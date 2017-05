Feb 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 29986.80 NSE 30247.60 ============= TOTAL 60234.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LIM 8.00% 14-Mar-16 110.1966 7.6500 200.00 INE306N07DY7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.98% 15-Apr-16 99.7383 10.5200 700.00 INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.98% 15-Apr-16 99.7383 10.5200 250.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.00% 22-Jun-16 99.6608 9.8100 50.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 132.5638 13.0000 11.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2791 9.2800 150.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7822 8.0600 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 99.8956 8.3800 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.0061 8.5000 1250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.2016 0.0000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.4250 8.1900 3.30 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.0873 8.3000 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.0964 8.3300 2.50 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.1931 8.4500 250.00 INE556FO9601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.6651 8.1600 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 100.0000 8.7800 1000.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.8500 11.9500 40.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.9800 8.7300 3.00 INE220T08011 PIER114 IMPORTS PRIVATE LIMITED 0.00% 05-Aug-20 - 0.0000 - INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.32% 23-Dec-20 98.9223 8.5900 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.3891 7.2500 24.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 103.9500 7.3500 22.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 1042.7060 7.2000 10.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0458 8.7100 360.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 100.4600 7.1200 1.50 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 105.1900 7.2200 5.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.8500 9.5200 28.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 99.9303 9.2500 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.2000 8.6000 6.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.9900 8.7600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3000 0.0000 6.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.6700 9.1500 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 99.5747 8.7100 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0000 8.4700 1.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.3000 8.7900 8.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 97.8764 8.7300 160.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 104.8418 10.4000 100.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 97.3393 8.6600 200.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 80.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.1500 9.5600 30.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 99.9800 10.2500 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8500 9.2200 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.3500 7.1600 0.30 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.1659 7.3100 4.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.6067 7.3200 201.20 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 100.6438 8.7800 30.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.53% 21-Dec-30 100.2500 7.2500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4387 7.3200 396.90 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.3501 7.3100 10.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 101.0300 7.5200 1.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.2500 7.3100 16.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 18-Aug-99 108.0500 11.5700 0.50 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.70% 14-Dec-99 107.2700 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5200 9.6800 13.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 3.00 NSE === INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0315 7.3506 562.00 INE306N07FG9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 11-Mar-16 108.7333 8.9500 500.00 INE306N07FG9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 11-Mar-16 108.7333 8.9500 250.00 INE306N07DY7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.97% 15-Apr-16 99.7383 10.4800 700.00 INE033L07AR1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.97% 15-Apr-16 99.7383 10.4800 250.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED - 01-May-16 179.0890 11.0000 2.00 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 153.8000 0.0000 0.50 INE093J07106 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Jun-16 153.4000 0.0000 3.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Jun-16 181.2000 0.0000 2.60 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.3396 9.2369 50.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 22-Jun-16 99.6608 9.9000 50.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-16 182.0100 0.0000 6.20 INE093J07213 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Jun-16 170.0000 0.0000 5.50 INE923L07027 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-16 99.7868 9.4434 100.00 INE093J07155 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 20-Jul-16 153.1000 0.0000 0.50 INE093J07163 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jul-16 151.6800 0.0000 1.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 143.9800 0.0000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.9435 8.2700 2.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 131.3000 - 6.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 149.7900 - 4.50 INE923L07035 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-16 99.7837 9.3533 101.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2791 9.2000 150.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 129.7500 0.0000 0.80 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.7822 8.6500 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 99.8956 8.4000 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 99.9189 8.3744 120.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 132.5000 0.0000 0.80 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.9473 8.7811 9.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 99.5392 9.4822 110.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9045 8.7829 9.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.6742 8.4900 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.0403 8.5000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.0403 8.5000 250.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 125.9100 - 2.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.9085 8.5000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.9085 8.5000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9119 8.5000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9119 8.5000 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9696 8.3032 58.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5793 8.4505 15.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.0061 8.4900 1100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.2016 9.2000 250.00 INE438A07052 APOLLO TYRES LIMITED 9.40% 10-Nov-17 101.8791 8.5190 40.00 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 101.7888 10.0000 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4990 8.3863 24.00 INE093J07JP4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-18 110.3080 0.0000 6.50 INE860H07AX3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.92% 12-Apr-18 99.8427 8.9800 500.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8057 11.2960 370.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.5850 8.5500 3.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.2800 8.7200 100.00 INE804I07L76 ECL FINANCE LIMITED 9.90% 22-Feb-19 100.0000 9.8895 250.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.3332 8.7000 50.00 INE359S07045 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 65.80 INE359S07011 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 50.30 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.1931 8.4500 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.0203 8.3500 650.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.0203 8.3500 630.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.6651 8.4000 250.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 100.0000 8.7000 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.9200 8.8100 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.9600 8.8000 60.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 100.0000 8.8070 1000.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 100.1300 8.4800 34.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA - 14-Aug-19 102.6200 8.6469 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.1500 11.7600 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.0000 8.7400 1313.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.7835 8.8000 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1940 8.6000 350.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5516 7.2370 320.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5316 7.2430 160.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 11-Mar-20 100.6100 10.4300 150.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 100.8464 8.6800 250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 99.0508 8.7500 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 99.0508 8.7500 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.3241 8.5518 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.3241 8.5500 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 98.8012 8.8000 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.3708 8.5300 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 98.9223 8.5800 850.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 99.9600 9.0000 1.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 98.8553 8.4574 150.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9400 9.1500 100.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.6300 8.7400 3.00 INE148I07DU1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-Feb-21 99.6400 9.0800 72.00 INE651J07101 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 09-Aug-21 100.4800 9.5800 20.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 102.5600 10.4400 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7945 8.4800 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.4402 10.0872 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.5708 10.0967 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.5708 10.1000 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0458 8.7000 360.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5041 8.7100 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5041 8.7100 250.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 99.9300 8.7300 11.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.5700 9.5600 160.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.8000 9.5311 28.00 INE019A07241 JSW STEEL LIMITED 10.34% 18-Jan-24 108.0000 9.0620 40.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 102.3200 8.4822 2.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 99.9303 9.2400 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2500 10.0185 25.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.2800 9.0400 40.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1900 8.7200 10.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.7752 8.8250 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.8700 8.6500 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.5747 8.7051 650.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.3074 8.7700 10.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.7345 9.2000 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.6539 8.6500 1000.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 97.0417 9.9011 50.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.0500 8.8325 8.00 INE752E07GP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-25 102.6000 8.4676 6.30 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.0200 8.7500 11.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.6652 8.6700 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.6252 8.6766 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 97.8764 8.7300 1300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.0580 8.7000 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 106.2800 10.1600 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 97.3393 8.6500 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4965 8.3215 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.8500 9.3100 18.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 97.8700 8.4935 1548.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.9000 9.4100 160.00 INE572E09320 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.42% 17-Jan-26 100.0500 8.5900 3.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.2400 9.5500 30.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 99.9000 10.2600 3.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.2430 8.6500 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.2430 8.6500 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.8567 8.8500 120.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.8567 8.8500 60.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.7608 7.3500 150.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 108.9279 7.3500 250.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.6067 7.3200 701.20 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 100.6438 8.7700 30.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.9000 9.3800 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 100.4387 7.3000 1160.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 101.0300 7.5217 1.50 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 100.4000 7.3900 910.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.9647 10.0000 791.10 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.8552 10.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4700 9.6400 186.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 93.6000 10.7500 150.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 