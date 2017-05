Mar 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15708.40 NSE 66594.40 ============= TOTAL 82302.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 165.5100 0.0000 50.00 INE804I07D01 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-16 165.5400 0.0000 76.90 INE804I07D19 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-16 165.5400 0.0000 3.10 INE071G08635 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 16-Jan-17 104.8377 0.0000 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.6343 0.0000 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.3576 8.1800 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.2995 8.1800 250.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 99.9744 10.2700 150.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0200 11.6500 50.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.3851 7.9400 197.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 86.4562 7.8800 20.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1000 9.8000 500.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 85.3602 7.8800 30.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.09% 16-May-18 99.7964 8.1800 250.00 INE785J07099 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 6.25% 28-Jul-18 100.0000 600.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 81.6314 7.9000 23.80 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 105.0373 8.7800 110.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.1711 8.0300 140.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.4810 8.5800 120.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.9199 7.9600 120.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.1761 7.9100 120.00 INE561H07163 PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED 13.00% 15-Apr-19 100.0000 1250.00 INE752E07KQ2 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-19 103.6600 6.5800 20.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 45.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.5500 8.4800 4.00 INE296A07JV0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.83% 09-Sep-19 99.9819 8.8000 50.00 INE804I07N74 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Oct-19 102.0000 0.0000 30.00 INE804I07N82 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Oct-19 102.0000 0.0000 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3164 8.1000 1000.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 111.3639 0.0000 1195.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.2098 8.7900 60.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2482 7.0400 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.2928 30.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4300 0.0000 3.10 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 27-Sep-22 104.7500 9.3600 5.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE 8.58% 19-Jan-23 100.8000 8.4000 1.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 125.8483 9.3700 7.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 106.0000 7.2300 4.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.8835 9.2700 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 105.7200 9.2200 10.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.7200 8.4000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 4.4800 72.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 103.9000 9.1000 6.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6007 8.2900 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8410 8.2900 80.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.4900 8.2600 16.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1500 9.0400 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.2500 9.4400 2.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 9.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 102.6500 9.4300 4.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 104.5000 8.8900 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.6000 9.4300 7.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.9900 9.5800 8.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.7314 8.7200 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.8611 7.0700 2755.70 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2501 7.0500 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.2000 6.9500 7.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 111.2378 7.1500 129.60 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 110.8414 7.1500 80.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 111.1708 7.1900 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 113.5258 7.0300 850.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 105.6713 6.9000 6.60 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 103.6061 7.1900 600.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 102.1956 7.1500 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.7935 6.9700 10.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.4000 6.9100 10.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.5100 6.9700 6.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 100.6790 7.1700 1162.90 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 102.2000 489.40 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.2731 9.4800 394.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 98.9800 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0000 9.9500 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.8500 0.0000 3.00 NSE === INE013A07SV0 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Apr-16 175.9960 0.0000 10.00 INE523H07296 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED - 22-Apr-16 110.9085 10.7500 65.00 INE804I07ZZ1 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 26-Apr-16 130.2256 9.0000 750.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.0222 10.0417 200.00 INE804I07A53 ECL FINANCE LIMITED CNX BA 11-May-16 115.5922 9.0000 750.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.0832 8.4500 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.0832 8.4500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7302 8.6390 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7302 8.6390 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8038 8.5650 300.00 INE027E07162 FAMILY CREDIT LIMITED -- 27-Jun-16 99.9429 9.3702 650.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9946 8.6288 750.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9946 8.6288 750.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.6945 8.3000 6.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.2364 8.3600 5.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2710 8.3000 5.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.9922 8.9500 100.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.9922 8.9500 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.1779 8.3000 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.2042 8.9500 150.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.2042 8.9500 150.00 INE071G08635 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 16-Jan-17 104.8377 8.8500 250.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 101.4247 8.6800 3.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 142.8000 0.0000 1.40 INE916DA7GD5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 16-Feb-17 109.7234 9.0500 1400.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 101.6063 8.6800 11.20 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 109.5504 8.8000 1000.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 101.3908 7.9709 10.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 112.6343 7.9000 250.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 17-Mar-17 109.3733 9.0500 6000.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0439 8.3900 200.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0239 9.4112 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.5569 8.1700 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.5569 8.1700 250.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-17 102.1132 8.5300 1.10 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 101.1643 9.2000 3.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.3184 8.0800 30.00 INE606L08133 ADITYA BIRLA RETAIL LIMITED 11.20% 20-Jun-17 100.9984 10.2000 260.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED 28-Jun-17 108.8657 9.0500 3000.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.6121 8.5300 2.80 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 97.3084 12.4000 284.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.3705 8.1600 1750.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.3705 8.1600 750.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.3721 8.1680 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2995 8.1700 250.00 INE476M07651 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Sep-17 99.6744 9.2241 180.00 INE671H07228 SOBHA LIMITED -- 29-Sep-17 100.8300 11.2361 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9313 8.1739 15.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.0083 8.3000 4.00 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 103.2897 8.6800 10.40 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.9099 7.9800 50.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.3144 8.2000 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0055 8.0540 69.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 103.7221 8.5700 2.40 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.5523 7.9760 18.80 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 103.8743 8.5700 2.40 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.0177 8.4908 20.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.0430 8.5700 2.20 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.5198 8.0692 500.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 99.7964 8.2000 500.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 102.9181 8.0900 50.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.2127 10.5935 600.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.6200 9.8406 54.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.1050 8.2725 30.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.9025 9.0000 8.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.8610 8.9000 8.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.7657 8.0200 2.50 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.7732 8.0045 100.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.6319 8.1251 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7679 8.1150 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7679 8.1150 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9096 8.0541 360.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.7848 8.0147 101.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9064 8.0530 72.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.1284 8.0834 28.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.6131 8.1233 44.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.9918 7.9000 1.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.95% 04-Feb-19 102.7215 8.8000 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2056 8.0100 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0070 7.9638 50.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.2410 8.3099 400.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.2884 7.9949 220.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.0985 7.9446 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.0985 7.9400 100.00 INE202B07GO7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 28-Mar-19 99.7374 9.2500 250.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 79.7872 7.8100 50.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 79.7872 7.8100 50.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.4108 8.5694 442.00 INE097P07054 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 7.00% 05-Jun-19 100.2577 11.1200 220.00 INE582R07036 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 7.00% 05-Jun-19 100.2577 11.1200 220.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4221 8.1130 48.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 515.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.2073 8.0440 24.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4100 8.5195 26.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3756 8.1000 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3756 8.1000 250.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.1254 8.3000 3.00 INE296A07JV0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.82% 09-Sep-19 99.9819 8.8500 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.2000 9.0000 0.50 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 99.7800 9.2500 40.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.0164 9.6000 50.00 INE804I07N74 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Oct-19 100.3155 0.0000 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6945 8.1000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6945 8.1000 100.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 99.1800 8.6000 240.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3900 8.1320 49.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.4492 7.9950 23.80 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 100.7928 8.7500 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.0787 8.5550 74.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1797 8.3500 7.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.2351 8.6485 500.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.2351 8.6500 500.00 INE871D07MV8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.10% 21-Jan-20 100.4800 8.9200 120.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3042 8.7500 120.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 100.2466 8.0848 250.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.7400 9.5293 4.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 15-Jun-20 111.3639 8.5700 1195.50 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1500 8.5276 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5625 8.2000 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5625 8.2000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5258 8.2000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5258 8.2000 150.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.3800 8.4200 0.50 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.4743 8.1700 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.3581 9.0300 4.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 101.1067 8.3400 50.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.0000 8.1737 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9300 8.5007 490.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0000 8.8000 500.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 100.0000 9.2417 2.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.5800 8.6800 114.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.6037 8.5300 17.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 102.8100 9.9152 9.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 99.0100 8.1639 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9200 9.2600 22.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 101.7400 9.3955 70.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.4870 6.9800 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.1700 8.3000 2.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.7260 10.7500 500.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.7507 10.7500 720.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 104.0200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.6305 6.9800 350.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.8502 8.5500 1010.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.8043 8.5600 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.4741 6.9800 404.70 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 105.3256 8.3161 1.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 98.9600 8.1436 38.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.9328 8.2842 14.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.8300 8.9200 40.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 106.5600 9.0000 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 104.4943 8.3164 1.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.4100 8.4850 16.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0151 6.9800 50.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1400 2.00 INE235P07233 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Mar-23 99.9900 8.7500 90.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 99.1210 6.9800 250.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.2500 9.5500 780.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 125.8500 9.3700 5.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.9720 8.3463 50.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.5800 9.5000 23.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.9725 9.2500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.4716 8.8000 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.3100 9.1441 20.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9200 8.3112 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.0642 8.2580 50.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.2200 9.0500 6.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.2000 8.2600 114.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.5000 9.7600 12.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4791 8.3200 816.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4791 8.3167 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0000 8.3000 90.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6403 8.3609 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.0725 8.8100 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7200 8.2700 297.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8410 8.2900 98.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 101.6800 9.2300 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.7000 8.2500 198.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9224 8.3000 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9224 8.3000 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.9000 8.2400 5.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 102.4389 9.0800 14.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 102.1100 8.8874 20.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3000 9.4267 6.30 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 99.8000 9.4100 5.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.5154 6.9800 1750.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.3500 9.4200 5.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.2874 8.8700 500.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.8800 8.8500 2.50 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 98.7800 9.4300 7.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.9500 8.9966 2.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.3800 9.1200 10.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.8700 7.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.1500 9.5600 42.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.8000 10.2000 8.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.3100 8.7500 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.0500 8.5200 50.50 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 100.0000 9.2929 16.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.0000 8.8400 100.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 100.0000 7.0400 125.20 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.0000 9.2937 17.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.8600 8.2600 36.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.6827 6.9800 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.7119 6.9800 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.0000 9.2937 17.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.8600 8.2600 36.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.6827 6.9800 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.7119 6.9800 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.7233 6.9800 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.2720 6.9800 500.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 106.8320 8.2700 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.4926 6.9800 3255.70 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.8600 6.8900 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2501 7.0450 3250.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3651 8.2497 800.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7012 8.3000 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.8996 8.2700 100.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 111.6543 7.1472 150.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 113.3880 7.0221 2600.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.6500 9.4200 25.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.6500 9.4100 4.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7400 9.6200 3.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5426 8.2450 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0756 8.2900 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0756 8.2900 100.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 103.8000 9.2500 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 102.8566 6.9600 150.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.2997 8.2700 400.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 103.6981 6.9400 1200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.1650 6.8900 162.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 104.3133 6.9250 24.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.3000 6.9921 270.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 101.5806 7.1697 1620.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 101.9907 7.1250 1100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 104.0420 6.9800 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.9915 6.9800 500.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 103.6809 10.0606 250.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 101.8000 9.9200 191.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.9000 10.2700 20.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 106.2000 9.2900 1.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.7700 8.7600 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.4494 9.3110 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2000 10.8639 149.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.2800 9.2600 76.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8300 9.1800 15.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange