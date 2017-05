Mar 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7860.60 NSE 40283.50 ============= TOTAL 48144.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE404Q07019 TAPASWI MERCHANTILE P LTD 9.50% 27-Mar-16 100.1874 0.0000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 156.9425 9.2400 190.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 165.0450 18.60 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 163.2120 10.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2941 9.0300 20.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6596 7.9600 750.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.4229 8.3400 500.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.8609 8.4200 12.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 99.5734 8.6600 750.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 10-Apr-18 100.6128 8.7000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 99.3306 8.6600 500.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.75% 30-May-18 100.0000 11.7500 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.0533 8.0300 40.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 99.6444 8.5000 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3251 8.3500 1000.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 70.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 91.1500 9.8000 0.50 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 100.1519 8.5900 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 80.9014 7.9300 32.20 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.2715 8.0000 100.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.78% 13-Mar-19 99.7085 8.8800 160.00 INE370I07068 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 100.0000 12.0000 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5115 8.2000 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0000 10.8900 1.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 100.5000 8.5500 3.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.7808 10.0600 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4531 8.8100 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.9000 9.0600 2.80 INE651J07119 JM FINANCIALS CRDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 26-Aug-21 99.9800 9.7000 1.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.1000 7.3600 1.40 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.1081 8.1400 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 101.0400 8.4000 11.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4700 8.3900 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.2072 8.2400 75.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7000 8.6100 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.3500 10.7100 401.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 101.0500 11.5800 15.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4650 8.3100 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.6800 8.4100 6.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9562 8.3100 150.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 102.9900 9.4900 20.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.1874 8.2800 100.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 3.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.1700 9.5600 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.3114 7.0500 160.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.2600 6.9400 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.3855 7.2300 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.5705 7.2300 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.0193 8.3200 250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.0240 7.3000 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.6000 7.2400 28.30 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 102.2294 7.0600 19.70 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 100.5000 7.3400 3.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 100.4000 7.3500 64.60 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.5100 7.0300 4.50 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 104.3700 10.0000 37.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.9000 10.7500 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.9300 10.9600 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.4000 3.5900 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.8000 0.0000 1.00 NSE === INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8873 11.0457 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8873 11.0000 150.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.9436 8.6100 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9215 8.2900 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9005 8.4000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9005 8.4000 50.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 99.8544 8.2800 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-May-16 100.0804 8.6500 150.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.1781 8.2100 35.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.9694 9.2513 140.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 157.0360 8.9800 190.00 INE916DA7EF5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.41% 20-Jun-16 99.8830 9.2025 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2483 8.1000 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2483 8.1000 250.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.4100 9.2500 8.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3412 8.2000 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2592 8.8500 250.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.1914 10.2800 5.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.2502 8.2000 3.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 14-Dec-16 161.7000 0.0000 1.20 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 140.0000 0.0000 2.30 INE093J07601 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Feb-17 147.0000 0.0000 1.40 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.9290 8.2000 3.00 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 135.5700 0.0000 1.50 INE013A07ZJ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 17-Aug-17 137.8000 0.0000 3.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6596 7.9500 750.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0394 8.6986 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.1878 8.2000 4.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.5734 8.6500 750.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.2220 8.0600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5566 8.0600 13.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PVT LTD 14.00% 09-Apr-18 124.3960 755.60 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.6128 8.7000 50.00 INE516T07014 ANSAL URBAN CONDOMINIUMS PVT LTD RESET 28-Jul-18 100.0000 430.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3251 8.3500 1500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3251 8.3500 500.00 INE509P07041 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 04-Sep-18 124.3960 44.40 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 100.0000 0.0000 3.50 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.6353 8.2100 8.00 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 100.1519 8.6600 1700.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4617 8.2000 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0579 8.0000 1500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0579 8.0000 1500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0400 7.9975 450.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0400 7.9975 200.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 99.9066 7.9700 1000.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 99.9066 7.9700 1000.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5363 8.0000 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5363 8.0000 100.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.1179 7.9800 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2715 8.0000 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.8464 8.0400 1001.00 INE347N08031 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.32% 15-Mar-19 100.0000 10.7300 500.00 INE477A07142 CANFIN HOMES LIMITED SERIES 8.55% 22-Mar-19 99.4027 8.7700 50.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2140 7.9000 150.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2140 7.9000 150.00 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.84% 28-Mar-19 100.0500 8.8300 250.00 INE397U07017 VERACIOUS BUILDERS & DEVELOPERS - 31-Mar-19 100.0595 480.00 INE186T07024 CEEAR REALTY & INFRASTRUCTURE 17.00% 31-Mar-19 100.0000 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.0124 7.9700 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.0124 7.9700 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 100.5600 8.6700 4.00 INE186T07016 CEEAR REALTY & INFRASTRUCTURE 17.00% 30-Jun-19 100.0000 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.8000 8.6100 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.6354 8.1000 300.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.5162 8.1400 300.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.4264 8.2000 3.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.9800 8.7400 6.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3335 8.1500 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3335 8.1500 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.7889 8.1400 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.7889 8.1400 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.0632 8.1500 1100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.0632 8.1500 1100.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8800 8.4500 2.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.2244 8.2500 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.9277 8.2100 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5114 8.1900 400.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.7787 8.1200 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.7900 8.6292 54.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7482 8.1500 750.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3100 8.5600 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5053 8.1900 100.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.1500 8.4700 0.90 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.6329 8.1300 250.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.7250 1250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7688 1.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.1500 8.7999 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2889 9.0500 1.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.5900 8.7900 10.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.0000 8.7500 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9400 8.5000 620.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.7857 8.5400 500.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 100.0000 8.7400 100.00 INE296A07KA2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 17-Mar-21 100.0000 8.8500 200.00 INE871D07PE7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.90% 17-Mar-21 100.0000 8.9000 50.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.7808 10.0501 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4531 8.8000 50.00 INE651J07101 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 09-Aug-21 100.0000 9.7000 4.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.7500 9.1300 1.40 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4705 9.3700 225.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.6927 7.0400 21.10 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.5000 8.4200 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.7000 8.5869 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.7500 6.9800 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2707 8.3500 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.0000 8.4800 6.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.8200 9.3600 4.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.0476 8.3050 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1480 8.5000 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1480 8.4989 245.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.5400 8.4600 63.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.1081 8.3000 50.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 93.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.0764 8.5400 300.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.0764 8.5400 290.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6581 8.3000 1.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 102.7000 9.5300 10.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 107.0272 7.1300 120.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.8339 8.4366 66.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.6300 10.3011 8.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.0600 8.2900 22.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 100.6000 8.5300 12.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.2072 8.2300 75.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.7300 9.2200 41.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.8700 8.5700 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.6320 8.3467 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.6320 8.3467 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6091 8.3600 450.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 104.5000 8.9500 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5298 8.3079 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5298 8.3100 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.8700 8.4900 387.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.9500 8.5000 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4650 8.3100 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 96.8495 8.7409 262.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.2932 8.4400 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.2834 8.3100 218.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9562 8.2951 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9562 8.2950 98.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2000 8.5400 1.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.0000 9.1500 1.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.4500 8.5500 3.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1200 9.0400 21.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.3500 9.2700 4.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.4800 9.4000 4.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 99.9000 8.8900 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3600 8.0800 15.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.7500 8.8800 2.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2038 8.2725 350.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.1877 8.2750 150.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.8000 9.4200 5.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.2400 9.1500 30.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 89.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.7500 10.3400 7.00 INE027E08053 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 09-Feb-26 100.0000 9.3400 1.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.5000 9.2400 2.00 INE804I07O24 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 13-Mar-26 100.0000 9.5000 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2500 9.1500 3.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.8652 8.2986 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.8652 8.3000 50.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 99.6975 9.5001 150.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.6863 7.0500 70.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.0060 7.0850 80.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.6943 7.1210 1000.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 107.7470 7.4000 10.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 109.4535 7.4000 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.9055 7.4000 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.0951 7.4000 10.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LIMITED SR-IIB 8.72% 28-Mar-29 113.9401 7.0450 55.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.7500 9.4000 33.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3373 8.2704 300.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3373 8.2700 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 102.0240 7.0500 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 102.2334 7.1000 550.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.5000 6.9000 174.10 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 103.8647 6.9700 100.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.9600 10.0000 791.10 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 101.3000 7.0500 90.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.6827 10.0832 250.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.3500 8.8200 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9011 6.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 108.0000 10.8900 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5300 10.9900 1.00 =============================================================================================== 