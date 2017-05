Feb 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4829.20 NSE 18965.10 ============= TOTAL 23794.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 11-Jun-16 97.1892 9.3400 250.00 INE063P07056 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 70.3722 11.7500 1.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 132.4000 0.0000 2.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6104 8.7400 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0420 8.2200 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0698 8.2600 500.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 101.7800 0.0000 72.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 101.2300 0.0000 96.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 101.5400 0.0000 9.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1500 0.0000 9.50 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0702 8.3100 250.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.2731 8.6100 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.1856 28.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.6100 8.7900 10.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 66.6684 8.5000 9.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.9130 7.2200 1.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 70.8500 0.0000 15.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 71.1900 0.0000 3.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Feb-22 71.9300 0.0000 9.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 99.9500 7.2200 3.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 104.6900 7.9300 8.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6074 9.1300 890.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3400 0.0000 1.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 98.8190 8.4300 150.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.3086 9.1200 298.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 99.6474 8.7400 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7000 7.2500 17.60 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.6200 0.0000 20.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4000 7.2500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.6200 0.0000 116.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.8021 7.2600 3.60 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 102.4855 7.2100 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.4900 0.0000 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.6100 9.9800 44.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.7856 10.4500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6500 0.0000 1.00 NSE === INE774D07KR6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.59% 02-Mar-16 99.9962 8.5322 250.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.8900 8.5440 37.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.1752 9.0158 2600.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.9171 8.7462 250.00 INE093J07015 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-May-16 149.1000 0.0000 2.20 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 114.9708 100.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 114.9708 9.5800 100.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 99.8746 9.1678 405.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8388 8.4901 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.1892 9.1000 250.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.0400 9.1550 50.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED 30-Sep-16 131.6600 0.0000 15.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.0703 8.4000 2.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 127.7000 0.0000 2.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 99.8860 9.3679 25.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0420 8.2400 1000.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.7665 9.1000 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 101.3639 8.1100 1.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0400 8.3971 1000.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0400 8.3971 1000.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 127.3000 0.0000 14.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.2200 9.1442 2.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0698 8.2500 500.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.0339 9.2771 10.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.6504 8.2400 0.50 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.7971 8.1085 4.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.2400 9.0500 50.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 99.4778 8.2700 25.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3473 8.0800 10.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.5100 8.9000 1.00 INE170M08013 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.90% 13-Sep-18 99.9545 10.2900 100.00 INE556S07079 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 28-Sep-18 99.8159 8.9500 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0702 8.3000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4922 8.2800 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.9044 8.1609 450.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.5114 8.0500 140.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.6589 8.1800 140.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.1745 8.0500 50.00 INE722A08040 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 27-Feb-19 105.4700 9.6800 50.00 INE556S07103 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 28-Jun-19 99.7789 8.9500 50.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.2734 8.8000 614.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 101.1987 10.5300 50.00 INE556S07129 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-19 99.6597 8.9500 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.2100 8.6700 44.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.3500 8.6600 10.00 INE556S07145 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-20 99.6906 8.9500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1738 8.4500 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.1581 8.7000 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.1581 8.7000 100.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 101.3279 8.4100 150.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 97.0500 8.7221 2.00 INE556S07160 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-20 99.5770 8.9500 50.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.2700 8.7200 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9100 9.1500 4.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.7500 8.7700 16.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.6700 8.7200 3.00 INE688I07212 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 29-Jan-21 100.0200 9.1800 25.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.7200 9.0600 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7609 10.0500 10.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 104.7500 9.1200 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4696 9.3800 400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5500 8.3000 60.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 114.8875 9.4500 200.00 INE001A07II3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 09-May-22 103.5358 8.7200 50.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 106.8000 8.7500 42.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7000 9.0000 1.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.5000 9.0000 2.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.5000 8.5300 147.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4527 8.5100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4527 8.5100 50.00 INE756I08058 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 20-Dec-23 107.0700 8.7500 420.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 107.8537 8.2718 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.6074 9.1200 800.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.2088 8.7200 100.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.2088 8.7200 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.1447 8.4500 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.1447 8.4500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.0600 8.7457 15.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 98.8190 8.6000 150.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 100.8500 8.7562 3.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.6697 8.7200 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.6697 8.7200 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.5100 8.5500 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2123 8.6000 170.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 97.9500 9.2100 13.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.4349 8.7500 200.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.3086 9.1100 800.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.1509 9.1300 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.8674 8.5400 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1124 8.5300 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.9274 8.6000 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.9274 8.6000 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.7316 8.6300 188.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.2497 8.7100 150.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1085 8.4465 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1085 8.4500 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4000 8.3900 53.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.2127 8.5800 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.7799 8.5800 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.7799 8.5800 150.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.6274 8.7432 250.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.6274 8.7432 250.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.9417 8.5800 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.0542 8.5500 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.0542 8.5500 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9100 9.2957 6.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 97.1165 8.4500 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3200 8.0986 2.20 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8400 50.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 99.9900 8.6400 13.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.3200 10.1900 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.5600 8.0600 33.70 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 106.5700 7.2479 0.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.7377 8.5500 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.7377 8.5500 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.8913 8.5300 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.8913 8.5300 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.0781 8.4600 200.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.0781 8.4596 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.5400 7.2900 205.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.5400 7.2900 205.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.7500 10.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5900 44.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.7939 11.7000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8486 10.9300 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8486 10.9300 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.1900 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE