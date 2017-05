Mar 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17439.10 NSE 46288.60 ============= TOTAL 63727.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07F20 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 01-Jun-16 98.0920 0.0000 25.50 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.0938 9.1200 50.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0806 9.2200 2400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2647 8.8600 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0167 9.0400 100.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 134.7330 10.5000 16.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 134.1598 12.5300 48.00 INE721A08984 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 01-Dec-16 185.4000 11.5000 0.20 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4657 8.8000 550.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0057 7.7700 2750.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.0220 8.5700 100.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.2267 8.6700 1250.00 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 100.9178 8.0200 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.0000 9.9100 7.60 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 100.2243 9.0200 450.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.0868 8.5900 50.00 INE220B08027 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 9.55% 20-May-18 100.2985 9.3600 1000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 99.3893 8.6500 750.00 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 100.1509 8.5900 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.0000 0.0000 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0308 7.9800 100.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 124.7492 4.8800 2500.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 111.7307 9.6300 2550.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 89.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.6083 8.1700 500.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD 0.00% 04-Jun-20 75.2482 0.0000 3.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.7200 8.5600 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.3116 17.5000 3.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7314 8.1500 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.5300 0.0000 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.3000 9.0500 2.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED 9.35% 24-Nov-21 100.2800 9.6800 1.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 105.9000 9.1900 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.6500 10.7800 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9248 8.3000 72.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 102.7500 9.5100 3.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 9.30% 09-Oct-25 100.8000 9.1500 3.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.2000 8.8100 2.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6300 53.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 104.5000 8.8900 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.1000 9.5100 2.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.4000 9.4700 7.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.3316 8.5700 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.4900 0.0000 78.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.3498 6.9400 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 05-Feb-29 112.4300 0.0000 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.7200 0.0000 5.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 114.3529 7.0000 55.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.6500 8.3000 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.4045 7.1800 3.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5400 6.8500 6.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 103.6511 7.0200 3.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 103.3659 7.0100 0.50 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 115.2800 0.0000 4.50 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 102.3652 7.0200 15.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0710 9.4700 680.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.6650 10.6400 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8600 9.4400 66.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0500 9.9300 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.5000 9.5000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07SW3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-May-16 124.3400 9.5000 4.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 140.2160 9.5000 56.70 INE660A07ML2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.79% 12-Apr-16 99.9587 9.2800 250.00 INE660A07ML2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.79% 12-Apr-16 99.9587 9.2800 250.00 INE804I07YW1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 14-Apr-16 111.8540 9.5000 20.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 181.2840 9.5000 8.30 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED 02-May-16 181.7700 9.5000 12.60 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8684 8.9089 50.00 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 11-May-16 156.4600 0.0000 0.70 INE804I07KI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-May-16 135.3110 9.5000 23.40 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 17-May-16 136.0000 0.0000 3.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.0804 8.6300 300.00 INE721A08992 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 28-May-16 99.9564 9.9000 50.00 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-May-16 155.2450 0.0000 2.00 INE093J07098 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-May-16 148.0620 0.0000 2.90 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.1049 9.3650 150.00 INE804I07LB2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 08-Jun-16 131.3180 9.5000 61.10 INE804I07KG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 08-Jun-16 172.4530 9.5000 1.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 157.1551 8.7747 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.0938 8.8001 50.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0806 9.2000 1000.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0806 9.2000 100.00 INE721A07FP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 21-Jun-16 99.9610 9.2581 2000.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jul-16 154.8040 9.7500 4.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jul-16 181.4000 0.0000 0.70 INE804I07KN9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jul-16 165.4980 9.7500 12.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Jul-16 171.3000 0.0000 0.20 INE804I07UA5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Aug-16 119.3580 9.5000 2.50 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 172.3630 9.7500 9.50 INE804I07LK3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Aug-16 164.4830 9.7500 13.00 INE804I07LN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 26-Aug-16 164.0510 9.7500 12.50 INE804I07D84 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 07-Sep-16 95.9170 10.0000 250.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-Sep-16 166.6670 9.7500 1.50 INE918K07CQ3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX BA 29-Sep-16 95.3668 10.0000 250.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 30-Sep-16 98.7890 8.5000 29.20 INE804I07MA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Sep-16 152.6360 9.7500 8.50 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.7092 9.1000 211.00 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Oct-16 93.6000 0.0000 0.50 INE918K07DA5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX BA 18-Oct-16 95.0779 10.0000 250.00 INE804I07E83 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 19-Oct-16 95.0253 10.0000 250.00 INE804I07E91 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 19-Oct-16 95.0253 10.0000 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0167 8.8500 100.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 02-Nov-16 134.3840 10.7500 8.50 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 02-Nov-16 134.3840 10.7500 8.50 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 133.0000 0.0000 23.70 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 131.4500 0.0000 8.70 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 99.9045 9.0200 700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8500 8.2600 46.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.3622 8.9439 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.3622 8.8500 50.00 INE918K07EC9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS NIFTY 16-Dec-16 96.5556 10.0000 250.00 INE918K07334 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 28-Dec-16 113.6680 9.7500 4.50 INE804I07OI1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jan-17 142.4950 9.7500 5.50 INE805D07015 SUNTECK REALTY LIMITED 11.75% 13-Jan-17 100.0000 11.7500 100.00 INE804I07OW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 09-Feb-17 146.9470 9.7500 55.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2623 7.9500 1250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2623 7.9500 1250.00 INE804I07QO4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Mar-17 140.0280 9.7500 9.50 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.2055 8.4672 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.0436 8.8094 100.00 INE918K07BA9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 25-May-17 93.6200 9.7500 60.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 101.5185 7.9200 10.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1727 8.8067 150.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Jul-17 132.6570 9.7500 4.50 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 126.7900 1.00 INE918K07BZ6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 03-Aug-17 98.0100 9.7500 50.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Aug-17 132.0270 9.7500 2.50 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.9958 8.8052 100.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 14-Aug-17 129.0000 0.0000 4.60 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5982 7.9575 100.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 100.7814 8.9531 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5770 7.9700 125.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5036 8.0200 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5036 8.0200 100.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 137.7260 9.7500 9.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0394 8.6986 250.00 INE804I07UM0 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 29-Sep-17 123.1860 9.7500 3.70 INE804I07VE5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Oct-17 116.3100 9.7500 3.30 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 100.9178 8.0100 100.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Oct-17 132.0000 0.0000 0.80 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Nov-17 133.4660 9.7500 3.50 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.3479 9.0000 7.60 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.8617 8.0000 1.00 INE804I07WA1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 18-Jan-18 95.0580 9.7500 3.00 INE804I07WH6 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 25-Jan-18 102.0870 9.7500 2.60 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1451 7.9800 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1429 7.9800 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1429 7.9800 200.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 103.8380 8.5300 25.20 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 108.0420 9.7500 2.50 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 103.9931 8.5300 25.20 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Mar-18 93.3990 9.7500 3.50 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.0758 8.4505 75.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.0868 8.6300 100.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.0868 8.6300 50.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 104.3317 8.5300 9.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.3893 8.6300 400.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.6800 10.9000 100.00 INE918K07961 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 18-Jul-18 103.8300 9.7500 10.40 INE918K07AE3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 30-Jul-18 103.4750 9.7500 10.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3250 8.3500 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3250 8.3500 2000.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 101.1500 0.0000 4.50 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 100.1509 8.6600 1000.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 105.0826 8.4700 5.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8143 8.0446 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.4333 7.9146 175.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0700 20.4200 0.60 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.9474 7.9344 12.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.1189 7.9740 44.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9222 7.9141 23.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8642 7.9136 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.1035 7.9705 40.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0700 18.4200 0.70 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.3772 8.0000 100.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.3772 8.0000 100.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 99.6333 7.9747 351.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9453 7.9429 300.00 INE805D07031 SUNTECK REALTY LIMITED 11.75% 13-Jan-19 100.0000 11.7500 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 102.7000 8.5700 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1311 7.9425 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0308 7.9800 100.00 INE115A07IV4 LIC HOUSING FINANCE LTD 18-Feb-19 101.1073 8.5500 300.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.1379 7.9566 250.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.2835 7.9929 1971.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3194 7.9800 65.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2779 7.8754 908.00 INE756I07860 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 26-Mar-19 100.1857 8.8400 450.00 INE916DA7KE5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 26-Mar-19 77.3590 8.9000 364.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0700 19.2700 2.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.1757 9.0794 1000.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 100.8575 8.4600 1.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0700 19.2700 1.20 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0700 19.2700 1.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0700 18.1200 0.80 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0100 8.5300 60.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0700 20.4100 1.40 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.1010 8.0800 55.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0700 19.2700 2.10 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.5000 9.2900 2.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.2000 9.0000 1.30 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.1562 8.1200 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.1562 8.1200 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.1277 8.5400 175.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.5500 8.1500 3.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5430 8.1800 2050.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5430 8.1800 1050.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0706 8.1200 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0706 8.1200 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4820 8.5300 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4426 8.5550 2.50 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.6121 8.6800 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7314 8.1545 850.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.5900 8.7400 6.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 146.7000 8.6900 0.70 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.0000 8.5200 0.60 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.4500 8.7200 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2900 9.0500 10.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.7100 8.7700 7.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.6874 8.5700 180.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8600 8.5200 480.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.7857 8.5400 200.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.9000 9.4200 1.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING 9.00% 22-Apr-21 100.0000 9.3085 250.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.9800 8.3500 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.4500 8.3500 2.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.6500 10.3700 1.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 133.7926 9.7500 295.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7215 9.3100 65.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0003 8.3000 200.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0010 8.3000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.7300 8.4500 3.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 103.6800 8.6600 5.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.9500 9.5000 13.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7400 9.3600 3.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 102.5210 8.5100 400.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.5901 7.0800 400.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1465 8.5000 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1465 8.5000 245.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.3500 8.5000 7.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5400 8.5300 100.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 23.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.9500 8.2500 7.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.5000 8.5025 100.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.5700 9.4000 10.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.1000 10.1778 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9000 10.2528 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9370 8.3098 10.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.2000 9.3100 90.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3900 8.6700 450.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5983 8.3617 750.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5983 8.3617 500.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.4800 9.2500 19.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5302 8.3079 400.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5302 8.3100 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7686 8.3400 301.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8922 8.3200 26.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5343 8.3000 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5343 8.3000 350.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8000 8.3000 108.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8052 8.2950 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.1500 8.5214 6.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.1369 8.4000 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.7100 8.2400 1125.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.5244 8.2700 1000.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.9746 9.3100 2.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.7000 8.2000 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1111 8.2700 222.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.8000 9.1000 179.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 100.4100 7.0992 150.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.5800 7.1020 150.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.7685 8.4400 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.8000 9.5100 17.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 101.1500 9.2500 1.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.3900 9.2600 37.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.7738 8.2800 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.8000 9.1500 2.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.4700 9.1500 1.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 99.9300 8.8900 24.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.4000 8.2500 350.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 98.8100 9.4200 10.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.9700 8.9200 60.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.7500 8.8800 7.60 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2851 8.2600 350.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2851 8.2600 300.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.14% 25-Dec-25 100.4843 7.0700 200.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.8500 9.4100 1.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.2500 9.1500 30.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6400 351.00 INE538L07213 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 29-Jan-26 99.6300 9.6000 2.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.4800 8.8000 10.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.3316 8.7500 50.00 INE860H08DR7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.10% 10-Mar-26 100.0000 9.1000 15.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 108.1000 8.2700 3.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 99.3716 9.2500 70.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.3860 9.2500 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.0495 7.0800 70.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.0509 7.0800 50.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.5052 7.4000 10.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 112.2645 7.4000 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.7121 7.4000 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.8942 7.4000 60.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.7836 8.2983 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.7836 8.3000 50.00 INE136E07PH6 CITICORP FIN NFLK RS 17 S-481 - 125.6500 100.50 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.6800 9.4100 35.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.4000 9.4600 7.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.9294 8.2750 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.3022 8.2700 350.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.3022 8.2700 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 100.2000 7.3230 609.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.4300 6.9700 250.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 102.6200 7.1043 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 109.1500 8.5600 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 115.4000 7.1000 500.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 115.6259 7.0800 50.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 102.9000 6.9000 90.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 101.2015 10.0000 1.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.0000 10.3300 52.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5600 85.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9000 10.9300 34.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 108.0000 10.8900 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative 