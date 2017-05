Mar 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7639.70 NSE 41043.00 ============= TOTAL 48682.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 141.1740 10.0000 34.30 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 140.5850 10.0000 10.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 140.4750 10.0000 26.70 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 99.8757 9.3600 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3459 8.4600 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1434 8.4900 1650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.1641 9.2800 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.2648 8.4500 750.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 132.8304 13.0000 19.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 99.9244 9.1500 250.00 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 133.6730 10.0000 1.50 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 100.8245 9.6600 700.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.2500 11.6800 0.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.1459 8.4100 100.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 102.4553 0.0000 13.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 102.2146 0.0000 15.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 127.0163 0.0000 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.0337 9.2400 117.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2800 750.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.7015 8.7900 122.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.1557 8.2600 122.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.0000 8.3200 100.00 INE804I07L84 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Jun-19 100.0000 0.0000 0.90 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.3743 17.5000 3.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.9970 8.5100 500.00 INE752E07KS8 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-21 97.6778 8.4900 50.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 72.1381 0.0000 5.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 72.4782 0.0000 3.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2500 0.2100 51.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.1740 8.6100 26.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.9413 8.6100 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.4907 8.6300 160.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5400 0.50 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 103.0200 9.1900 35.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 109.3516 7.2800 10.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.48% 22-Jan-29 109.5647 7.3000 4.30 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 110.2503 7.2500 500.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.7938 7.2700 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 101.0631 7.0600 87.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 101.3784 7.2400 50.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 101.8700 7.1800 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.8880 0.0000 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.0000 10.6900 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7128 10.2200 10.00 NSE === INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.1022 7.6877 20.00 INE202B07DV9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 21-Mar-16 108.9088 90.00 INE202B07DV9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 21-Mar-16 108.9088 9.2000 90.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.7730 0.0000 1.00 INE093J07783 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 19-Apr-16 137.0000 0.0000 2.50 INE202B07AL6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 25-Apr-16 120.6396 9.7700 118.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 25-Apr-16 99.9433 9.4550 50.00 INE093J07015 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 05-May-16 149.5000 0.0000 8.00 INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 154.7000 0.0000 1.20 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 115.1549 9.8230 100.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 09-May-16 153.7000 0.0000 2.00 INE093J07114 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 07-Jun-16 181.7000 0.0000 1.10 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.4257 9.4553 20.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 99.9138 9.0000 900.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 99.9014 9.0300 200.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 31-Aug-16 164.0600 0.0000 2.60 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3459 8.3000 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.1434 8.3000 1650.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.9139 10.6778 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.1641 9.0900 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.2180 9.0000 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.2648 8.3000 750.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 99.9244 9.0000 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-16 100.6800 8.2538 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.6800 8.2000 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 146.7947 9.0500 500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 146.7947 9.0500 500.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 145.9240 9.0500 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 145.9240 9.0500 250.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0094 9.4000 100.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Mar-17 138.0000 0.0000 1.90 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-17 100.6867 10.9400 1500.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.4973 8.2700 1.30 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 08-Sep-17 135.5000 0.0000 1.30 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.1459 8.4000 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.4148 8.3500 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5011 8.3800 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5818 8.3450 90.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.7124 10.9500 1000.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 99.7578 8.8300 2.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8564 11.1893 400.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 127.0163 8.8000 1000.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 127.0163 8.8000 950.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.3244 8.3000 850.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.9093 8.4500 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.8637 8.2638 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.1425 8.1300 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.1425 8.3000 100.00 INE754N07014 INDRAJIT POWER PRIVATE LIMITED 14.00% 08-Feb-19 77.6000 14.0000 650.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2700 2500.00 INE359S07102 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 58.30 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 102.3983 8.8197 12.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.0000 8.3762 7950.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.2645 8.2748 29.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 101.9690 8.5500 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 99.7600 8.9500 190.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.2780 8.8000 270.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 18.3500 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.0964 8.7003 286.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5100 7.2590 750.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5945 7.2261 150.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 99.9200 10.9376 24.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.5708 8.5000 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.9970 8.5000 500.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.0400 8.5000 50.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 100.3800 8.7612 33.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 98.9500 8.8041 100.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3300 2000.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 97.6778 8.4800 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.5352 7.2200 76.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.9400 8.9000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.8763 10.0334 300.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 99.0933 8.9000 100.00 INE092T08824 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 12 9.63% 02-Jan-24 104.2703 8.8350 50.00 INE092T08824 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 12 9.63% 02-Jan-24 104.2703 8.8400 50.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 102.2000 8.5000 1.30 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.8700 9.5000 16.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 99.8500 8.6000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3800 10.1700 83.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.4600 8.7220 400.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 103.9000 8.7000 4.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 104.6000 8.5400 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.9354 8.6500 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1687 8.6000 29.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9018 8.6500 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9018 8.6500 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.8000 8.6900 7.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.7977 8.5850 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.7977 8.5850 500.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4815 8.5316 19.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 97.9413 8.6000 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.7311 8.7000 550.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.7311 8.7000 550.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 99.5800 8.5000 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.2103 8.5798 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.1647 8.5875 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.4907 8.6300 160.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.9705 8.5500 50.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.1648 8.8900 250.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.5000 8.7500 1.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.5423 8.5300 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 98.5423 8.5300 50.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 10.00% 08-Feb-26 99.8000 10.2800 5.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-E 8.73% 24-Feb-26 99.4500 8.8059 100.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 99.7891 9.4500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.3146 7.3400 9.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 109.4810 7.3600 10.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.3096 7.3300 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.2503 7.2500 500.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% -- 103.0200 9.3659 40.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% -- 102.5000 9.4400 4.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 99.8000 7.3000 20.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.5037 7.2924 4000.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.8829 7.2500 600.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 101.3784 7.2400 150.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 101.4300 7.2000 103.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7381 10.9500 61.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5500 43.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.4800 10.5400 13.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3500 8.3400 10.00 INE565A09231 