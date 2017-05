Mar 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4167.90 NSE 32271.40 ============= TOTAL 36439.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07672 EDELWEISS FINANCE 0.00% 01-Apr-16 112.1200 0.0000 40.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 141.2500 0.0000 7.80 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 140.6600 0.0000 7.80 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 140.5500 0.0000 7.80 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 134.7200 0.0000 12.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 134.4100 0.0000 5.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 99.9585 9.0900 250.00 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 133.7400 0.0000 3.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.1773 8.3900 100.00 INE721A07EG9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 23-Oct-17 101.0417 9.4100 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 99.6500 10.1400 3.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.7336 8.5100 50.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.34% 27-Apr-18 99.8854 8.3800 800.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.3654 10.3500 5.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.9450 8.2300 129.20 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.2441 8.2500 220.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.1889 9.1800 160.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.6792 8.2500 280.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.6097 8.8300 160.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.39% 15-Mar-19 99.0536 8.7500 140.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.3536 8.1800 168.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.6392 8.0800 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1300 200.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 101.5086 8.3100 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP. 8.75% 13-Jan-20 100.4200 8.6000 20.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 101.2876 18.3600 261.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.7516 8.4200 250.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 92.4286 21.0000 0.50 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.6614 8.4300 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.93% 20-Oct-22 101.6479 8.5800 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 109.9800 7.2100 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 101.9675 7.1500 366.90 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 101.5073 7.2200 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 113.1700 7.4000 3.30 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST. 10.36% 04-Feb-36 102.1000 10.1100 58.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7900 5.1000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2000 0.0000 1.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.9735 0.0000 1.00 NSE === INE660A07MC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.48% 29-Mar-16 99.9902 8.8505 300.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 99.9643 9.1796 5.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 115.2029 9.7500 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 156.3492 - 350.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 156.3492 9.0000 350.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 23-Jun-16 180.2000 0.0000 5.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.4176 8.3417 5.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 99.9585 8.9500 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.4049 8.9500 400.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.4049 8.9500 400.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 101.3625 8.7561 13.50 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 08-Feb-17 146.6481 8.5520 3.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1589 8.1100 1000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1589 8.1100 1000.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 07-Mar-17 101.0395 8.5290 6.00 INE011S08016 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Mar-17 109.6811 10.5650 200.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 144.3800 20.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.7016 9.0000 900.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.7016 9.0000 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.1192 8.3000 2.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.3400 8.3000 8.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.1773 8.3800 100.00 INE721A07EG9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 23-Oct-17 101.0417 9.4000 100.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 87.5624 8.3000 12.70 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 100.8258 9.5902 4.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.7336 8.5000 50.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 103.3083 8.6501 7.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.7294 8.1400 100.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.7294 8.1400 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6923 8.2671 15.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 99.8854 8.4000 800.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 103.9668 9.4576 198.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 101.6360 9.4600 19.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.0585 8.4000 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.0585 8.4000 400.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.3382 9.0400 20.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.3637 8.1736 360.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.3683 8.2816 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.4409 8.2600 175.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 98.9136 8.2741 370.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.5054 8.1500 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.5054 8.1500 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.2863 8.2000 600.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.2863 8.2000 300.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8197 8.2000 550.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8197 8.2000 550.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7055 8.2500 224.00 INE170M08039 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 12-Mar-19 100.0000 10.1100 400.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.4262 8.1932 470.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6656 8.1000 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6656 8.1000 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.6392 8.1300 1200.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.5753 8.1549 545.00 INE556F09577 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 99.6933 8.1628 370.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1500 450.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1500 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7814 8.1600 175.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 78.4011 8.2300 25.00 INE170M08047 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 15-Apr-19 100.0000 10.1100 200.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.7000 29.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8011 8.3059 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8011 8.3100 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7000 8.8600 2.50 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 22.9300 100.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 101.5086 8.3100 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.7367 8.3850 350.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.7367 8.3830 250.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.0000 9.9700 5.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.1868 8.4300 50.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.1868 8.4300 50.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.3601 8.7500 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 99.3601 8.7500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1750 8.4500 1450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1750 8.4500 950.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.3564 8.7500 1420.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.7516 8.4300 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.6614 8.4400 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.6814 8.7300 500.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 100.9004 8.7300 20.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 100.4964 8.7300 1.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 102.1861 8.4500 100.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7700 1.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.0800 8.8200 11.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.3000 9.0500 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7600 10.0500 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.4600 8.2700 2.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.6300 9.1600 22.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9324 8.4500 103.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.6479 8.5700 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.2337 8.5900 300.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.2065 8.6000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0796 8.5958 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0796 8.6000 150.00 INE020B07HM5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 29-Aug-23 104.5863 7.1800 150.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.6117 7.1800 150.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.8044 9.5200 40.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3565 122.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3890 8.5300 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3890 8.5294 100.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.6864 8.6400 100.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.8100 8.6707 30.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.8000 9.2000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3799 8.5700 58.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3799 8.5700 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0689 8.5400 31.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 40 8.80% 27-Jan-25 100.9500 8.6300 2.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 97.7800 8.8100 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3073 8.5400 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3073 8.5400 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 96.7700 8.7550 56.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4531 8.5400 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4531 8.5400 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1000 9.0500 60.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2200 12.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.3630 8.5400 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.3630 8.5400 150.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 10.00% 08-Feb-26 99.5000 10.3400 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.2446 8.1250 85.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.4887 8.6178 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.4887 8.6200 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.4455 8.6181 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.4455 8.6200 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.2123 8.5350 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.2123 8.5350 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.8177 8.6101 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.8177 8.6100 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 109.7800 7.2300 5.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 109.8900 7.3100 5.00 INE796P07010 DEWAS BHOPAL CORRIDOR LIMITED 0.00% 31-Mar-30 100.0000 10.3618 1700.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 100.0679 10.9000 600.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.4500 9.4500 7.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.2658 8.5200 40.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.2854 7.2400 350.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 101.9675 7.1300 1047.60 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.7393 7.1550 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 100.6770 7.3200 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 114.3000 7.2900 6.50 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.4480 10.0900 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2300 10.8567 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9800 9.1414 8.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.4800 10.9300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com