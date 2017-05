Feb 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9916.70 NSE 25331.70 ============= TOTAL 35248.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07I92 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 99.8021 10.1400 1250.00 INE013A07J18 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 99.8032 10.1300 1000.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 99.8213 9.6800 450.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.80% 17-May-16 99.7371 9.5000 800.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3150 8.5600 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1036 8.5900 1400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1772 9.2800 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.2200 8.5500 750.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3220 8.2900 250.00 INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.53% 04-Dec-17 99.2536 8.9600 150.00 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Mar-18 102.0000 0.0000 24.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.77% 02-Jun-18 99.5611 8.9500 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9605 8.2000 50.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8732 8.9600 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.8012 8.2200 50.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.0000 8.7700 1000.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.4142 - 29.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.9798 8.7600 100.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 99.4000 - 0.40 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.4500 8.7200 2.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.7200 9.0600 10.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.8000 8.7500 70.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 110.9000 10.0700 150.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 115.3541 0.0000 500.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 99.9500 9.3800 10.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 53.6450 9.4900 1.20 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.7370 7.2200 1.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 0.00% 11-Jun-23 55245.0000 0.0000 1.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3100 0.0000 3.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 9.30% 09-Oct-25 99.9300 9.3000 8.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.9000 9.2400 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.7900 0.0000 20.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 108.0000 7.4800 0.50 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.2300 7.5000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.4400 0.0000 227.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 101.0707 7.2300 10.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.3200 7.3300 72.70 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 100.4700 7.3400 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.8880 10.5500 1.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.70% 14-Dec-99 105.8000 0.0000 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.1028 9.3700 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.6100 10.2500 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 105.8200 0.0000 1.00 NSE === INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.9538 8.5600 1.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0314 8.6000 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0314 8.6000 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0582 8.3886 150.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 99.8213 9.3200 450.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 153.7000 0.0000 1.50 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 99.7271 9.3420 400.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.2210 9.1771 1240.00 INE093J07155 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITE - 20-Jul-16 150.4200 0.0000 3.90 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 16-Aug-16 94.3500 0.0000 0.70 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3150 8.4000 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4932 8.1000 1.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1036 8.4000 1400.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 135.5600 8.5000 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1772 9.1000 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.2200 8.4000 750.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 99.9522 9.3533 4.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0469 8.2440 350.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3220 8.2900 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.3478 9.0117 70.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 99.9976 9.2000 650.00 INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.53% 04-Dec-17 99.2536 8.9500 150.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.6295 8.5400 50.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.77% 02-Jun-18 99.5611 8.9500 350.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.9862 8.3100 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9605 8.2000 50.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 101.6856 9.4400 15.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7673 8.5400 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2971 8.3100 16.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.3587 9.0200 15.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8732 8.9500 500.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 99.0400 8.7200 2200.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 99.7916 8.7800 850.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 99.7916 8.7800 850.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Dec-18 76.6900 0.0000 2.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 99.9400 9.8300 750.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8619 8.2035 70.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.5531 8.1400 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.2074 8.7400 24.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 99.8746 8.1935 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 79.3344 8.1500 70.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5294 8.2300 28.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8012 8.2300 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6031 8.2800 26.00 INE556F09585 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 100.0000 8.0500 300.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 99.6454 8.1100 29.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 100.0000 8.7960 1000.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.1485 8.8460 210.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 101.5347 10.2741 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6000 8.9000 9.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.1035 8.7000 14.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.9773 8.5120 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.9773 8.5050 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.9798 8.7500 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.9798 8.7469 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.3770 8.5074 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.3770 8.5000 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 99.2479 8.1590 1400.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.1600 8.8000 52.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.8300 8.7300 102.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.2200 8.8300 3.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.7200 9.0600 77.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0500 9.9800 102.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.2049 8.3300 50.00 INE651J07101 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 09-Aug-21 100.0000 9.7000 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8500 8.5500 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.5800 9.3500 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 110.9000 10.0800 200.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 99.9000 9.2500 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9200 8.4500 9.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 115.3541 9.4000 500.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4200 100.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 54.4800 9.2500 1.20 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 101.7347 8.4000 147.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.5182 7.2000 50.00 INE013A08317 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 25-Nov-23 104.9200 9.4900 200.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.7700 9.5298 208.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.5000 10.3300 35.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.5500 8.5500 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1500 8.7253 30.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.0300 8.8021 170.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1770 8.6000 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9272 8.6713 1200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9072 8.6500 600.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.2527 8.7800 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.6700 8.6600 320.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.6200 8.6500 152.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6000 8.5200 6.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 98.6000 10.0500 168.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9000 9.3000 53.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2600 3.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.6500 9.3800 2.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 96.8008 8.5000 33.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3100 8.1007 0.60 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 97.8943 8.5000 150.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.2300 9.1500 2.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 1.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 100.0000 10.2500 51.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.2029 8.5775 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.2029 8.5775 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.7010 8.5800 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.7010 8.5800 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.1864 8.5900 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.1864 8.5900 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.0959 8.5775 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.0959 8.5775 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 97.9885 8.5775 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.9765 8.6570 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 97.9885 8.5775 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.9765 8.6600 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.9105 7.3100 10.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 108.8000 7.3900 0.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 97.9059 8.5775 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 97.9059 8.5775 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 97.8148 8.5775 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 97.8148 8.5775 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 97.8148 8.5775 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.0500 7.2725 10.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.5759 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.1669 8.5300 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 100.1740 7.3300 160.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.7500 7.3973 240.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 100.7257 7.4000 2.80 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 107.7400 11.0900 200.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1028 9.1200 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3800 10.8400 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7300 8.5800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com