Feb 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12173.00 NSE 27880.90 ============= TOTAL 40053.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G07132 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 21-Mar-16 110.6926 0.0000 250.00 INE013A07J18 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 99.8032 10.1300 2000.00 INE013A07I92 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 99.8021 10.1400 1250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0000 8.2700 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4464 9.4100 150.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.0752 9.0100 50.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 86.8950 8.6500 12.70 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Mar-18 0.0000 1.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.0832 8.2000 180.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.7500 10.2200 20.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8738 8.9600 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.0441 8.7500 100.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 100.0000 8.8500 58.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 103.9082 8.2000 175.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.2700 8.8000 7.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.7300 12.0000 0.50 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.0834 8.4700 50.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 99.4000 - 0.40 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9700 9.1400 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 07-Dec-21 107.3500 0.0000 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.3032 7.4000 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.7500 7.2200 1.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 101.8592 8.4600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3500 10.8400 1.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.1336 8.7600 1000.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 98.2594 8.8100 2000.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.1768 8.6800 1000.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 104.0000 11.1000 1.50 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.9800 9.2400 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.9000 7.3200 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 102.2002 8.6400 200.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.0824 7.2800 20.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.9900 7.1900 71.40 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 108.2810 7.4500 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 109.0978 7.3800 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.40% 18-Feb-29 109.4000 7.2500 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.2500 7.2800 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.1700 7.3300 2091.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.9000 7.3300 10.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 114.9000 7.1500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.3000 7.3000 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.4900 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.3400 0.0000 2.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.4500 9.1500 1.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.70% 14-Dec-99 105.7848 11.4000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.7700 0.0000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7000 9.5900 7.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5200 0.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 0.0000 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2300 0.0000 1.00 NSE === INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 04-Mar-16 100.0423 7.8084 130.00 INE071G07132 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD - 21-Mar-16 110.6926 9.1800 250.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED - 28-Mar-16 140.3770 0.0000 2.50 INE660A07MC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.48% 29-Mar-16 99.9766 9.3332 1000.00 INE660A07MC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.48% 29-Mar-16 99.9766 8.9400 1000.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 137.8400 0.0000 1.00 INE013A07I92 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.03% 12-Apr-16 99.8021 10.1500 1250.00 INE013A07J18 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.03% 12-Apr-16 99.8032 10.1500 1000.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.5269 10.5745 20.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 165.6040 11.0000 7.50 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 128.4200 8.5000 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1896 9.0800 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1896 9.0800 250.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 130.3330 0.0000 3.00 INE136E07MB6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Feb-17 171.6300 - 35.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0000 8.2917 1850.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0000 8.2925 850.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.0000 8.2900 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.7574 8.4250 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.7574 8.4250 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4464 9.4000 150.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5300 8.1482 750.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.0752 9.0000 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9086 8.4000 100.00 INE850T07017 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES PRIVATE 22.00% 06-Aug-18 100.0000 - 180.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 98.1427 9.3500 750.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8738 8.9500 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.5828 8.1923 17.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.6015 10.1000 100.00 INE756I07829 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 22-Jan-19 99.6095 8.9500 17.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0000 8.1700 450.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.12% 28-Feb-19 99.6639 8.2422 29.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.0441 8.7500 100.00 INE556F09577 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 99.9091 8.0827 29.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.0000 8.7800 40.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 100.0000 8.8500 55.00 INE537P07018 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-19 102.9049 8.6103 130.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 100.0770 8.5100 595.00 INE891K07218 AXIS FINANCE LIMITED - 19-Jul-19 100.4657 8.8500 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 96.1500 12.6200 3.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0500 11.7966 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.1800 8.6761 80.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.0834 8.4600 50.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 102.0000 7.4700 2.80 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 98.7700 8.9000 60.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.0500 8.7800 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9400 9.1500 5.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR-PP 8.65% 28-Jan-21 99.1700 8.8482 66.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.1500 9.9500 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 112.0600 9.8000 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9200 8.4500 5.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5449 10.4500 9.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 102.2000 8.5500 1.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 101.6300 9.5800 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.8592 8.4600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8661 8.6400 850.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8915 8.6310 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.9531 9.9567 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.4600 9.9908 5.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.0400 8.8000 170.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.6550 9.3450 9.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.4500 8.5600 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.5000 9.7600 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1500 8.6100 74.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9066 8.6500 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.1925 8.7900 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.6339 8.6471 1000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.6339 8.6500 1000.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.1336 8.7500 1000.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 98.2594 8.8000 2000.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 97.5115 8.5500 6.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.3538 8.5800 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.3338 8.5833 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.9683 8.6194 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.9683 8.6200 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.1768 8.6800 1000.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.7792 8.5800 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.7592 8.5833 50.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.4900 9.2500 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9000 9.2900 7.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 10.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.14% 25-Dec-25 100.0000 7.1400 142.80 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.2800 9.1488 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.7500 7.3100 9.70 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 102.1824 9.2500 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2002 8.6300 203.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.0186 7.3187 450.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.0186 7.3200 450.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.8722 7.2000 142.90 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.3576 7.3177 500.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.3576 7.3200 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.7441 7.3500 2000.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.7441 7.3500 500.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 100.9000 7.3800 2.90 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 101.1000 7.3600 2.80 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5700 9.6200 90.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0092 10.9000 12.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.1700 11.0000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0092 10.9000 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0000 10.6200 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.1714 11.0500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 