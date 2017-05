Feb 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6602.60 NSE 83871.10 ============= TOTAL 90473.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A14OJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Mar-16 99.6168 7.8000 250.00 INE013A07J59 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-Mar-16 110.6310 0.0000 50.00 INE975F07DX7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 0.00% 22-Mar-16 99.3941 8.7800 500.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 25-Mar-16 100.1401 8.7700 500.00 INE008I08054 COX AND KINGS LTD 10.50% 28-Apr-16 100.1549 10.0100 500.00 INE202B14GG9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 05-May-16 98.1922 9.6000 500.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.00% 22-Jun-16 99.6608 9.8100 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0800 8.5200 56.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3718 9.1700 100.00 INE691I07851 LTINF 9.05% 17-Mar-17 99.9972 8.9000 650.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.5736 9.2500 100.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 99.4723 8.5800 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.4426 8.2500 280.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.4138 8.6100 185.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 123.4998 9.8600 150.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 100.9772 8.4800 150.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 101.8900 10.0000 51.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3300 2.00 INE092T08CE2 IDFC BANK LIMITED 7.50% 12-Nov-20 95.0000 8.8000 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 99.1126 8.5400 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1500 8.4000 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.3891 7.2500 24.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 103.9500 7.3500 22.40 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 103.4439 8.9300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.7000 8.6700 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.3024 8.9500 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.3558 8.7500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1700 9.3900 8.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 99.6047 8.7100 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.4800 8.7400 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 96.9902 8.7300 100.00 INE537P07042 INDIA INFRA DEBT LTD 8.45% 04-Feb-25 102.0000 8.1200 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 95.3357 8.9800 890.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.3636 8.7200 150.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.5000 9.3000 2.00 INE774D07NN9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.0100 8.7300 4.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 99.9000 9.2900 3.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 104.0000 8.6100 1.00 INE848E07740 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-25 99.1828 8.6600 50.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 108.5062 7.3800 14.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.7821 7.3200 149.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.5315 7.3300 10.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.0351 8.6500 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 100.2300 7.4800 8.50 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.70% 14-Dec-99 108.7000 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4800 9.6300 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1000 0.0000 6.00 NSE === INE916DA7GE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 18-Mar-16 99.4906 8.9000 1091.00 INE202B07DV9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 21-Mar-16 108.7599 9.0000 20.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 155.0000 0.0000 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8305 8.5802 27.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 99.8055 9.0500 100.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 22-Jun-16 99.6608 9.9000 50.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.0700 9.4200 50.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 141.9400 0.0000 20.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.5936 9.5000 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3718 9.1500 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 146.2273 9.1500 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 146.2273 9.1500 50.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 99.8760 8.4200 750.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.5736 9.2500 100.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 99.4723 8.6000 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.00% 24-May-17 99.6568 9.2400 150.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 110.5776 16.1300 30.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3114 8.6298 10.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 99.8355 8.2779 100.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 99.6565 9.4800 550.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 100.0000 18.6400 10.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 103.7405 9.4800 650.00 INE170M08013 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.90% 13-Sep-18 99.5326 10.4900 150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.6159 8.8700 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0760 8.3000 1250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0760 8.3000 1250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.0123 8.3000 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.0123 8.3000 250.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 98.7561 8.3500 880.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.0083 8.4321 10.00 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 101.2896 9.9500 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.2400 8.5000 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.7192 8.4700 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.7192 8.4700 500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.9350 8.9500 3.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.2722 8.8696 12.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.7632 8.4500 2000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.7632 8.4500 2000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.8900 8.0900 500.00 INE477A07142 CANFIN HOMES LIMITED SERIES 8.55% 22-Mar-19 99.2800 8.8200 150.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 100.0000 8.7100 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.2800 8.8000 25.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.0000 8.7315 962.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.7823 8.8000 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 100.3130 8.9500 400.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.5084 8.6550 500.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.5248 8.6500 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 100.9772 8.4700 150.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7249 6.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.3565 8.6800 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.2151 8.7200 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.0828 8.6175 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.0828 8.6175 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 98.7276 8.6799 800.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 98.7276 8.6800 550.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2500 8.5800 1.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.4076 8.5200 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 99.1126 8.5300 750.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 98.9300 8.8600 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0000 9.1300 69.00 INE871D07OX0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.70% 25-Jan-21 99.4500 8.8100 100.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.65% 28-Jan-21 99.3700 8.8000 16.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3300 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE - 18-Mar-21 108.0500 9.9800 7.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4500 9.2046 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.6954 9.5600 122.00 INE538L07072 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Jun-22 101.1900 9.5100 172.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.4602 10.0827 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.2500 10.2800 2.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.6013 10.0932 250.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 99.9800 9.3700 15.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.4439 8.9252 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.0000 9.3200 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5047 8.7100 875.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.0500 8.8100 300.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 125.0300 9.4000 3.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 102.3981 8.8000 10.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 102.3981 8.8000 10.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-24 98.9525 8.6600 250.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-24 98.9525 8.6600 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.0000 10.2000 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.1093 8.8300 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.7500 8.6700 152.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.2369 8.7600 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.8000 8.7962 50.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 104.4800 9.4400 6.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.3300 8.7500 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.0200 9.4516 2.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.9200 9.3500 6.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.5900 8.7025 1252.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1022 8.6173 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 96.8942 8.7350 190.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.0600 8.7600 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 95.6259 8.9498 780.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 97.0617 9.8976 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 98.5500 8.6619 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0000 8.4800 - INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.3636 8.7200 150.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.7600 9.5300 1.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.0000 9.3200 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 96.4864 8.6400 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 99.8600 9.3000 21.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 99.6800 8.7821 4.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.9000 9.2400 1.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 99.1828 8.6500 50.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.9200 9.4100 93.00 INE537P07109 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-26 98.7500 8.8800 20.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 99.9000 10.2600 6.00 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jun-26 98.2700 8.8400 4.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.4304 7.3200 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3500 8.6100 5.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 109.4820 7.2900 500.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.0351 8.6400 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.1500 7.2600 7.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.5727 7.2900 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.3367 7.2000 2.50 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 100.5300 7.3300 65.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 104.3000 10.0000 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 93.6200 10.7400 150.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6000 9.2700 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6300 14.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.4794 10.6000 8.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0051 10.6200 8.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3269 11.0000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0083 10.9000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0083 10.9000 5.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.5703 10.6000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2000 11.5600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com