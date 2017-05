Feb 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5616.60 NSE 35878.70 ============= TOTAL 41495.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 11-Jun-16 97.3152 9.7800 100.00 INE915D07RH1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Feb-17 107.8300 0.0000 7.50 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.9573 7.5000 5.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.2340 0.0000 150.00 INE804I07L92 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.0500 0.0000 22.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 11-Mar-18 102.4000 9.6300 100.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8777 8.9600 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.7838 8.4200 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.7185 8.4200 390.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 79.6958 8.3600 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.7292 8.4700 175.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.6981 9.3800 175.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 99.6735 8.4000 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.9150 8.5500 170.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 98.8199 8.8400 180.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.4743 8.8800 180.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 98.7601 8.4100 183.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.7146 8.7300 50.00 INE804I07L84 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Jun-19 100.0500 0.0000 18.20 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 105.4094 8.9300 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.9800 8.7400 18.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-20 103.0591 8.7400 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.2200 10.0000 0.50 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 99.9493 - 2.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.8334 8.9200 50.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 106.0166 9.0800 40.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7900 8.4800 3.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 102.6100 8.7900 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3000 10.5300 408.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 99.8000 8.6700 3.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 95.3357 8.9300 970.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 99.7027 8.9000 700.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 104.8274 10.4000 10.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 97.5910 8.6200 290.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.3173 8.5700 200.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.9000 9.4100 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 102.8500 8.5500 5.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.8550 7.2000 10.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 100.7989 8.7600 103.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 101.3360 7.2000 4.90 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 101.1000 7.3600 10.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 101.2559 7.5000 1.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5225 0.0000 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5200 10.2700 6.00 NSE === INE975F07DX7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 22-Mar-16 99.3941 8.9000 500.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.9001 8.8800 635.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.5287 10.6744 45.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.3152 9.5000 100.00 INE092T08667 IDFC BANK LIMITED 9.54% 11-Jul-16 99.9526 9.3162 50.00 INE092T08667 IDFC BANK LIMITED 9.54% 11-Jul-16 99.9526 9.1000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2381 8.5535 362.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0421 8.5299 800.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 156.0000 0.0000 40.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 40.2188 9.4700 8.00 INE089C07034 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 11.45% 03-Feb-17 100.2850 11.1283 200.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 99.8241 8.4750 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 99.6768 9.2177 150.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 110.5708 - 5.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.2340 9.2000 150.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 95.8177 12.0400 55.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.4429 8.3200 150.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.4429 8.3200 150.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5602 8.3900 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5602 8.3900 250.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 116.8611 11.4826 700.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.8818 8.3300 30.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.3340 8.5300 6.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 102.4021 8.3938 175.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0425 10.7500 750.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9880 8.3940 240.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 98.8005 8.3316 1760.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 101.2899 10.0000 400.00 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 101.1602 10.0000 100.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 99.7764 9.9134 150.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.6771 8.4000 750.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 98.9700 9.8500 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.6363 8.5000 2700.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.6363 8.5000 2700.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.2343 8.3401 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.6000 8.2000 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.6000 8.2208 1000.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.9300 8.8100 44.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.8000 9.3200 7.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 100.0000 8.8500 7.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6579 8.5000 150.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6579 8.5000 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.3000 8.7900 8.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6000 8.9000 5.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 18.3500 100.00 INE538L07023 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 09-Jan-20 100.2500 10.1419 20.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.6697 8.8350 1572.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.6497 8.8350 850.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 100.3230 8.9500 150.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5535 7.2452 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.1200 9.9300 52.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 99.9940 8.6838 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1000 8.7400 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.5184 8.4800 750.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.5184 8.4800 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.2874 8.7000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.2874 8.7000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 98.9948 8.7000 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 98.9948 8.7000 500.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.8334 8.9125 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 98.9671 8.6500 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 98.9671 8.6500 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 98.6575 8.7000 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 98.6575 8.7000 250.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.8700 9.0700 4.00 INE542R07022 PARINEE REALTORS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Sep-20 100.0731 - 320.00 INE939P07057 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Sep-20 100.0731 - 10.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 99.0930 8.5351 50.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 98.7734 8.9000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.8600 9.1700 2.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3200 250.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.8700 9.0800 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.1568 9.4500 127.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.6200 8.6993 1.00 INE538L07072 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Jun-22 101.2400 9.5000 86.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.0362 8.8500 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.1800 8.7900 1.00 INE660A08BP4 SUNDARAM FIN 9.75% 31-Jan-23 101.7000 9.3965 11.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.7142 8.6095 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.7142 8.6100 50.00 INE235P07175 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-23 100.0000 8.7000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5565 8.7000 95.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.7500 9.5300 100.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 102.6500 9.5600 20.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.3700 9.2800 90.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 99.9946 9.3500 30.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.4841 9.5800 69.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 99.7442 9.2731 4.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 102.4100 8.7980 10.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.2100 9.4500 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.5400 9.4500 90.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.5862 8.7500 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.3100 8.5812 15.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.5400 9.1700 30.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.0700 9.4500 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 98.7500 8.6700 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.6629 8.6900 307.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.6629 8.6900 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.2000 9.0900 3.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.1000 8.8044 66.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.0500 8.7105 238.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4700 8.5300 19.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 95.9200 8.9000 2611.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 99.7027 8.8900 700.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.3099 8.7200 530.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 97.9140 8.7700 268.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 97.2293 8.6000 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9500 8.3100 7.50 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.5443 8.6900 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.5443 8.6893 40.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 109.2700 9.6700 10.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.9000 8.6400 8.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9100 9.0800 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.1500 9.6100 46.20 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.0200 9.3200 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 97.5910 8.6099 400.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.7900 9.3100 66.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8900 1.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 98.9300 9.4000 2.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 97.5108 8.5600 190.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 97.5108 8.5593 140.00 INE572E09320 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.42% 17-Jan-26 99.9200 8.6100 17.00 INE537P07109 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-26 98.7700 8.8900 20.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.2463 8.6500 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.1986 8.8000 60.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.1986 8.8000 60.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 108.9030 7.3500 330.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 99.7693 10.1676 1300.00 INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 99.7693 10.1676 400.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 100.7989 8.7500 103.00 INE915D07RH1 CITCF NFLK RST17 - - 107.9800 -7.3903 20.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.9300 9.3800 5.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.9500 9.3700 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 105.7900 10.2000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.5492 8.3000 200.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.3000 8.9000 3.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.4300 9.5000 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7383 10.9500 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6200 9.6100 5.00 ===============================================================================================