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.0053 8.8000 50.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 99.7893 9.1600 200.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 102.1000 9.9700 10.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 99.3711 8.8900 250.00 INE657S07034 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 14-Oct-18 100.0000 - 31.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.9474 8.6411 150.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.0855 8.2000 750.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.0855 8.2000 750.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9178 8.1800 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9178 8.1800 250.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 100.0000 0.0000 1.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.9247 8.4460 200.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.4086 8.7500 365.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 101.7852 8.2300 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 101.7852 8.2349 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.8908 8.7300 650.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.3100 8.6387 4.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.7591 8.4100 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.7591 8.4100 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2300 8.5800 3.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.9700 8.7000 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.0100 9.9900 36.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 103.7500 9.5400 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.6400 9.3418 4.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.1300 10.3000 1.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4098 9.9132 95.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.1900 7.1600 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.9523 7.1800 51.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.9900 9.1700 86.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.9568 9.1700 43.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.7500 10.2700 40.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 103.9600 9.0600 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.1606 8.6300 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.7338 8.8659 95.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1700 8.5200 20.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 40 8.80% 27-Jan-25 101.0000 8.6300 3.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7269 8.6300 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7269 8.6300 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0205 8.5400 200.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.9300 8.6300 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.2416 8.5224 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.2416 8.5200 150.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 100.0700 8.7200 6.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0000 9.2500 4.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 54.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED SR-F 9.35% 29-Jan-26 99.9000 9.3552 3.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0000 10.2500 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.8893 8.4600 50.00 INE556S07442 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-27 100.0000 9.2700 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.8600 8.5411 103.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.8239 8.4600 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.5810 7.3500 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.7799 8.4600 50.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 100.5800 7.3200 3.00 INE375R08041 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-30 107.8067 8.1200 250.00 INE375R08041 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-30 107.8067 8.1200 250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.0728 7.2700 20.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4500 7.3000 200.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.0395 7.3700 50.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LTD 9.85% 28-Jan-36 100.1800 10.0800 250.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2800 10.8500 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 8.8699 44.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.1000 9.5600 15.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3000 9.0906 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange