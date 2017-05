Feb 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5698.40 NSE 32813.10 ============= TOTAL 38511.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07GN3 CHOLAMANDLAM INVESTMENT AND FIN 9.60% 13-May-16 99.8636 9.4700 150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 99.9379 9.2100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5832 8.7800 150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0420 8.2200 500.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0200 10.8700 42.50 INE671H07228 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Sep-17 100.0200 11.8600 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.1492 8.4000 500.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.3000 8.1900 12.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.3000 8.1900 0.90 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 101.5865 0.0000 13.00 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Mar-18 0.0000 24.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.1965 8.0900 50.00 INE584T07046 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 - 5.00 INE896L07207 INDO STAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.50% 11-Jul-19 101.4781 10.9000 150.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 99.5000 - 12.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.9780 8.7500 750.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 110.1200 10.2500 150.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 102.3300 0.0000 9.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.4701 8.5700 60.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.5600 9.5800 34.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 102.6411 8.7600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3100 2.1400 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.2500 8.6000 70.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.0322 9.1600 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.6585 8.6000 50.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.3100 9.3300 3.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 2.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.7000 8.5100 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.2700 7.4600 28.70 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 106.2800 7.4300 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9100 7.4200 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.2400 5.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.0000 7.4300 0.10 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 102.2356 8.6900 150.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.3650 8.5100 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4000 7.4800 1740.70 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.3200 7.3400 104.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 114.9000 7.1500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.9900 7.4300 60.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 102.1500 7.1500 1.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.8410 5.4700 2.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 109.5000 0.0000 2.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.0000 9.3800 4.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK 8.90% 31-Dec-99 104.1200 0.0000 86.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3500 9.1000 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.3000 0.0000 7.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.2000 10.9400 1.00 NSE === INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0421 7.4995 850.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 100.0775 7.5497 100.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.9000 8.8362 37.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 99.7427 8.4502 162.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 127.7250 0.0000 2.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7592 8.4000 250.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.0500 9.1368 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3307 8.4236 15.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 130.3800 8.5000 15.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 99.9379 9.0500 250.00 INE136E07MB6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Feb-17 171.4100 - 35.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0420 8.2400 900.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 110.3493 - 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.1492 8.3900 500.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 101.7821 0.0000 27.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 101.2314 0.0000 32.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 101.5431 0.0000 9.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.2500 9.0448 50.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.1965 8.2500 50.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 103.2465 10.5210 900.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 105.5688 8.4405 10.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 99.0200 8.7295 4400.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.0397 8.1900 300.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 77.6050 8.4700 22.80 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.4781 10.2500 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.1635 8.8400 560.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.1635 8.8400 540.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0680 8.2300 300.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0680 8.2300 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.5678 8.3500 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.5678 8.3500 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.7651 8.6784 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.1700 8.6805 9.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.6891 8.2815 900.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.6891 8.2815 450.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.7016 8.5000 50.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.7016 8.5000 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5565 8.5000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5565 8.5004 250.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2700 8.6892 27.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.4163 8.7500 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.9780 8.7500 250.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 98.7400 8.8594 65.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.8000 9.4500 98.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.1000 8.8670 100.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.7200 9.0600 2.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.9749 8.3800 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8500 8.5400 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4700 9.3800 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 110.1200 10.2500 200.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 101.1771 7.2300 450.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8663 8.5600 200.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8663 8.5600 200.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 28-Jan-22 70.8480 0.0000 5.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 10-Feb-22 71.1889 0.0000 3.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 28-Feb-22 71.9347 0.0000 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2307 8.3700 2350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2307 8.3700 2350.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 114.9000 9.4500 200.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.2800 9.4700 600.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 100.2000 10.4600 9.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 99.8828 7.2300 0.50 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.9634 8.5361 1000.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.9433 8.5400 500.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 100.1700 8.6834 1.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.4884 7.2050 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.4701 8.5600 60.00 INE013A08317 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 25-Nov-23 104.4354 9.5800 350.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.6800 9.5500 30.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 107.8737 8.2700 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.7500 10.2600 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.0400 9.1985 6.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5000 8.5500 3.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.5117 8.7150 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1500 8.7400 15.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 104.1400 9.5000 5.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.6411 8.7500 50.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.8500 9.1200 50.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 103.5800 9.1200 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2700 8.5900 7.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 98.1500 9.1700 10.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.2549 8.7800 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.2082 8.7800 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.0322 9.1500 250.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.4303 8.6850 316.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.2798 8.7100 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.0100 9.4700 18.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6405 8.5100 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.6585 8.6000 150.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.2787 8.7971 300.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 99.2787 8.8000 300.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 99.2590 8.8000 200.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 99.2590 8.8000 200.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.0685 8.5600 10.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.4700 9.2500 100.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.3100 9.3300 3.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9200 9.3000 30.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 96.8008 8.5000 35.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.7000 8.7300 6.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 97.8949 8.5000 900.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 97.8949 8.5000 750.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.2300 9.1500 1.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.3783 8.5500 300.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.3464 8.5550 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 106.8000 8.5200 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.2556 8.6823 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.9600 8.5300 20.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.1084 8.5500 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.1084 8.5500 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.1031 8.5401 400.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.0255 8.5500 300.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.3000 7.4917 17.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.3537 7.3100 3482.50 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.7257 7.4000 175.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 100.7257 7.4000 50.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 100.4742 7.3300 4.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8481 10.9300 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8481 10.9300 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0000 10.8500 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4000 11.4900 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0000 9.1500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com