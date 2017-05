Mar 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8711.60 NSE 37277.90 ============= TOTAL 45989.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.80% 17-May-16 99.8825 8.9200 100.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 140.6100 0.0000 2.20 INE804I07KB4 ECL FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-16 163.8310 0.0000 2.50 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 139.9700 0.0000 0.90 INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 163.4000 0.0000 8.50 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 162.9600 0.0000 4.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.0679 10.6600 150.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 100.8000 9.4000 6.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 89.9700 10.4000 1.00 INE804I07D35 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.1200 0.0000 10.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.1600 0.0000 1.50 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.4208 8.7400 150.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 99.1000 10.7600 20.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2630 8.3800 500.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 104.5000 8.7300 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.7100 8.0100 140.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.6486 8.0000 90.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6697 8.0700 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8263 7.8300 310.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-19 102.4000 8.6900 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 79.0000 8.5500 3.80 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 100.0000 8.1100 750.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9614 8.0000 120.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1639 7.9900 550.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 124.5762 9.7500 100.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 100.0000 8.7800 1.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 99.7950 8.5100 16.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.7073 8.2700 100.00 INE018A08AF8 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.3560 8.2500 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.1234 0.0000 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3000 8.7200 3.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 103.2500 8.7500 8.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.7500 9.3600 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.6872 9.2600 287.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.6923 8.6000 1500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 105.0800 8.7300 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.6500 8.5700 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1000 0.0000 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 98.0000 9.0000 4.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.2500 8.4200 7.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.5600 8.4300 14.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.0000 11.4500 0.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.1500 9.4500 4.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.0500 9.5800 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.5200 7.0500 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.8700 7.1000 6.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 111.7838 7.0000 3.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 111.2500 7.1500 47.20 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.6988 8.3500 250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 101.5900 7.3700 5.20 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 102.2377 7.1000 174.10 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 102.2500 0.0000 150.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 102.6000 7.1900 5.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 102.0800 7.1600 10.80 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.69% 09-Mar-31 102.6700 7.3700 50.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 101.8500 7.2200 1855.80 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 102.1800 7.1000 61.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 108.2000 8.6700 2.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 102.4800 7.1000 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.7800 7.1000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 107.2956 6.0500 59.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 104.7817 9.2000 143.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0283 9.4500 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.4200 0.0000 310.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8000 8.0100 4.00 NSE === INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.0055 8.8794 250.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 139.0100 0.0000 4.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 181.0340 10.7500 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9158 8.3000 1500.00 INE804I07UA5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Aug-16 119.0670 11.0000 2.50 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 132.8170 0.0000 16.70 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 14-Dec-16 162.9000 0.0000 0.60 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 99.8835 8.8392 20.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 101.7907 8.2120 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.2628 8.8800 200.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.2628 8.8800 100.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 88.2434 8.7300 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.4208 8.7290 150.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 101.2042 9.4500 20.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 103.7755 0.0000 6.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8442 8.1750 22.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 103.5317 0.0000 6.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 103.2914 0.0000 420.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 108.5118 8.6600 500.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 108.5118 8.6600 500.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 100.2897 11.7420 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2630 8.3800 500.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 100.0000 0.0000 4.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 80.6708 8.0550 103.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.6486 7.9985 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.6486 8.0000 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6697 8.0600 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8263 8.0000 350.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.1600 8.7700 50.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.0000 8.1000 1750.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.0000 8.1116 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0101 8.1050 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0101 8.1050 250.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 100.0200 8.8300 300.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.7691 8.5000 700.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.9726 8.0500 22.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.9726 8.0500 22.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9600 8.0000 350.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9600 8.0000 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7606 8.0774 134.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1639 8.0000 627.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1639 8.0002 77.00 INE843S07030 SURAJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE 19.00% 31-Mar-19 100.0000 - 30.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1900 8.7200 179.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.8200 8.6063 160.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1334 8.6200 150.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 101.8568 8.1417 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 96.9862 12.3500 0.40 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.8908 8.2225 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.0841 8.2700 700.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.1152 8.2600 700.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.7073 8.2650 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.7174 8.5000 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.4757 8.3500 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.4983 8.2080 6.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6027 8.3300 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6027 8.3300 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.7861 8.6300 143.00 INE476A09223 CANARA BANK - 03-Aug-20 100.9300 8.7500 2.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2651 8.2850 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2651 8.2850 600.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.9048 8.3630 8.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0911 8.3290 9.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7688 1.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.1547 8.7500 13.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.3472 8.8000 4.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.0000 8.7500 120.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.2780 8.2500 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.2300 8.6800 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.0800 9.9500 14.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 103.2093 9.1420 14.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.6000 9.1600 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.3700 9.4000 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.4000 10.8400 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4253 7.0500 1110.00 INE013A08192 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 28-Feb-22 107.3324 9.0863 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0900 7.0210 4.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2707 8.3500 1550.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7207 8.4436 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2400 8.4300 6.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5863 10.4300 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.8000 9.3500 3.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 100.3100 7.1365 300.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 100.3700 7.1353 200.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2200 9.1500 75.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0000 9.2948 1.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 103.5000 9.3900 2.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3653 8.6500 582.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3653 8.6600 582.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 105.8000 6.9800 2.50 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.4700 9.4100 20.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 106.8117 9.0916 250.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.7800 9.5100 5.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.1000 10.4429 80.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.6872 9.2500 287.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 103.9600 8.6000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.1351 10.3900 126.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.6923 8.6052 2600.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.1835 8.6900 1600.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2000 8.7100 162.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5900 8.5191 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5900 8.5191 50.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9400 8.6500 20.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.2188 8.6500 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.2188 8.6500 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 102.2300 8.4509 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 102.2100 8.4560 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.1979 9.3000 5.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8578 8.4200 1000.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8578 8.4200 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3443 8.4100 81.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.3281 8.4000 9.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 97.2095 8.6800 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.4100 8.4500 1.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 103.3123 9.0904 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6170 8.3500 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6170 8.3501 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2000 8.5400 1.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.7600 9.3500 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.1290 8.4600 200.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0000 7.0700 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.9463 8.4100 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3900 9.2200 34.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 100.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.5000 9.3300 18.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.4500 8.8800 14.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.6500 8.8900 24.70 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0258 8.2992 250.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0258 8.3000 250.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 4.00 INE537P07109 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-26 99.2900 8.7900 86.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 100.4700 9.4000 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.5851 8.0500 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.3895 8.4751 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.3895 8.4750 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.3800 7.0900 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.6418 7.1277 2000.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 111.1100 7.1600 47.20 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% - 101.5196 7.2233 904.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% - 103.1000 7.0500 300.00 INE136E07OA4 CITI COR - - 125.3100 100.00 INE136E07OB2 CITI COR NF - - 147.1400 25.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.8000 9.6200 9.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0535 8.3000 250.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0535 8.3000 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 100.6515 7.2700 750.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 101.9700 7.1300 71.10 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 103.0200 7.1436 29.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 103.1000 7.0500 250.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 101.8705 7.1850 1100.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 106.1000 8.3600 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 9.5700 164.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.2600 10.9582 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1700 9.1100 39.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.4300 9.1600 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.0171 11.0850 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate 