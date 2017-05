Mar 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3996.40 NSE 26530.30 ============= TOTAL 30526.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 140.2700 0.0000 1.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 138.8800 0.0000 10.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.3448 9.1200 50.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 99.1610 7.3000 5.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.1061 8.3800 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.3600 0.0000 5.60 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 99.7669 8.2100 150.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.7443 8.4900 150.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7127 8.0500 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1400 400.00 INE804I07M59 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Jul-19 100.5700 0.0000 12.50 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.2500 8.6500 13.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 100.3350 16.7400 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.7348 8.4100 100.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 100.0000 5.0000 840.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5177 8.6000 550.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 99.9800 8.7300 38.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 106.3679 7.2500 28.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.1291 8.9600 50.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.8032 8.6200 250.00 INE090A08T09 ICICI LIMITED 9.25% 04-Sep-24 104.8032 8.4200 230.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4764 8.5300 100.00 INE092T08527 IDFC BANK LIMITED 8.95% 06-Aug-25 101.2300 8.7300 150.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5500 11.2100 18.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 110.9342 7.1000 18.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.53% 21-Dec-30 101.5000 7.1000 14.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 102.2876 7.1100 11.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9800 0.0000 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.9000 0.0000 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7900 9.5200 100.00 NSE === INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.72% 25-Mar-16 99.9942 9.0000 200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.72% 25-Mar-16 99.9942 9.0000 200.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 138.3740 0.0000 7.00 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 25-May-16 155.0000 0.0000 0.50 INE721A07FP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 21-Jun-16 99.9782 10.4691 500.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 20-Jul-16 151.6000 0.0000 0.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.1242 9.1501 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 100.1242 9.1500 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 99.9979 8.9151 250.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 99.8147 8.8000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5177 8.8200 650.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.3448 9.0000 250.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Dec-16 156.0000 0.0000 2.50 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.5487 9.3500 54.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0330 8.0900 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0330 8.0900 50.00 INE093J07767 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Jun-17 129.0000 0.0000 2.50 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.5413 8.3800 10.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Mar-18 107.2680 0.0000 9.30 INE093J07CA1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 06-Apr-18 118.7500 0.0000 1.10 INE126O07054 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 30-Apr-18 104.4764 17.0000 1000.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.8257 8.6850 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9000 8.5600 50.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 100.0000 18.6300 54.40 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5097 8.2500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5097 8.2500 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.3867 8.2800 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.3067 8.2800 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9426 8.2500 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 19-Jan-19 102.2014 8.7350 65.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.2499 8.1500 50.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 99.6886 8.3000 750.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2700 2000.00 INE140A07120 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED OPT-II 9.40% 28-Feb-19 100.0000 9.4000 500.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.7669 8.2000 150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6386 8.1100 1900.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6397 8.1100 1900.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 99.7715 8.5000 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.9969 8.0526 50.00 INE514E08EX3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-S-1 8.03% 25-Mar-19 99.6763 8.1500 50.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7127 8.1000 1250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1500 650.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.7801 8.1500 250.00 INE321N07145 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 14-Apr-19 100.8177 10.2500 250.00 INE982D07012 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING CO. 8.90% 22-Apr-19 100.0000 9.2044 2500.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.7000 137.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.5500 8.7000 50.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 19.2600 48.50 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.0949 8.7000 465.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.70% 18-May-20 100.1900 8.6200 2.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 100.7761 8.3900 800.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.4176 8.8000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.7348 8.4200 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.7897 8.7000 250.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 100.8593 8.7400 60.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 100.3831 8.7600 17.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 99.7500 99.7500 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9600 10.0000 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.0200 8.3700 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2036 8.8650 40.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.6300 9.1600 8.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0000 8.4347 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.0470 8.7500 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6500 7.0000 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5177 8.5800 550.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 102.2000 8.7500 4.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.3100 8.5800 50.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 17.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0800 8.7500 4.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 101.1000 9.1350 30.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 105.9493 7.5000 28.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.8400 9.1900 12.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.7836 9.0017 6.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.1291 8.9500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5100 10.1600 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.5293 8.7100 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.5293 8.7100 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6880 8.4800 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6880 8.4800 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 101.9978 8.6200 350.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 101.9978 8.6200 350.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9600 8.6500 30.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2100 9.3000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4404 8.5600 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5147 8.5298 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0000 8.5500 25.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.0500 9.3200 20.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 99.9500 8.8871 96.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.9600 8.9260 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.2272 8.5300 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.2272 8.5300 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 98.2445 8.4450 400.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 98.2445 8.4450 200.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 28.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.2461 8.5300 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.2461 8.5300 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.7475 8.5300 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.2637 8.3559 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.2637 8.5300 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.3000 8.5350 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.3000 8.5350 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5750 8.5800 3.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.0000 7.3000 5.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.2712 8.5300 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.2712 8.5300 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.1257 7.1700 560.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.2309 8.5350 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.2309 8.5350 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.1457 8.5800 103.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.1457 8.5800 103.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.2859 8.5300 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.2859 8.5300 50.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% -- 102.6000 9.4300 15.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.1522 8.5350 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.1522 8.5350 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.1569 8.4500 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.1569 8.4500 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9500 8.4300 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 100.5095 7.2880 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.2500 8.9579 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.1500 9.4085 250.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.1500 9.4470 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8800 9.5600 5.00 INE121A08MS8 