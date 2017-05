Mar 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9587.70 NSE 29590.80 ============= TOTAL 39178.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 162.9000 0.0000 28.00 INE804I07LE6 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 162.6100 0.0000 12.40 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.7944 10.1500 35.00 INE958G07536 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 23-Sep-16 99.8750 12.3800 0.10 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.1428 9.2600 20.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 99.5024 9.3700 50.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.0978 8.6800 300.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.2185 8.1000 700.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.1300 0.0000 95.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.5136 8.0800 1000.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.4571 8.2000 1200.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 103.7800 0.0000 3.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 103.5300 0.0000 3.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 103.2900 0.0000 210.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3259 8.3500 90.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 17-Sep-18 158.1600 0.0000 2.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.6655 8.0100 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.7277 7.8700 200.00 INE756I07860 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 0.00% 26-Mar-19 100.0464 8.8400 18.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 0.00% 08-Apr-19 102.0383 10.6500 3.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.8143 8.0800 50.00 INE804I07M83 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Jul-19 100.1100 0.0000 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4049 8.1000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9619 8.3700 750.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.7921 8.3200 50.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Jun-20 75.3688 0.0000 4.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 99.5000 18.5000 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1229 8.3300 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0587 8.3200 50.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 99.8728 9.0600 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.2336 8.2500 200.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.2602 8.2500 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2698 8.3500 900.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.7200 10.6300 14.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 103.7693 8.9000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.6888 7.0500 1000.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 109.7913 9.1100 39.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.7916 9.1200 30.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 107.0423 9.2600 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6000 10.6900 391.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7800 8.6900 10.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.2819 8.4800 450.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.2500 8.2800 0.90 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5000 10.9500 27.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.6305 8.4700 300.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 100.3300 9.2300 7.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.7833 8.6400 45.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.8500 8.8600 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LTD 8.99% 13-Dec-27 101.5000 0.0000 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 110.7900 7.1100 3.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3900 0.0000 45.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 109.9700 0.0000 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 110.8437 7.1500 200.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.6200 0.0000 2.20 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.32% 23-Dec-30 98.9763 8.4400 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 101.3300 0.0000 2.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 101.3300 0.0000 1.90 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 114.2900 0.0000 23.70 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.5000 10.0600 40.00 INE028A09180 BANK OF BARODA 9.05% 27-Aug-99 101.1500 0.0000 10.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8000 9.5800 120.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.2434 1.7900 63.00 NSE === INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 135.6620 0.0000 2.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0675 9.5800 6.00 INE092T08667 IDFC BANK LIMITED 9.54% 11-Jul-16 100.0136 9.1646 10.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.0250 9.9090 500.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.8506 8.8500 22.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.8506 8.8500 22.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PRIVATE 18.00% 14-Sep-16 108.6522 - 350.00 INE871D07HG9 INFRASTRUCTURE LEASING 9.25% 15-Sep-16 99.9500 9.2500 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2657 8.8850 45.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0132 8.9000 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0132 8.9000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9624 9.5144 1.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 162.9000 0.0000 1.20 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.3830 9.4500 50.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.25% 22-Dec-16 99.9300 9.2500 4.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 99.5024 9.3500 50.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.0978 8.7000 300.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 100.1305 9.9426 1.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2185 8.1001 700.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.99% 23-Jun-17 99.8546 9.0483 20.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 30-Jun-17 104.7891 9.4170 70.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5136 8.0700 1000.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3684 8.1832 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.2300 9.5631 1.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.9894 8.6920 50.00 INE958G07999 RELIGARE FINVEST LIMITED - 14-Nov-17 114.3678 9.6073 50.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 97.4400 10.5155 1.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 96.5500 10.5181 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5589 9.2000 2.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 90.8220 0.0000 3.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 08-May-18 100.3559 11.7076 500.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 99.2542 9.6000 220.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 92.9476 11.5088 0.50 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.1453 8.5455 50.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 100.0000 0.0000 15.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.2530 8.8483 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.7300 9.2059 2.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 112.0313 - 555.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 99.2469 8.9600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2054 9.2117 1.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 0.0000 5.10 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.2150 10.1400 25.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 4.90 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 80.5700 8.1000 206.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.7277 8.0418 400.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.7155 8.8446 1.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 100.0000 8.8388 150.00 INE514E08EX3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.03% 25-Mar-19 100.0000 8.0200 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR 18.00% 31-Mar-19 100.0000 0.0000 14.10 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED - 08-Apr-19 101.8969 10.7000 650.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1800 8.7200 75.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 100.0000 8.7200 50.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.7305 9.2500 50.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.6900 20.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.8143 8.0800 100.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 8.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 6.70 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 0.0000 5.60 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.4700 8.7300 18.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 0.0000 9.50 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 0.0000 14.70 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4049 8.1000 50.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 100.7304 8.1200 1000.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 100.7304 8.1200 1000.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.8372 7.5207 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.4100 9.1000 2.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.2000 8.5700 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5700 8.5470 7.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9619 8.3600 1250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9619 8.3600 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 600.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.5038 8.7100 114.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.5900 8.7000 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1045 8.3315 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1045 8.3300 350.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2499 8.5700 150.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2499 8.5700 145.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0582 8.3300 900.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0582 8.3300 750.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 101.2628 8.5700 50.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 99.8728 9.0500 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.2136 8.2400 350.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.2136 8.2400 140.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.1500 8.8000 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1500 9.0872 46.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.0100 8.7400 40.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.75% 08-Mar-21 100.1094 8.7200 10.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.6500 9.1500 1.70 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.3486 9.4000 175.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK - 05-Sep-21 97.8084 - 1.00 INE013A08192 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 28-Feb-22 107.3124 9.0909 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2707 8.3500 1900.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR - 22-Mar-22 101.3459 8.8032 2.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 101.3459 8.8007 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.1000 10.3000 1.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5902 10.4300 14.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 103.7693 8.8900 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4124 8.4200 360.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4124 8.4196 360.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 101.7900 8.6911 1.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 98.7262 7.1000 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.6888 7.0414 2000.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6069 8.5000 2.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.2044 8.6900 24.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 106.7917 9.0943 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0794 10.4001 30.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.1835 8.6900 1250.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.1835 8.6900 1250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5000 8.6500 212.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.6050 8.5167 300.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5900 8.5174 150.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.6200 9.1500 67.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2500 9.2900 20.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7178 8.7000 110.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7178 8.7000 10.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED 8.80% 27-Jan-25 101.0000 8.6300 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7375 8.4700 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 97.3500 8.6500 92.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.4000 8.4600 1052.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 103.2923 9.0937 500.00 INE691A09177 UCO BANK - 25-Mar-25 92.7188 11.5080 2.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.4848 8.3995 0.40 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0800 8.5400 4.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5700 11.5300 26.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.6305 8.4600 300.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.25% 13-Oct-25 99.5000 9.3300 18.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 104.6695 8.2600 29.40 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA - 06-Nov-25 86.1000 13.0102 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.7700 8.8761 2.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.0916 9.1700 3.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 99.5000 10.3500 1.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.4800 8.8000 22.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.2485 8.5100 200.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2300 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.8993 8.5000 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.8993 8.5000 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.0031 7.1300 100.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.5100 9.1400 196.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.4797 9.1477 98.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.5400 9.1400 184.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.5095 9.1478 92.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 104.8600 10.4200 51.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.5700 9.1400 300.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.5381 9.1478 150.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 98.9763 8.4300 150.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.5900 9.1400 400.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.5655 9.1479 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 102.2319 7.1000 250.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 101.9781 7.1750 171.70 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.0000 8.8500 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 107.9000 10.9100 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1498 11.0577 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1498 11.0600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 