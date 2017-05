Feb 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4952.10 NSE 50537.40 ============= TOTAL 55489.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE532F07AZ7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 18-May-16 113.9204 10.4200 440.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.1442 8.3300 600.00 INE370I07076 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 100.0000 14.0000 1250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3300 1000.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.3000 9.0500 10.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4100 8.5500 50.00 INE005A11697 ICICI NOV 1999 0.00% 24-Sep-22 57.4450 8.8000 1.20 INE005A11309 ICICI AUG 1998 0.00% 05-Dec-22 - 0.0000 2.20 INE005A11382 ICICI DEC 1998 0.00% 11-Jun-23 - 0.0000 4.20 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.8100 9.5200 9.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.3535 8.7500 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.1449 8.3800 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 106.5000 10.5200 522.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 99.7528 8.6800 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 98.4400 8.7000 10.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.5493 8.1400 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.0300 11.4900 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.8150 8.4300 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 99.9500 9.2900 4.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 98.6642 8.4700 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 109.0500 7.6100 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 100.5275 7.2900 85.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 108.2500 8.9600 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 110.0000 7.2400 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 109.9800 6.5200 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.8500 0.0000 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5225 6.9300 70.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 103.0500 8.5500 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.6684 10.5800 3.00 NSE === INE202B07DV9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 21-Mar-16 108.8666 9.0000 40.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8264 8.6300 1147.00 INE958G07AL2 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.10% 17-Jun-16 99.7608 10.7700 150.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0712 9.3500 900.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0699 9.3500 100.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 98.8426 11.3551 577.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3108 9.1500 700.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3108 9.1500 700.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.8639 10.7742 100.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT -- 30-Sep-16 151.5900 8.5000 45.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.2505 8.9500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.2505 8.9500 250.00 INE013A07P36 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 17-Oct-16 46.3440 0.0000 160.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0084 9.4000 900.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.1442 8.3300 602.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 99.8266 10.9000 850.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.6202 8.6249 250.00 INE829Q07041 HERO REALTY LIMITED 11.10% 09-Jun-17 100.1896 10.8663 500.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.9731 8.4198 65.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 101.6818 11.5049 548.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.5027 8.6232 505.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 96.7230 12.7576 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9168 8.4915 30.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 96.7227 12.0269 580.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.7003 8.5000 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3133 8.6199 250.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.8681 9.3500 3.10 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.4029 9.6447 9.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.5160 8.3808 10.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 102.8837 8.9854 10.80 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED RESET 30-Apr-18 100.1873 11.0682 600.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.6992 8.3976 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.7742 8.5294 700.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 103.7476 9.5122 100.00 INE170M08013 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.90% 13-Sep-18 99.4427 10.5400 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9522 8.4500 100.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8064 11.3087 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 98.9797 8.4403 500.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.7931 8.5000 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.7931 8.5000 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.3866 8.8931 5.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 105.3245 8.4800 150.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 105.3245 8.4800 150.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED -- 18-Dec-18 101.3692 10.0000 300.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 99.1742 10.5000 45.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 100.6574 8.4000 50.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 100.6574 8.4000 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.7646 8.4500 404.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 98.7646 8.4500 400.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 99.1085 8.7600 45.00 INE321N07111 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 14-Mar-19 101.1962 10.6300 40.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.0000 8.3500 1500.00 INE069R07091 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 22-Mar-19 100.0850 11.1028 500.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.5675 8.9600 45.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.2000 99.2000 2.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.7127 8.4800 150.00 INE657K07288 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.00% 12-Nov-19 104.1932 12.8623 50.00 INE749A08142 JINDAL STEEL & POWER LIMITED -- 18-Dec-19 75.0000 19.4656 706.00 INE538L07023 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 09-Jan-20 101.6300 9.7000 20.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 99.8432 8.7800 6.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.8773 8.7200 50.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 99.8773 8.7200 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 103.0591 8.7368 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.8229 8.7138 2750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.8029 8.7200 2750.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.1802 8.6000 5000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.1802 8.6000 5000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6361 7.2150 50.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.4000 9.6400 4.00 INE949L07329 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED -- 21-May-20 99.8704 10.5100 750.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.8700 9.0700 1.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 100.9946 8.5100 50.00 INE749A08159 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 10.00% 18-Dec-20 75.0000 17.6365 281.00 INE688I07170 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 22-Dec-20 100.1086 9.2000 50.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 98.7500 8.8568 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1930 9.0800 20.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3200 1000.00 INE749A08167 JINDAL STEEL & POWER LIMITED -- 11-Mar-21 75.0000 26.6193 6480.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4700 9.2000 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.6000 9.3500 25.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.5000 10.1200 60.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.0500 8.8500 50.00 INE572E09106 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.20% 16-Jan-23 103.1500 8.7600 2.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 103.4700 9.4000 50.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.7200 9.5400 60.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 99.8100 8.6100 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.9000 8.6500 260.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-24 104.5280 8.5600 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6000 8.3700 10.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.6300 9.2300 14.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.8723 8.6500 1106.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.8723 8.6500 550.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.5433 8.7300 7.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.4500 8.6400 48.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 96.0632 8.8748 150.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 25-Feb-25 98.4300 8.7000 20.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 98.5700 8.6600 252.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 98.3322 8.7000 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 97.5303 8.6921 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.1693 8.6800 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.1693 8.6800 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.8000 9.5100 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.0588 8.5500 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9000 9.3000 25.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 98.7300 9.4300 7.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 98.0852 8.4700 100.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 99.2500 10.4000 5.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 100.1100 7.0476 400.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 1.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.0557 8.5200 50.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 110.1000 8.8000 4.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 109.0954 7.3100 521.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.48% 05-Sep-28 108.9230 7.3500 830.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. INE915D07RH1 CITCF NFLK RST17 -- -- 108.0000 -7.4278 10.50 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% -- 103.1000 9.3500 7.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.5000 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.4700 7.2964 1000.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.9200 10.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.2121 8.8346 450.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.5178 9.5646 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5455 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange