Feb 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10942.40 NSE 50711.80 ============= TOTAL 61654.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0225 7.6000 950.00 INE916DA7GC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.56% 29-Feb-16 99.9971 8.2800 1200.00 INE013A07K64 RELIANCE CAPITAL LTD 8.87% 03-Mar-16 100.0011 8.4900 1240.00 INE891K07044 AXIS FINANCE LTD 8.56% 03-Mar-16 99.9964 8.2900 600.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0679 8.7400 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 03-Jun-16 100.0691 10.0800 50.00 INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 11-Jun-16 97.0641 9.4300 250.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 138.4600 0.0000 2.50 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2006 8.4200 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5264 8.9700 50.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.06% 20-Dec-16 99.9396 9.0700 150.00 INE140A08SB1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 99.9983 9.4100 1000.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.2720 8.1000 200.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.5297 9.4100 250.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES COMPANY 8.67% 08-Jun-18 99.5285 8.8600 750.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.2491 8.1100 1500.00 INE584T07046 RADIUS AND DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 112.8900 0.0000 9.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6324 8.1700 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.4547 8.1700 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.4144 8.1600 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.4353 19.2400 21.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.4333 8.7500 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 104.8000 9.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 114.8504 9.4400 980.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.4100 7.1000 3.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.8047 8.5100 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6500 0.0000 6.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.4121 8.5100 149.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.8100 8.1900 55.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 99.9540 8.6900 100.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.6200 9.1400 4.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.1500 9.4500 2.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.1000 8.6600 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.7096 7.3400 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.4200 0.0000 4.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8000 0.0000 10.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK 9.00% - 101.2200 8.5800 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.7100 0.0000 22.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 101.2130 7.2200 5.90 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 101.0500 7.2700 3.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 103.7500 8.5800 90.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 101.0100 7.1500 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.8490 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.6100 9.9800 44.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5300 0.0000 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6500 10.3000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 1.00 NSE === INE916DA7GC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.55% 29-Feb-16 99.9971 8.5800 600.00 INE804I07JA8 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 158.7260 10.0000 20.00 INE013A07K64 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.87% 03-Mar-16 100.0011 8.8000 620.00 INE891K07044 AXIS FINANCE LIMITED 8.55% 03-Mar-16 99.9964 8.5800 600.00 INE027E07220 FAMILY CREDIT LIMITED 8.83% 03-Mar-16 99.9966 8.8500 385.00 INE027E07220 FAMILY CREDIT LIMITED 8.83% 03-Mar-16 99.9966 8.8500 385.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.1486 8.0000 220.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0679 8.3500 1000.00 INE918K07CY7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 31-Mar-16 112.3000 10.0000 1000.00 INE804I07E75 ECL FINANCE LIMITED - 31-Mar-16 112.3000 10.0000 1000.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0032 8.8162 10.00 INE660A07KU7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 26-May-16 99.9045 9.2800 550.00 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 01-Jun-16 152.7000 0.0000 1.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0691 9.7200 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.0641 9.2000 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2006 8.2500 250.00 INE148I07CI8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 19-Sep-16 99.9424 9.3600 1000.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 130.9400 0.0000 10.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4585 8.9500 550.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4585 8.9500 500.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 99.9396 9.0050 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5692 8.9500 250.00 INE202B07DS5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 27-Feb-17 109.0284 9.7200 500.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 99.4549 9.4000 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.9544 8.8500 250.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.9544 8.8500 250.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 101.0099 8.8000 1.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.3254 8.9069 100.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 126.3100 0.0000 0.20 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 99.7987 9.1000 2150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.3739 8.1263 20.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 99.7738 9.1000 250.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD 8.90% 26-Jun-17 99.6530 9.1000 250.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0200 8.4100 1000.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.3621 8.1376 20.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.2643 8.3131 10.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-17 122.4000 0.0000 2.50 INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jul-17 140.7000 0.0000 0.80 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.0108 8.2500 36.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Aug-17 136.1000 0.0000 0.30 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.0534 9.2670 10.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 96.4668 11.5600 290.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.7783 9.4010 2500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.7783 9.4010 2500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0588 9.2229 8.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.3273 8.1000 3.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED SR 9.70% 05-Mar-18 99.9225 9.9724 10.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.1979 8.0800 1000.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.1979 8.0800 1000.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 99.6166 9.4100 500.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.2720 8.1000 200.00 INE237A08866 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 10.25% 09-May-18 101.1500 9.6000 1.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.5297 9.4100 1000.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.5297 9.4100 250.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 99.5285 8.8850 500.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.2491 8.1500 1500.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.1236 9.1000 1.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6324 8.1600 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.4547 8.1600 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.4144 8.1500 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.0852 8.2000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.0852 8.2000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8147 8.1040 20.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1765 8.2500 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1765 8.2500 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9185 8.2050 42.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.9136 8.4500 250.00 INE556F09577 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 100.0000 8.0500 250.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.2800 8.8000 450.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 27-Aug-19 103.0012 8.3400 10.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.6483 8.2525 300.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.6483 8.2525 300.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.7060 8.5400 17.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.6100 8.4476 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 103.5600 8.5422 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8230 8.4100 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8257 8.4100 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.8000 8.4489 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3177 8.4100 1750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3177 8.4100 1650.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.4333 8.7450 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0484 8.3520 2650.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0484 8.3500 2650.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.7044 8.4100 450.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.7044 8.4100 150.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 100.4204 8.7350 200.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.6181 8.3500 350.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.6181 8.3500 350.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.3642 8.8500 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.0100 9.9900 18.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 103.9200 8.4476 2.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 100.1000 10.4400 9.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5200 8.3967 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9215 8.4500 1200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9215 8.4500 1200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.6827 8.4800 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2000 8.4493 3.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.2886 7.1465 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.1276 8.7100 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.1276 8.7100 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.8047 8.5000 250.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 101.1300 8.6279 1.00 INE141A09090 ORIENTAL BANK OF COMMERCE - 12-Feb-24 100.0400 8.7343 2.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.6063 8.7000 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.6063 8.7000 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.0500 8.9392 235.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.1800 8.5900 115.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.4121 8.5050 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.0324 8.6314 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.0324 8.6300 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.5560 8.7300 56.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0460 8.5400 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0486 8.5400 50.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.9787 8.6500 1500.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.9787 8.6500 1500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.2772 8.8879 100.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 99.6200 8.5800 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.9500 8.5900 112.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.8724 8.5374 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6300 8.5120 92.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4583 8.5400 50.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.9340 8.6932 100.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.9340 8.6932 100.00 INE092T08527 IDFC BANK LIMITED 8.95% 06-Aug-25 101.2451 8.7300 150.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2600 9.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-25 101.8657 8.5300 50.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-25 101.8657 8.5300 50.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 250.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.0400 8.6700 100.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 97.3100 8.5000 30.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 99.9500 10.0000 40.00 INE092T08AP2 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 37 9.33% 14-Mar-26 102.1500 8.4972 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9800 8.4479 2.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.2859 8.2550 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2859 8.2550 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.9400 8.5300 100.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 99.8667 9.4100 452.00 INE860H07839 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.72% 03-MAR-16 99.9986 8.7000 600.00 INE860H07839 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.72% 03-Mar-16 99.9986 8.7000 600.00 INE033L07BC1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.72% 03-Mar-16 99.9986 8.7000 250.00 INE033L07BC1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.72% 03-Mar-16 99.9986 8.7000 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.9300 8.7329 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.4888 7.2950 14.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.0440 7.3600 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9029 10.9200 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5900 44.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9029 10.9200 40.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.1100 9.5600 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.2000 11.0000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange