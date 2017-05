Feb 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7359.40 NSE 39929.90 ============= TOTAL 47289.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.98% 15-Apr-16 99.7824 10.2000 500.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 161.7810 16.5500 18.60 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 99.9500 12.2000 7.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 99.8500 11.8600 12.90 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 132.5194 13.0000 11.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7782 8.0600 1000.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 88.8250 8.5800 8.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.1184 8.4100 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 99.5000 10.2400 3.00 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Mar-18 102.0000 0.0000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1038 10.0500 8.50 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.1360 8.3700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.2112 8.4000 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0093 8.3600 1250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.9443 8.3500 750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.9293 8.4600 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6000 8.9000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.9425 8.7500 90.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.1006 8.4600 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.3950 8.5400 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.4453 8.5100 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.3972 17.5000 1.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 98.8453 8.4700 600.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.0000 7.2000 2.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 100.4400 7.1500 2.50 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 101.8694 8.4600 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.5600 8.5800 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.1193 10.5200 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6103 8.7300 40.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 99.7999 8.7500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.6349 8.6600 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.7863 8.6500 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 104.8318 10.4000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.3500 7.1600 27.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.7964 7.3100 42.50 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.3775 7.3200 450.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.6192 7.3300 130.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.7975 7.3300 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 100.8615 7.4300 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4392 7.3100 737.90 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.7080 7.2700 1.20 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 100.4000 7.3400 36.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 113.1610 7.3200 10.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.9000 11.6200 0.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.1000 9.0500 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6203 9.5800 11.00 NSE === INE804I07JA8 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 159.3460 11.0000 19.00 INE804I07JC4 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 159.2960 11.0000 5.50 INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 8.97% 15-Apr-16 99.7824 10.2500 500.00 INE093J07015 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-May-16 149.5000 0.0000 1.50 INE949L07220 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.95% 08-May-16 100.2113 10.5000 500.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 154.5000 0.0000 1.00 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-May-16 153.7690 0.0000 1.00 INE093J07098 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-May-16 146.3500 0.0000 2.10 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Jun-16 180.0000 0.0000 1.00 INE093J07205 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-16 151.7000 0.0000 9.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7586 8.5400 1000.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.1832 8.5399 250.00 INE093J07163 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jul-16 151.6800 0.0000 2.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 166.7000 0.0000 0.70 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.0867 9.6500 7.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.0768 9.6500 12.90 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.2967 9.2000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.2967 9.2000 250.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 124.6600 8.5000 20.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.6897 9.3500 600.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.6697 9.3827 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1441 9.1500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1441 9.1500 250.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 131.0000 0.0000 2.30 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 149.7500 38.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 131.2700 32.20 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 145.9000 0.0000 3.50 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7782 8.6500 1000.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.2543 9.0500 250.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-17 100.5006 8.3100 480.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-17 100.5006 8.3100 480.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.0124 10.7300 1000.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.0124 10.7300 150.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.00% 24-May-17 99.6368 9.2500 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.7246 8.4500 1250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.7246 8.4375 800.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.1205 8.4000 2652.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.1184 8.4000 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.3418 9.1000 350.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.3418 9.1000 350.00 INE438A07052 APOLLO TYRES LIMITED 9.40% 10-Nov-17 101.8301 8.5540 40.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 99.5563 8.1740 350.00 INE850M07079 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 11.15% 13-Mar-18 100.1439 11.0500 130.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 100.9490 8.3100 230.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 100.9490 8.3100 230.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.0165 8.4000 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.0165 8.4000 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.0708 8.2039 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7023 8.3200 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7023 8.3200 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.0815 8.3742 350.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.4795 8.3300 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.4795 8.3300 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9706 8.4456 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9706 8.4500 300.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 99.2512 8.2504 500.00 INE657S07034 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 14-Oct-18 100.0000 22.6000 340.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.1360 8.3600 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.0686 8.4500 300.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0093 8.3300 1250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.9443 8.3300 750.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 98.7893 8.3239 29.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.3231 10.2200 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.9293 8.4500 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.2087 8.7500 100.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0000 8.1900 1150.00 INE359S07011 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 109.10 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.6995 8.5300 140.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.8963 8.1080 143.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 101.5230 8.2500 150.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 101.5230 8.2500 150.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 100.0000 8.8500 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.1600 8.8421 30.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA - 14-Aug-19 102.6000 8.6500 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6000 8.9000 2.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.3000 9.1600 0.50 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 99.9225 8.7500 43.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1940 8.6000 350.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.9365 7.1230 50.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.1006 8.4550 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3950 8.5500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.4453 8.5000 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.4453 8.5000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.6392 8.6070 1750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.6392 8.6000 1750.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.8012 8.8000 350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.8012 8.8000 300.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.6500 8.6000 0.50 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.8497 7.1226 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 99.3254 8.4734 700.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 98.8453 8.4600 750.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.7432 9.4700 86.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5000 8.5000 45.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5000 8.5000 45.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.7369 8.3600 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.6500 10.3800 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.7200 8.6800 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 112.3000 9.7500 75.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 102.5000 10.4600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.9000 7.1500 8.70 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.1100 10.3000 0.50 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5400 10.4500 7.00 INE660A08BP4 SUNDARAM FIN 9.75% 31-Jan-23 101.9800 9.3400 9.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.8694 8.4600 50.00 INE752E07ET9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-23 105.0690 8.4800 20.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 103.3500 7.4000 20.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.7352 9.5400 28.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.0700 10.0500 25.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.9000 8.2100 10.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.3400 8.7500 20.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.7200 9.3375 18.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1500 8.6100 612.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.7300 8.7000 143.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.7345 9.2000 240.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 99.9204 8.7200 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.7345 9.2000 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.6549 8.6467 500.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.1500 8.7472 1000.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 98.2794 8.8000 2000.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.3363 8.7000 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.7863 8.6500 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9200 9.0800 16.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.0500 9.2700 79.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 10.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 97.8300 8.5000 774.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.2400 9.3500 7.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.6400 9.0500 120.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0000 10.2500 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9064 7.2900 43.50 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 108.9291 7.3500 250.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.3570 7.3177 200.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.3570 7.3200 200.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.3775 7.3200 450.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.6192 7.3200 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.7975 7.3200 100.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.9700 9.3700 2.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.7300 8.4700 400.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 97.7967 8.5800 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.8574 7.1800 105.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4392 7.3000 1422.20 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.0100 7.3700 39.20 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 100.3300 7.3526 831.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.6642 7.1100 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0088 10.9000 487.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.1100 8.9619 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4000 9.6500 31.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0088 10.9000 15.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.6300 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3235 11.0000 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 107.2200 11.1000 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 107.2200 11.1000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 