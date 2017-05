Mar 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12312.90 NSE 40213.50 ============= TOTAL 52526.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07BE9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 03-Jun-16 100.1251 9.8000 50.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 5.7900 0.0000 1489.90 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.0846 9.1000 250.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.6029 11.0500 380.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.06% 20-Dec-16 99.9998 8.9600 350.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8310 8.4800 300.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.4557 8.8500 100.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 100.8000 9.4000 3.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 90.3400 10.1000 1.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.0394 8.7100 250.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 99.9685 10.4400 100.00 INE490U15021 TROY IFMR CAPITAL 2016 16.00% 20-Dec-17 101.5024 16.0000 1.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 99.5634 8.6700 250.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.4801 7.9100 1200.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.8885 8.0000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 105.9800 0.0000 30.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 01-Jan-19 79.9326 8.0100 51.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 100.1217 9.0700 76.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9232 8.0300 380.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 100.0000 8.1100 250.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 100.1446 8.7800 100.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.0000 8.4000 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.2860 8.6600 120.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.8534 8.7400 120.00 INE658R08040 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 15-Mar-19 100.6073 11.1000 100.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.6574 8.0600 120.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1639 7.9900 150.00 INE555J07120 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 9.75% 31-Mar-19 101.8378 9.2500 41.50 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.9784 8.0200 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.4887 8.1500 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.3029 8.1600 200.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.4196 8.1600 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.9107 8.2000 150.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.7000 9.9300 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4461 8.2200 550.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 100.2894 8.8600 200.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4209 8.5600 301.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.8160 8.2800 100.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND 8.55% 08-Jan-21 98.9800 8.8000 2.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.5300 9.8700 50.00 INE651J07119 JM FINANCIALS CRDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 26-Aug-21 100.0500 9.6900 30.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4330 8.3200 550.00 INE018E08060 SBI CARDS N PAYMENT SERVICES PVT 9.65% 25-Apr-22 101.7682 9.2500 300.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.6629 8.4000 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5000 69.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.7257 8.5900 300.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2200 8.7100 225.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 9.1700 456.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.6000 9.4000 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1632 8.3700 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 95.4200 8.7400 205.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6161 8.3600 200.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 104.7000 10.4100 65.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.2500 10.6800 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.3500 11.4000 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 107.8390 7.1400 10.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 109.9930 7.0200 20.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 111.3928 7.1300 47.20 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 101.1500 0.0000 177.90 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 101.1500 0.0000 171.70 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 102.8728 7.1600 5.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 102.2635 7.1300 5.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 102.9300 0.0000 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 103.2076 7.3200 61.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.8300 0.0000 72.20 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 102.9200 0.0000 20.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.2500 0.0000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 0.5900 277.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9900 0.0000 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0000 9.9700 3.00 NSE === INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.9339 8.6500 750.00 INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 153.6190 0.0000 3.00 INE306N07EV1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 06-May-16 99.9013 9.3400 250.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.0286 9.8500 150.00 INE660A07JL8 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 09-May-16 98.6880 9.3600 250.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 09-May-16 155.8910 0.0000 2.00 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 11-May-16 155.5380 0.0000 1.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 99.8913 9.4000 400.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.0620 8.8000 250.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 28-May-16 99.8296 9.0951 100.00 INE202B07BE9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 03-Jun-16 100.1318 9.5000 191.00 INE202B07BE9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 03-Jun-16 100.1251 9.4739 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 156.9853 8.8300 250.00 INE202B07BG4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 15-Jun-16 100.1452 9.5000 183.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 99.8342 9.4729 250.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 23-Jun-16 180.4840 0.0000 3.10 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 21-Jul-16 182.0500 0.0000 0.80 INE093J07163 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 22-Jul-16 152.7730 0.0000 0.50 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.0447 9.4500 250.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.0447 9.4500 250.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 29-Jul-16 169.4500 0.0000 0.50 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 11-Aug-16 152.3590 0.0000 1.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9835 8.9500 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9835 8.9500 50.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.0846 8.9100 250.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 132.7000 0.0000 2.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4232 8.8600 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4232 8.8600 50.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 101.6029 10.9000 380.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 139.5000 0.0000 2.50 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 99.9998 8.8600 350.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0041 9.3800 50.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8310 8.3979 300.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 140.0000 0.0000 2.30 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.8967 8.7700 50.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.4557 8.8000 100.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 99.4998 9.3500 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2683 7.9600 500.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0476 9.4000 250.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 99.7679 9.3700 250.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 99.8982 8.8000 300.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2738 8.0333 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2738 8.0500 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.3065 8.8800 200.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.3065 8.8637 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.4443 8.0000 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.4443 8.0000 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.9294 8.0400 3.00 INE013A07ZJ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 17-Aug-17 137.8000 0.0000 3.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 100.6345 10.2640 6.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0394 8.7000 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0394 8.6896 250.00 INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 17-Oct-17 120.0000 0.0000 3.50 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 04-Nov-17 102.1200 0.0000 2.50 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 99.9685 10.3000 100.00 INE093J07AK4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 02-Dec-17 100.0000 0.0000 2.50 INE477L07560 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 18-Dec-17 102.3466 9.7500 150.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 97.1100 0.0000 7.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.5834 8.6438 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4801 7.9000 1200.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 85.6300 8.3000 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5566 8.0600 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5566 8.0600 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.4967 8.0600 5.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 20-Mar-18 83.6000 0.0000 2.50 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LTD 10.05% 23-Mar-18 99.9256 10.4637 620.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 84.5000 8.3000 30.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 24-May-18 91.8700 0.0000 4.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 14-Jun-18 88.1600 0.0000 2.50 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 23-Jun-18 84.4600 0.0000 2.50 INE516T07014 ANSAL URBAN CONDOMINIUMS PRIVATE - 28-Jul-18 100.0000 22.0000 1000.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.1421 8.5500 20.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 100.0000 0.0000 1.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 100.0000 0.0000 4.50 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.1101 9.3999 800.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.1500 10.4000 15.00 INE093J07DZ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 75.1500 0.0000 2.50 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 101.9416 9.3100 34.00 INE093J07EO8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 71.8000 0.0000 2.50 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.6781 8.8900 35.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 98.8607 8.9633 23.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2465 8.1050 5.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 80.7400 8.2500 23.80 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9157 8.0500 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9157 8.0500 100.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.0970 8.1231 22.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 102.0255 9.9300 100.00 INE192R07091 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 9.25% 18-Dec-18 100.1016 9.1664 70.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 9.66% 23-Dec-18 99.1850 10.3725 78.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.8207 7.9500 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.8207 7.9500 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6751 8.0700 50.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.1249 7.9069 650.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4143 8.0500 59.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-19 105.5120 8.5833 15.30 INE582L07070 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 25-Jan-19 100.0468 9.5009 75.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.6334 8.0000 34.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9232 8.0300 100.00 INE146O07045 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-19 100.7068 10.3300 130.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-19 105.6799 8.5834 15.30 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.0000 8.2600 250.00 INE909H07BR8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 27-Feb-19 123.9200 9.5200 3.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.0000 8.1050 300.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9997 8.1100 10.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 100.0000 8.8373 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.9194 8.0000 337.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.0000 8.4092 100.00 INE347N08031 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.32% 15-Mar-19 100.0000 10.7200 1000.00 INE573S07017 SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 110.9433 10.9534 68.00 INE581S07010 SNEHA GARDENS PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 110.9433 10.9534 65.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.6787 8.0541 23.00 INE514E08EX3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.03% 25-Mar-19 100.0000 8.0200 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9500 8.0000 550.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9600 8.0000 300.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.9724 7.9953 23.00 INE556F09577 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 100.1002 8.0032 23.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1639 8.0000 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.1633 8.0000 130.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.0000 8.7300 60.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.0102 8.7295 23.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0600 8.6700 22.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 101.8434 8.5908 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.9784 8.0200 50.00 INE891K07234 AXIS FINANCE LIMITED - 28-Jun-19 100.3258 8.8500 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 99.7900 8.6200 2.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3232 8.6001 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3232 8.6000 40.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.2463 8.5800 5.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.4887 8.1500 50.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.6500 9.2800 2.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 99.0111 8.6500 28.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3029 8.1600 200.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.5000 12.3500 0.40 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4196 8.1600 1000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3022 8.2000 500.00 INE148I07AQ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 02-Dec-19 109.6914 9.4042 200.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.9107 8.2000 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.9137 8.6100 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8095 8.4700 2.00 INE691I07190 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 12-Feb-20 138.2000 8.8800 3.60 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3492 8.2400 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3492 8.2400 50.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.2894 8.8500 200.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.6400 9.5600 1.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.3560 8.2400 150.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.5000 9.3200 1.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.6400 8.5900 4.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.8160 8.2700 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.7900 8.6289 21.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4277 8.3000 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.2841 8.5700 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3850 8.2400 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3850 8.2400 100.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 99.8813 11.2306 235.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.9500 8.5100 1.60 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.0700 8.8200 9.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.4500 8.6800 5.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.3500 8.7990 1.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.6299 8.5800 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.5514 8.6000 500.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0000 8.8000 210.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8091 10.0443 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.5516 7.0700 21.10 INE556S07202 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-21 99.9000 9.1079 20.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4330 8.3100 550.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.6854 8.5900 20.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.2928 8.3096 600.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.2928 8.3100 600.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6200 7.0100 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 105.2900 6.9800 4.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2907 8.3414 1150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2907 8.3414 1150.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.65% 25-Apr-22 101.7682 9.2500 300.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 28-Jun-22 104.1000 10.3000 1.50 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 104.1800 10.3000 1.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 105.5500 9.0000 2.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.5278 10.2000 150.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7500 9.3600 9.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.21% 22-Nov-22 100.5280 7.0980 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.0020 8.3139 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.4968 8.3100 200.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 120.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.2890 8.3700 2.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.5000 9.2000 1.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.2953 8.3300 400.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.2953 8.3300 400.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 125.2800 9.4200 18.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 102.6000 9.5600 20.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.6831 8.3472 100.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.6829 8.3983 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3579 5.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.7500 8.4500 8.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9672 10.4201 25.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2074 8.4277 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2074 8.4300 500.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.7257 8.6000 1600.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 103.1452 8.6955 1100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.0800 8.7366 320.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 102.1000 8.5700 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5491 8.3700 1.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.6300 9.2300 108.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1632 8.3700 900.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1632 8.3700 97.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4900 8.3900 12.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0200 8.4500 12.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5900 8.3300 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.0500 8.5382 216.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9154 8.3200 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.8563 8.3800 154.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.5523 8.4300 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6161 8.3500 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6161 8.3500 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.3500 8.4900 5.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.7000 9.6900 102.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.5700 9.9500 2.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.4430 7.0700 150.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED 9.35% 15-Sep-25 100.1500 9.3000 4.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0000 7.0700 150.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.7160 7.0500 40.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4547 8.3320 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4547 8.3300 150.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3900 9.2153 45.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.2400 9.4400 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.4500 8.8800 14.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.8500 8.8500 11.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.8941 8.3200 50.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.8500 98.8500 1.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 5.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.0000 9.5827 7.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 103.7500 9.5900 3.00 INE804I07O24 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 13-Mar-26 100.0000 9.5000 550.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7800 8.0000 6.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7406 8.3100 200.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7406 8.3100 150.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 113.4200 8.3500 2.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.4705 7.0748 70.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 111.1400 7.1570 47.20 INE375R08033 IFC 8.88% 2029 8.88% - 106.6620 8.2200 270.00 INE375R08033 IFC 8.88% 2029 8.88% - 106.6620 8.2200 270.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED - - 99.6900 8.8500 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% - 103.3860 7.0200 25.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% - 102.6200 9.4200 14.00 INE031A07AP2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 22-Feb-31 102.5497 7.1000 4.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 101.8500 7.1900 400.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 106.1400 8.3500 2.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 104.6053 9.8781 250.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.0300 7.1451 13.80 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 104.5000 9.9800 20.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 106.4009 8.9600 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.3400 9.9800 20.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 102.3000 9.5000 85.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7374 10.9500 69.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3500 9.0200 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9900 9.5500 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3700 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 