Mar 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9529.50 NSE 43409.90 ============= TOTAL 52939.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0628 9.0200 400.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 132.8748 13.0000 19.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 99.9555 9.1000 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 100.5135 8.9700 850.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 156.3492 0.0000 400.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.7319 8.9200 1000.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0200 11.8500 36.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 103.6659 0.0000 4.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 11-Mar-18 105.1835 8.4500 100.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 11.9000 22.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.0154 8.4300 100.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 99.4774 8.1900 50.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.1016 8.1900 60.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 17-Jan-19 102.1407 8.7600 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 19-Jan-19 102.1457 8.7600 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2800 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.8238 8.2000 50.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.5619 8.1100 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.8330 8.1300 800.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 102.2500 9.9400 60.00 INE370I07076 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 100.0000 12.0000 1250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3300 1000.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.3601 8.7600 600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1749 8.4600 1300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.6806 8.4400 250.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 102.7500 9.9400 40.00 INE235P07167 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.0000 8.6900 200.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.3470 7.1200 20.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 106.2754 9.2600 16.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.5824 0.9100 23.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 110.0400 7.2000 15.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.2933 7.2400 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 100.2100 7.2500 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.9727 7.2200 22.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.9727 7.2400 20.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.9500 11.6100 0.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.9159 9.6500 12.00 NSE === INE071G07132 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED -- 21-Mar-16 110.8875 9.1634 1250.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.0820 10.3800 4.00 INE033L07546 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.32% 28-Apr-16 99.9188 9.6671 620.00 INE667F07DO9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 07-May-16 121.0219 9.5118 200.00 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 09-May-16 99.8542 9.6449 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8757 8.4149 5.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 99.8687 8.8100 200.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 156.3492 9.0000 250.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Sep-16 129.8800 8.5000 20.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0628 8.8500 400.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 99.9829 8.9500 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 99.9829 8.9500 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5135 8.8500 850.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.4589 8.8500 372.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.4589 8.8500 372.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.4049 8.9500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.4049 8.9500 50.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Jan-17 145.8594 8.9500 1000.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 146.7156 8.9500 150.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 08-Feb-17 146.7369 8.4560 1.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 100.7319 8.9500 3050.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 18-Mar-17 100.7319 8.9500 2050.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.7016 8.9819 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1871 8.2918 8.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 102.7800 19.0000 24.40 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 99.7067 9.4450 4.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 100.7656 9.6301 20.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.5244 11.5500 50.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 29-Jan-18 102.4921 0.0000 20.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 12-Feb-18 102.2368 0.0000 19.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 99.7914 10.5437 50.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 98.6458 8.6650 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8847 8.3648 6.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.4491 8.6215 770.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.1600 8.3650 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.0154 8.4200 100.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8624 11.1767 100.00 INE191H07151 PVR LIMITED -- 16-Oct-18 101.7707 10.7100 111.00 INE201P07060 G R INFRAPROJECTS LIMITED SR-5 11.40% 20-Nov-18 99.2343 11.7100 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.3483 8.2900 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.3336 8.3039 200.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 98.6813 10.5700 137.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 101.9876 9.9700 132.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 99.5893 10.3200 295.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.5077 8.1700 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.5077 8.1500 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 17-Jan-19 102.1407 8.7500 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 19-Jan-19 102.1457 8.7500 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 19-Jan-19 102.1457 8.7500 100.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0000 8.1900 100.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2700 250.00 INE722A08040 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 27-Feb-19 105.6295 9.6000 150.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.7673 8.2063 100.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.7673 8.2000 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8238 8.2000 300.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8238 8.2009 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.7723 8.5000 100.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.0000 8.3500 2100.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-19 105.0987 8.8088 15.30 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 98.2658 8.5200 940.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.8330 8.1300 800.00 INE953L07271 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.65% 08-Apr-19 99.8515 12.6475 90.00 INE267U08010 BAJAJ CAPITAL VENTURES PRIVATE LTD 11.30% 08-Apr-19 99.8891 11.3550 90.00 INE311S08044 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.30% 08-Apr-19 99.7161 11.4225 90.00 INE582L07088 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 26-Apr-19 99.7678 9.6400 137.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 04-Jun-19 122.9451 9.7900 112.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 110.7467 9.8177 40.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.5300 8.7100 330.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.6000 8.8900 0.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9791 8.3500 300.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.5000 9.7000 17.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 13-Jan-20 100.1000 8.6986 133.50 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 99.5661 8.7500 150.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.0325 7.1000 350.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.3601 8.7500 1950.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.3601 8.7500 1850.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1749 8.4500 1550.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 99.9611 8.5100 750.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.3564 8.7460 1470.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.3564 8.7500 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.6806 8.4500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.5876 8.4608 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.4882 8.4700 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.4882 8.4700 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.3586 8.5058 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8081 8.4000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8081 8.4000 250.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.8873 8.3972 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.8873 8.4000 200.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0000 9.1300 10.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.0000 8.6900 300.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.6691 8.4023 200.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.6691 8.4000 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.9812 8.3800 102.00 INE651J07119 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 26-Aug-21 99.8000 9.7000 40.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1300 8.4000 3.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED SR -- 28-Jan-22 72.1382 0.0000 5.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 102.9526 8.7600 150.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 10-Feb-22 72.4782 0.0000 3.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7500 9.3700 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.9000 7.1892 1.50 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 98.0742 9.3200 350.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.4000 8.7500 12.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.5937 9.1233 45.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 103.5100 9.1100 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3000 10.1800 100.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 102.7718 9.3063 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.6065 8.5800 14.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.2342 8.7600 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.2342 8.7600 50.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.6569 8.6450 195.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.6569 8.6400 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.0525 8.6100 800.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.0325 8.6133 400.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4350 9.8085 60.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.1406 8.6400 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.1406 8.6400 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5043 8.5500 18.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0678 8.5400 20.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.7511 8.7000 550.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 98.8412 8.6300 600.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 98.8412 8.6300 595.00 INE804I07E00 ECL FINANCE LIMITED SR-I5I501A 9.75% 12-Sep-25 100.5600 9.6500 28.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 96.5064 8.6400 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.0000 8.5600 3.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.4954 9.0000 250.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.7500 8.8800 24.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 98.9489 9.1500 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.5762 8.5200 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.5762 8.5200 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.6500 8.5892 124.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.4911 8.5200 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.4911 8.5200 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5000 7.3000 2.30 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.4039 8.5200 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.4039 8.5200 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.3076 7.3300 200.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.6004 7.2100 500.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.3335 8.5200 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.3335 8.5200 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.5034 8.5775 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.0665 8.5900 30.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.0665 8.5900 30.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% -- 100.0282 10.9200 600.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.5600 9.4300 10.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.2658 8.1400 40.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.2658 8.5200 10.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.5080 7.2200 330.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.9720 7.2400 1277.10 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.3341 7.2000 450.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 101.5073 7.2150 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 112.6347 7.4500 3.30 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1500 10.8736 43.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.7800 9.6200 20.00 ===============================================================================================