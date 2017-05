Mar 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5536.60 NSE 53107.00 ============= TOTAL 58643.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 163.7800 0.0000 7.30 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.16% 11-Nov-16 99.9096 9.1600 450.00 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Jan-17 94.4800 0.0000 7.90 INE918K07DZ2 EDELWEISS FINANCE AND IVNESTMENTS 0.00% 16-Jan-17 114.0000 0.0000 7.90 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.3200 0.0000 46.40 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.5000 0.0000 17.40 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.7814 8.3500 500.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.4069 7.9600 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.1400 0.0000 1.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 99.3912 10.2800 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.0431 7.9100 385.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 100.3196 8.9900 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9795 8.0000 110.00 INE848E07302 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-19 102.4458 7.8600 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.9397 7.9000 120.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.2626 8.0000 210.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0484 8.6600 115.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.8828 7.9700 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2282 7.8900 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.3096 7.9200 750.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED 0.00% 08-Apr-19 102.2936 10.6300 47.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 20.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-19 160.7890 0.0000 148.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.3900 8.5300 14.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.2402 8.0600 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 100.9233 8.6300 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.1586 8.5300 14.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4727 8.1900 300.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0697 8.1200 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.0000 8.4800 10.00 INE658R08024 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 03-May-21 100.6000 10.8300 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.7600 9.3000 20.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.9198 8.2100 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.8200 0.0000 3.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 104.4500 0.0000 2.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.7500 9.3600 4.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.87% 18-Mar-23 101.8500 8.5400 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.7300 8.2900 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.6275 8.7800 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 9.7700 27.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.7740 8.1500 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9800 8.3100 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.5300 8.2700 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.4700 8.6300 1.30 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 103.6300 9.2700 179.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0800 8.6300 6.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE 9.86% 02-Feb-26 103.5600 9.2800 189.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.4700 8.4000 32.50 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.0000 0.0000 3.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.4800 0.0000 9.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.5000 0.0000 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 112.4300 0.0000 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 104.5312 7.0200 0.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 104.3900 6.8700 5.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 117.5000 0.0000 4.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0694 9.5900 8.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.8900 2.1400 14.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.7000 5.7000 5.00 NSE === INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 102.3905 7.0100 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.6200 6.9500 1000.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 100.7900 7.3054 35.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 115.4400 7.0961 1000.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0687 7.0400 50.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LTD 9.85% 28-Jan-36 100.7079 10.0800 300.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.50% 23-Jan-99 114.3679 7.0400 15.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7200 60.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3000 9.0331 60.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6044 11.0000 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5500 5.00 INE660A07ML2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.79% 12-Apr-16 99.9623 9.2500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9040 8.4198 2551.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 99.9093 9.3197 100.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8847 9.2847 350.00 INE121A07IP4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 99.8832 9.5422 850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8509 8.3500 250.00 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 172.8000 0.0000 7.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 99.9614 8.8500 250.00 INE477L07123 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 06-Sep-16 116.2566 10.3050 2.00 INE093J07304 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 140.9000 0.0000 0.50 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Oct-16 93.6000 0.0000 0.50 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0056 8.9000 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 21-Oct-16 100.0384 8.8241 2000.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 99.9096 8.9900 450.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 99.7394 8.9000 150.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 161.7000 0.0000 0.30 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.0102 8.9701 150.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.0102 8.9000 150.00 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-17 94.4800 9.0000 7.90 INE918K07DZ2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 16-Jan-17 113.4000 9.0000 7.90 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0057 7.8512 2750.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.4286 8.9056 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.4286 8.8500 250.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 13-Feb-17 149.9000 0.0000 1.90 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 20-Mar-17 101.2254 8.7500 100.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0418 9.4000 250.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0418 9.4000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.1339 8.8000 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.1339 8.8000 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.2426 8.6750 250.00 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 138.6500 0.0000 1.00 INE115A07JE8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 15-Jun-17 100.0000 8.7756 3000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3321 8.1400 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3321 8.1400 450.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.5975 8.0288 250.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.5975 8.0400 250.00 INE671H07228 SOBHA LIMITED - 29-Sep-17 100.0300 11.8365 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5840 8.1100 500.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 102.5642 8.6290 12.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.6920 7.8943 6.30 INE477L07313 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 03-Apr-18 111.7679 10.2340 6.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.1009 7.9000 1.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.8219 9.2497 1000.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.4069 8.0001 400.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED SR- R-10 11.50% 27-Aug-18 99.8647 11.5670 16.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 100.0000 0.0000 2.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0541 7.9351 450.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9998 7.9347 190.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.2798 7.9536 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.8699 7.9341 417.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0400 7.9970 1100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0400 7.9972 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0499 7.9930 355.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.3709 8.0000 100.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.3709 8.0000 100.00 INE192R07091 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 9.25% 18-Dec-18 100.4264 9.0266 10.00 INE850T07025 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES - 27-Dec-18 100.0000 23.8900 80.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.0431 7.9000 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.95% 06-Jan-19 105.3684 8.6488 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.95% 06-Jan-19 105.3684 8.6515 100.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 102.2500 8.8000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5719 7.9800 150.00 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD 8.83% 23-Jan-19 102.3129 7.8628 50.00 INE582L07070 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 25-Jan-19 100.2705 9.4061 10.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.1256 7.8956 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9795 8.0000 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9795 8.0000 150.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 102.4458 7.8500 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.9397 7.8923 1650.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4861 8.5100 50.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.4861 8.5700 50.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.2067 8.0229 71.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.1624 8.0300 650.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2626 8.0000 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.1624 8.0300 150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.1723 7.9000 2200.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.5236 8.5645 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0000 7.9200 5600.00 INE581S07010 SNEHA GARDENS PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 111.2976 10.8554 10.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2444 7.8923 620.00 INE756I07860 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 26-Mar-19 100.2090 8.8100 550.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.3096 7.9400 750.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.4120 8.5700 100.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED - 08-Apr-19 101.9284 10.7500 47.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2500 100.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 81.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.3276 8.0000 200.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.3276 7.9945 180.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-19 160.7890 8.9000 148.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.2200 8.6700 4.10 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.2402 8.0600 50.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 101.8432 8.0600 50.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 101.8432 8.0600 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 101.4213 8.0500 100.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 101.4213 8.0500 100.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 101.3500 8.5800 100.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 19.2600 53.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.0100 8.4000 3.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 100.0000 8.1754 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5378 8.1800 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.6286 8.1538 5.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.9600 8.5811 6.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7827 8.1400 750.00 INE084A09225 BANK OF INDIA - 09-Sep-20 101.0400 8.7700 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.3000 8.5500 4.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.0811 8.5500 200.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.0811 8.5500 200.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.0000 8.7900 500.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 100.0000 8.5900 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2300 9.0642 48.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.8140 8.5400 100.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 100.8063 8.1100 600.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9000 8.5106 10.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 100.0900 9.2205 41.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.3000 9.8800 10.00 INE651J07101 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 09-Aug-21 100.5200 9.5672 232.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7575 9.3000 36.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 135.1311 9.7579 60.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.2938 8.2800 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.2938 8.2800 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.9198 8.1999 250.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.9400 8.5331 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7307 8.2500 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7107 8.2521 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.6219 9.8445 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.6219 9.8500 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.8400 8.3047 11.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.5100 9.3900 13.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.7294 9.8462 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.7294 9.8500 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7700 9.3600 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5400 7.0700 200.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 28.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2349 8.7750 50.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 100.0000 8.9200 12.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.4536 8.8000 900.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.6852 8.7566 700.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.8900 9.5000 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3585 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7997 10.4500 228.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9000 8.3158 28.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 101.5000 8.4200 6.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2500 8.7000 350.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.7740 8.3200 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.0750 8.2900 12.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.5200 9.2400 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7643 8.3400 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7643 8.3400 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6565 8.3200 2.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.2892 8.4400 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.1020 8.4050 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.4300 8.2908 36.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.8408 8.1678 0.60 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2000 8.2600 110.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.7077 8.2700 1.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9700 9.0700 31.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.9500 9.4900 3.50 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.4500 9.2500 15.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.8000 9.1500 3.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 70.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 99.9800 8.8800 9.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.4400 8.2433 700.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9300 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.9000 8.8600 6.90 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2851 8.2600 150.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.5500 9.4700 40.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4000 9.1200 2.00 INE538L07213 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 29-Jan-26 100.5000 9.4600 2.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.0000 9.9900 12.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.4735 8.8000 5.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.0000 8.8000 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7414 8.0000 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.1685 7.9000 3.70 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 100.0000 9.2941 10.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.77% 08-Nov-26 105.4703 7.0100 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2814 8.2600 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.6118 7.0000 101.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2814 8.2600 200.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 25-Mar-28 100.1689 7.0100 1.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 101.3900 8.2900 6.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.0926 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 111.3988 7.0400 20.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 110.8925 7.1426 400.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.0678 7.0400 37.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.6208 7.1100 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3259 8.2600 200.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% - 103.8500 6.9700 250.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.4000 9.4500 23.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 100.1500 9.4700 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 