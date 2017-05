Mar 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3887.80 NSE 44854.70 ============= TOTAL 48742.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 30.0396 9.2900 680.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8516 9.4400 250.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.7249 8.9100 100.00 INE804I07D35 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.0400 0.0000 40.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.9293 8.2000 400.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.3621 8.2700 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 98.1928 8.7300 50.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Mar-18 90.3200 0.0000 6.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2745 8.2300 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.1453 8.2900 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0000 10.0100 12.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 0.0000 0.50 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 99.2088 8.3100 50.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 0.0000 3.10 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 99.7876 8.2800 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 15739.0000 0.0000 22.90 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.7787 8.2000 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7043 8.0500 390.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.9043 8.0900 100.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 0.0000 3.60 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 9.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 3.50 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 0.70 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 0.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 0.0000 4.50 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.5900 12.0500 63.10 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4400 8.5900 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.9000 10.7300 2.40 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 98.9500 8.8500 20.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3300 150.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 99.9800 8.7300 12.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 106.3450 8.5200 130.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.9500 0.0000 5.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.6000 9.4000 4.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5400 2.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.3138 8.3500 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.7830 8.3100 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.7099 8.3100 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.46% 30-Aug-28 111.5300 7.0300 4.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3914 7.1600 45.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 109.9736 7.2900 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.6333 7.1100 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.2608 7.2700 5.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 102.9153 7.2700 5.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 101.3000 7.2500 250.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 114.2875 7.2000 23.70 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.2911 7.2000 72.20 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.3349 7.2000 50.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0064 9.4500 15.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4400 5.4800 26.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.2052 0.0000 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0900 9.9500 1.00 NSE === INE660A07KO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 20-May-16 99.9307 9.3874 750.00 INE306N07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.65% 26-May-16 99.8914 9.4150 300.00 INE660A07KU7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 26-May-16 99.9003 9.3878 200.00 INE121A07GS2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 30-May-16 129.1197 9.6600 160.00 INE975F07DB3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.40% 02-Jun-16 100.1960 9.5800 80.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8516 9.1501 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.1990 8.2700 1150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.1990 8.2700 1150.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.2656 8.3000 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.2656 8.3000 50.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.9210 10.6029 100.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 113.9700 8.5000 10.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0051 8.8900 250.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 99.9793 8.3100 10.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5179 8.7900 150.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.2704 8.9700 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7249 8.9200 450.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7249 8.9200 350.00 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - 25-Mar-17 100.7126 10.7864 1250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.8679 8.9200 550.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 135.7800 0.0000 2.50 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.5941 11.3800 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3445 8.2000 1250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3445 8.2000 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1155 8.1800 3000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1155 8.1800 2000.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 87.3931 9.0500 1.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9293 8.1900 650.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.3621 8.2600 50.00 INE875Q07010 JLS REALTY PRIVATE LIMITED 22.25% 28-Oct-17 100.0000 22.2500 400.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 98.1928 8.9200 50.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 99.9696 8.8234 100.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.4761 8.7100 1000.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 90.8220 0.0000 3.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 09-Apr-18 130.1632 14.0000 250.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 08-May-18 100.0000 11.7500 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.1453 8.2900 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2745 8.2900 50.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.1915 8.7800 1250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.1915 8.7800 1250.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 0.0000 15.60 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.2000 10.3608 25.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.1191 8.3468 1500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.1191 8.3500 1500.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 17.6984 14.20 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2752 8.1011 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2752 8.1100 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7558 8.1000 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7558 8.1000 150.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.3075 8.7165 150.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.3075 8.7100 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7787 8.2000 100.00 INE097P07047 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 22-Mar-19 100.1154 11.1067 900.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7043 8.1000 1250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 99.9043 8.1009 100.00 INE843S07030 SURAJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE 19.00% 31-Mar-19 100.0000 19.0000 60.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 0.0000 40.60 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED - 16-Apr-19 103.6837 19.2500 3300.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.6900 90.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.2310 8.8185 38.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2500 150.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 24.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 19.50 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 16.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 0.0000 27.40 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 0.0000 41.90 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7734 8.3399 550.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7734 8.3400 530.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7000 8.8800 0.60 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 96.0195 12.7000 82.10 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.7143 8.2800 100.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.7143 8.2800 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.0000 8.7400 3.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.0000 8.6800 14.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 105.9500 7.3600 6.30 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.5800 8.6000 2.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.6747 8.2756 100.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.6747 8.2800 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.4900 8.7138 40.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 101.0540 8.7200 10.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 100.8763 8.2800 100.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 100.8763 8.2800 100.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 102.2461 8.4300 100.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.0000 8.3163 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.1300 8.7096 120.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0000 8.8000 490.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.75% 08-Mar-21 100.0000 8.7400 20.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 105.2000 9.5100 4.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.6600 9.1500 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 103.7000 9.3175 6.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.6500 8.6886 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9393 8.4500 26.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.9998 7.1164 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1022 7.1168 215.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.5971 8.6100 450.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6479 8.6000 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6479 8.5990 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.6702 8.4800 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.6702 8.4800 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.6214 8.4800 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.6214 8.4800 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 105.7000 7.0000 3.50 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 107.0993 7.1157 250.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.8700 9.5000 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.3800 9.1378 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9800 10.2472 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.5600 8.5000 12.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.9350 8.4800 580.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.9350 8.4781 440.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.1000 8.6009 6.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5800 8.5350 148.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.7194 8.7000 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.8995 9.0000 95.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 97.9500 8.4800 44.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.8305 8.5500 952.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.6503 8.5800 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9000 8.5700 84.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.3000 9.5900 43.20 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.0238 9.3200 5.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5500 11.5350 26.50 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.1816 8.8900 500.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.8527 8.4800 580.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.8527 8.3059 130.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.3138 8.5200 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 3.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 100.3487 9.2952 16.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 108.1796 7.1779 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.7830 8.4800 550.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.3250 9.3005 50.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 100.3330 9.3001 17.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.7099 8.4800 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.7099 8.4800 50.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 100.3411 9.2997 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.9739 8.5175 100.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 109.1800 7.4800 3.60 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4484 8.5080 500.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.0483 8.5100 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.0483 8.5100 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.2700 8.4400 4.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.6600 9.4100 10.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 101.6600 8.6400 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 102.6000 7.0700 363.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 102.2338 7.1000 200.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 102.0251 7.1700 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 114.3873 7.1568 540.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.3209 7.1988 1178.60 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4695 11.0000 391.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 9.5700 60.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.5000 11.8173 48.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 106.9000 9.6000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4695 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - 