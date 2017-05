Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13830.30 NSE 73633.10 ============= TOTAL 87463.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 164.8000 0.0000 50.00 INE919R08012 MAHAN SYNTHETIC TEXTILES PVT LTD 12.75% 18-Dec-16 100.0000 12.7500 800.00 INE918K07DZ2 EDELWEISS FINANCE AND IVNESTMENTS 0.00% 16-Jan-17 114.0000 0.0000 12.90 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Jan-17 94.4800 0.0000 10.80 INE537S07012 GONIBEDU COFFEE ESTATES PVT LTD 9.00% 14-May-17 100.0000 580.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.9853 8.6300 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.2781 8.2000 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.3709 8.1700 3.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.0245 8.7100 50.00 INE001A07JN1 HDFC 9.30% 04-Oct-17 100.8090 8.6800 280.00 INE490U15021 TROY IFMR CAPITAL 2016 16.00% 20-Dec-17 100.7600 1.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 86.6200 0.0000 17.40 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 400.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 86.2876 7.9700 20.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 85.1888 7.9700 30.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.7935 8.3400 400.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.75% 30-May-18 100.0000 11.7500 900.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3245 8.3500 500.00 INE069R07075 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.25% 21-Sep-18 100.0000 12.2500 840.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 81.4436 7.9700 23.80 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 125.2606 0.0000 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.2795 7.9100 1000.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 11.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.4132 8.1200 500.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.1471 8.8100 90.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 604.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0000 10.8900 2.00 INE537P07075 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jan-21 99.3300 8.7500 144.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.7200 8.7500 20.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 100.0000 9.2400 12.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 106.7466 7.9500 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4400 0.0000 3.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.1200 0.0000 2.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.7500 9.3600 3.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.9671 8.1800 250.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.3559 9.3600 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0938 11.6400 4.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.7500 9.5200 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5500 8.6400 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.8000 11.0500 1949.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.7148 8.1600 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.9700 8.3000 2.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.4000 9.7900 44.00 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 101.3895 8.8100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0471 8.2900 50.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.8000 9.6100 5.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 5.00 INE774D08LO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8800 7.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.1700 9.5600 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.1000 9.5100 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9000 8.7300 30.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.4987 8.5100 700.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.4800 0.0000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.8100 0.0000 4.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6100 0.0000 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 113.4801 7.0100 1000.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 103.4500 6.9000 5.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 100.0000 7.3500 25.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.3940 6.8700 5.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 102.1964 7.1500 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.1243 6.9900 9.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 100.2455 7.1800 856.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 102.3000 7.1000 200.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.0000 7.1700 1.30 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.2600 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4200 9.8500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.0000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 181.7350 10.7500 2.70 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 115.7208 9.0206 300.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jul-16 154.2320 10.5000 4.50 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Oct-16 93.0000 0.0000 1.60 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.1349 10.3897 15.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 162.9000 0.0000 0.40 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-17 94.4800 9.0000 7.90 INE918K07DZ2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 16-Jan-17 113.4000 9.0000 7.90 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3353 8.2095 7.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 109.4798 8.8500 2000.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0362 8.4000 350.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 93.2197 8.8170 220.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.0000 7.9975 250.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 136.4300 - 1.50 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.8729 8.7000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.8729 8.7002 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.6050 8.0600 2.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2781 8.1900 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3273 8.1400 300.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3273 8.1400 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0245 8.7000 50.00 INE958G07BF2 RELIGARE FINVEST LTD 10.30% 22-Sep-17 99.9172 10.3849 250.00 INE092T08998 IDFC BANK LIMITED 20.00% 27-Nov-17 108.5313 8.7500 3000.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.7785 8.0639 150.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.9099 7.9800 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.7935 9.5000 400.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 91.1500 0.0000 2.50 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2795 8.0300 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3245 8.3500 500.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 103.0000 0.0000 6.50 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 99.5703 8.0500 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 99.5703 8.0500 500.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 99.3423 10.3000 173.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5719 7.9710 150.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-19 102.8459 8.7500 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.1792 7.8966 21.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.0000 8.2700 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0000 7.9063 5250.00 INE097P07062 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 22-Mar-19 100.1444 11.1107 590.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.2352 7.8882 25.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.4120 8.5700 100.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED 16-Apr-19 116.9385 300.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.1213 9.1000 350.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 30-Apr-19 127.0729 9.1500 300.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 127.0729 9.1500 200.00 INE537P07018 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-19 103.4200 8.4035 23.00 INE235P07019 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.60% 10-Jun-19 103.2652 8.3724 25.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 67.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.0781 8.6150 20.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4300 8.5131 14.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.0800 8.6700 4.10 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 99.0161 8.6500 230.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.4132 8.1200 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3844 8.1300 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2989 8.1021 2000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2989 8.1021 2000.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 101.3900 8.5700 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1800 8.3500 14.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3044 8.7500 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1462 8.2000 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.8199 8.4200 150.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0700 8.5503 3.00 INE084A09225 BANK OF INDIA RESET 09-Sep-20 101.0800 8.7600 100.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.9241 8.1200 250.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.0000 8.7500 3000.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4743 8.1700 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.3000 8.2156 100.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 100.3634 8.0700 10.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.7800 8.7600 7.00 INE848E07237 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-21 101.9868 8.1800 20.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.0000 8.7500 1000.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.7771 8.5400 440.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 100.0000 8.7400 2000.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.1847 8.7500 100.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 100.0000 9.2420 202.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2900 9.8766 11.00 INE537P07133 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 20-Mar-21 100.0000 8.8400 100.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.7276 8.5000 2.00 INE235P07225 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Apr-21 99.9936 8.7500 250.00 INE246R07061 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.88% 22-Apr-21 100.3098 8.8000 40.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.8724 8.1700 20.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.7466 8.1100 300.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.7500 7.9542 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.5607 8.2400 70.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9675 9.2500 6.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.4500 9.7054 70.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.2777 8.2800 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.2777 8.2800 200.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.7605 8.5700 40.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.7605 8.5700 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2907 8.3400 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.6869 6.9400 4.70 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.0900 8.2570 3.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.7095 8.9502 40.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5675 10.4320 9.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 100.0000 9.3700 9.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.9000 9.3400 2.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 101.0046 7.0000 200.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.3000 8.5000 3.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1500 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.7595 8.3500 20.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.9500 9.3150 22.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 106.0300 8.5876 1.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.9671 8.3500 250.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.3559 9.3616 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.1000 10.1800 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0767 10.4000 77.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9200 8.3114 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5200 8.6400 124.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.6000 9.1500 40.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.7150 8.3300 700.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.4800 9.7700 52.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.4800 9.2500 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6500 8.2900 99.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.3562 8.3400 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6419 8.3600 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.4008 8.4200 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.9977 8.2900 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.0734 8.8100 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5391 8.3000 100.00 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 101.3895 8.8000 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6573 8.3200 92.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.8200 8.4179 1200.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.2273 8.4500 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.1318 8.4000 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2162 8.2700 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.6500 8.2500 192.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0000 8.4900 22750.0 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0471 8.2800 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1600 9.0400 43.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.8000 9.6100 5.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.1500 9.4500 3.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.3920 6.9300 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 96.5862 8.6259 100.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.7000 9.3600 70.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.4500 9.1530 9.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 98.8400 9.4200 4.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.9000 8.8500 0.50 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.0500 8.2500 200.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.9600 9.4000 3.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.7553 9.0200 2.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.2800 8.6000 12.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.7000 10.3200 10.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0000 8.7200 2.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0300 7.9300 50.90 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.7000 7.7722 2.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 100.0000 9.2930 264.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.0400 9.2876 12.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.9000 8.4200 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.5269 6.9300 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.8047 6.9750 400.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 110.6300 6.9400 40.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.3800 6.9300 10.00 INE375R08025 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-28 106.5289 8.2000 270.00 INE375R08025 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-28 106.5289 8.2000 270.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6037 7.0000 105.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 113.5485 7.0046 3000.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.0833 8.2750 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.0833 8.2750 50.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.7700 9.4000 9.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.4600 9.4400 7.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.8700 9.6000 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4218 8.2594 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.0768 8.2575 300.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 103.6200 6.9400 607.10 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 103.9800 6.9100 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 103.8444 6.9700 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 101.6641 7.1700 1350.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 101.6641 7.1700 1100.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 116.3324 7.0100 20.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 101.8224 7.0000 91.30 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.9500 10.3300 89.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.1539 8.9652 450.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7000 10.9600 2594.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.4294 9.3177 550.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.4210 9.3500 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.2827 10.9500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6161 10.7400 8.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 108.2541 10.8400 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4000 9.2000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com