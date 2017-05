Mar 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10,411.96 NSE 73,127.13 ============= TOTAL 83,539.09 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 140.3100 0.0000 11.50 INE866I07420 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Jul-16 139.6300 0.0000 30.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 164.1550 0.0000 15.00 INE013A07O78 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 06-Sep-16 160.9900 0.0000 55.50 INE013A07O86 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 12-Sep-16 155.1000 0.0000 27.30 INE804I07D01 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-16 165.5400 9.0000 38.50 INE764R15025 IFMR CAPITAL MOSEC MAIA 2014 18.50% 21-Sep-16 121.1800 13.2500 28.24 INE193T15023 SOTER IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.4000 13.2500 17.23 INE952S15024 THRASOS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.4400 13.2500 11.46 INE765R15030 IFMR CAPITAL MOSEC RHEA 18.00% 21-Sep-16 139.3000 13.2500 11.38 INE194T15021 PLUTUS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.3100 13.2500 11.04 INE953S15022 CAERUS IFMR CAPITAL 2015 16.50% 28-Sep-16 100.8700 13.2500 11.50 INE930R15022 IFMR CAPITAL MOSEC ATLAS 2014 16.50% 19-Oct-16 133.3000 13.2500 11.04 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 134.1300 0.0000 15.00 INE168S15027 IFMR CAPITAL MOSEC ZEPHYRUS 2015 17.50% 19-Nov-16 127.9600 13.2500 43.46 INE170S15023 IFMR CAPITAL MOSEC MUSE 2014 18.00% 23-Nov-16 134.9000 13.2500 54.87 INE381T15024 VESTA IFMR CAPITAL 2015 17.00% 23-Nov-16 102.0000 13.2500 12.80 INE003T15024 GELOS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 23-Nov-16 101.3900 13.2500 3.71 INE769T15020 CADMUS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 05-Dec-16 102.4200 13.2500 21.62 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.4116 9.3500 300.00 INE296S15026 IFMR CAPITAL MOSEC AETHON 2015 16.50% 21-Dec-16 119.2620 13.2500 87.73 INE398S15037 IFMR CAPITAL MOSEC BOREAS 2015 16.50% 21-Dec-16 111.9000 13.2500 63.64 INE388S15021 IFMR CAPITAL MOSEC AGON 2015 16.50% 21-Dec-16 131.2050 13.2500 21.18 INE707S15022 MAXIMUS SBL IFMR CAPITAL 2015 18.68% 09-Jan-17 104.2100 13.2500 5.31 INE804I07G81 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jan-17 104.7400 9.0000 10.80 INE918K07DZ2 EDELWEISS FINANCE AND IVNESTMENTS 0.00% 16-Jan-17 125.6000 0.0000 83.30 INE918K07DY5 EDELWEISS FINANCE 0.00% 16-Jan-17 125.3100 0.0000 15.00 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Jan-17 127.2800 9.0000 83.40 INE918K07EA3 EDELWEISS FINANCE 0.00% 17-Jan-17 106.1000 0.0000 10.00 INE970T15024 OREAD IFMR CAPITAL 2015 14.00% 17-Jan-17 100.9000 13.2500 7.86 INE963T15029 ALCIBIE IFMR CAPITAL 2015 17.00% 22-Feb-17 102.5800 13.2500 15.27 INE701S15025 IFMR CAPITAL MOSEC HERCULES 2015 17.50% 22-Feb-17 126.0100 13.2500 14.72 INE962T15021 AERGIA IFMR CAPITAL 2015 15.00% 17-Mar-17 101.9020 13.2500 7.93 INE300T15024 KARPO IFMR CAPITAL 2015 17.50% 22-Mar-17 103.2700 13.2500 14.09 INE767T15032 DELPHIN IFMR CAPITAL 2015 17.00% 22-Mar-17 103.2000 13.2500 1.32 INE964T15027 CABALETTA IFMR CAPITAL 2015 16.02% 03-Apr-17 102.5700 13.2500 20.24 INE283U15020 LIBERTAS IFMR CAPITAL 2015 14.94% 17-May-17 101.9500 13.2500 15.24 INE379T15028 BRIZO IFMR CAPITAL 2015 17.00% 17-May-17 102.9700 13.2500 13.30 INE841T15027 MANTO IFMR CAPITAL 2015 17.01% 24-May-17 103.1100 13.2500 15.99 INE969T15026 LUCINA IFMR CAPITAL 2015 16.00% 31-May-17 102.2900 13.2500 19.75 INE502T15025 IFMR CAPITAL MOSEC GLAUCUS 2015 17.00% 21-Jun-17 116.7200 13.2500 79.73 INE652T15028 TRUSTEE OF ARCAS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 101.8100 13.2500 23.68 INE569T15032 TRUSTEE OF COMUS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 103.0100 13.2500 4.36 INE770T15028 HYSMINAI IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 103.9400 13.2500 3.97 INE651T15020 IFMR CAPITAL MOSEC VULCAN 2015 15.50% 19-Jul-17 119.6100 13.2500 21.95 INE803T15027 SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 17.00% 23-Aug-17 103.4100 13.2500 4.35 INE660A07MV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 13-Oct-17 87.6932 8.9400 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 102.7887 8.2100 100.00 INE523E07CS0 LNT FINANCE LIMITED 8.92% 06-Jul-18 99.9196 8.9200 100.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0800 11.8000 2.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.7708 8.8900 120.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 101.9223 7.9300 110.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 102.5638 8.5600 50.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 99.8506 9.1500 970.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.8659 7.9400 295.00 INE134E07513 PFC LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2056 8.0100 220.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.9035 8.7200 280.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0193 7.9300 600.00 INE202B07AK8 DHFL 0.00% 30-Apr-19 125.8855 0.0000 200.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.1000 8.5300 53.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-19 100.9298 8.0500 250.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.1400 9.2200 14.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORPO 8.75% 13-Jan-20 101.2700 8.3300 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.4393 8.2200 100.00 INE134E08FG2 PFC LTD 8.82% 20-Feb-20 101.8799 8.2200 50.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4870 8.2100 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1687 8.1800 100.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 106.6600 15.2600 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5976 8.1900 200.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 69.3183 8.0000 57.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.5000 8.7000 3.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.40% 27-May-21 100.9758 8.1500 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 104.9700 0.0000 70.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.43% 10-Feb-22 104.0000 8.5400 20.00 INE020B08740 REC LTD 9.35% 15-Jun-22 104.7088 8.3300 200.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.7081 8.9500 8.00 INE235P07233 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Mar-23 100.0000 8.7500 55.00 INE202B07AX1 DHFL 10.70% 10-Jun-24 107.2375 9.3800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.1000 4.1600 13.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7400 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6319 8.2800 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.7500 8.2300 1.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 105.8800 10.2100 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 101.1500 9.0400 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.1400 9.4600 10.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5500 11.5000 1.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIM 9.25% 13-Oct-25 102.0000 8.9100 8.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 5.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 100.9500 8.8400 7.80 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% 06-Jan-26 102.0400 9.5100 22.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 100.0000 9.5800 30.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LIM 9.86% 02-Feb-26 102.0700 9.5100 18.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.8700 9.2800 9.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.2491 8.5800 100.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.0000 8.2900 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.7939 7.0200 8.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.5109 7.0000 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.1827 8.1200 570.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.0000 8.2900 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 114.6908 6.6700 7.00 INE134E07430 PFC LTD 8.54% 16-Nov-28 112.2542 7.0100 59.56 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 112.1510 7.0200 80.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 112.5000 7.0000 47.50 INE053F07660 IRFC LTD 8.40% 18-Feb-29 112.1400 0.0000 40.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 112.4454 7.0500 100.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 26-Mar-29 113.9163 6.9600 750.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2900 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.2957 8.2800 150.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 100.0000 8.2900 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 105.3876 6.9300 1.58 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 100.0200 7.6000 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.7868 7.0300 112.33 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 103.3750 7.0300 90.00 INE053F07900 IRFC LTD 7.64% 22-Mar-31 103.3200 6.9900 32.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.3500 7.0200 6.95 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.0000 8.2900 100.00 INE134E07570 PFC LTD 7.35% 17-Oct-35 104.0943 6.9500 4.00 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 101.5969 7.0200 4.50 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.0000 10.2800 219.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.5000 9.4500 51.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.2062 0.0000 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.0500 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1200 9.6900 70.00 INE476A09215 CANARA BANK 9.10% 31-Dec-99 100.4620 9.0500 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4500 9.2300 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.0802 0.9300 11.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.9900 9.4500 8.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6700 9.9700 7.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7300 10.2000 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 102.7000 11.1000 1.00 INE202B08595 DHFL 12.18% 31-Dec-99 108.3400 0.0000 1.00 NSE === INE804I07SW3 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 03-May-16 124.5989 0.0000 4.00 INE013A07I92 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 100.0000 8.7615 1250.00 INE013A07J18 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 12-Apr-16 100.0000 8.7615 1000.00 INE804I07YW1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 14-Apr-16 112.0869 0.0000 20.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 01-May-16 181.6615 0.0000 8.30 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED -- 02-May-16 182.1485 0.0000 12.60 INE804I07KI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 12-May-16 135.5927 0.0000 23.40 INE804I07LB2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 08-Jun-16 131.5914 0.0000 61.10 INE804I07KG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 08-Jun-16 172.8121 0.0000 1.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.8% 18-Jun-16 100.0581 9.2500 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7402 8.6073 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7402 8.6073 350.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 11-Jul-16 155.1263 0.0000 4.00 INE804I07KN9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 29-Jul-16 165.8426 0.0000 12.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.0046 8.5979 750.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.0046 8.5979 750.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 11-Aug-16 172.7219 0.0000 9.50 INE804I07LK3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 19-Aug-16 164.8255 0.0000 13.00 INE804I07LN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 26-Aug-16 164.3926 0.0000 12.50 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 27-Aug-16 100.0739 8.7500 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 27-Aug-16 100.0739 8.7500 50.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 12-Sep-16 167.0140 0.0000 1.50 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Sep-16 123.4195 0.0000 384.60 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT -- 30-Sep-16 135.2756 0.0000 214.20 INE804I07MA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 30-Sep-16 152.9538 0.0000 8.50 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY L 10.75% 11-Oct-16 100.2074 8.8459 100.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 05-Nov-16 132.1756 0.0000 8.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 99.9329 9.4814 20.00 INE918K07334 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NIF 28-Dec-16 113.9047 0.0000 4.50 INE804I07OI1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 11-Jan-17 142.7917 0.0000 5.50 INE535H07258 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 16-Jan-17 100.4069 9.2600 44.00 INE804I07OW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 09-Feb-17 147.2530 0.0000 55.00 INE916DA7GD5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 16-Feb-17 109.7234 9.0500 600.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.2877 7.9000 250.00 INE804I07QO4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 06-Mar-17 140.3196 0.0000 9.50 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.3408 8.0999 50.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 10-Mar-17 141.2500 0.0000 1.50 INE614G07014 RELIANCE POWER LIMITED 11.50% 17-Mar-17 100.0000 11.9850 2500.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0339 9.4000 300.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0301 9.4043 100.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 22-Mar-17 140.2000 0.0000 0.70 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.25% 30-Mar-17 100.9387 9.2500 3.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 101.5008 8.1872 20.00 INE918K07BA9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NIF 25-May-17 93.8149 0.0000 60.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 09-Jun-17 141.0000 0.0000 15.30 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-17 101.3900 8.0200 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-17 101.3900 8.0200 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.0275 8.1597 5.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 99.9500 8.8515 500.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY L 27-Jul-17 132.9332 0.0000 4.50 INE918K07BZ6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NIF 03-Aug-17 98.2141 0.0000 50.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 09-Aug-17 132.3019 0.0000 2.50 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 14-Aug-17 138.5138 0.0000 3.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.3318 8.1900 350.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.3318 8.1900 350.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3333 8.1300 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3475 8.1700 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3475 8.1714 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.3659 8.1578 18.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 05-Sep-17 138.0128 0.0000 9.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Sep-17 101.7814 8.0776 1.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5089 8.9200 50.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5089 8.9274 50.00 INE804I07UM0 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 29-Sep-17 123.4425 0.0000 3.70 INE804I07VE5 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 03-Oct-17 116.5522 0.0000 3.30 INE660A07MV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 3.00% 13-Oct-17 87.6932 8.9200 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5163 8.1600 950.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8887 8.2000 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8887 8.2000 100.00 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 08-Nov-17 133.7439 0.0000 3.50 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 10.10% 09-Nov-17 102.1029 8.5820 8.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.3118 8.3474 151.02 INE134E08GP1 PFC LTD 8.50% 28-Nov-17 100.4352 8.1500 450.00 INE804I07WA1 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 18-Jan-18 95.2559 0.0000 3.00 INE804I07WH6 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 25-Jan-18 102.2996 0.0000 2.60 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9617 8.0900 160.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 04-Feb-18 100.1000 8.9500 30.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 13-Mar-18 108.2670 0.0000 2.50 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED CNX NIF 30-Mar-18 93.5935 0.0000 3.50 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 99.8732 8.6300 100.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 104.1403 8.5833 9.90 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.4162 8.8500 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 102.7887 8.2050 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2498 8.2000 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2498 8.2000 250.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.5100 9.0000 500.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.3520 9.0615 113.00 INE523E07CS0 L & T FINANCE LTD 8.92% 06-Jul-18 99.9196 8.9199 100.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 100.8933 9.5459 600.00 INE918K07961 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NIF 18-Jul-18 104.0462 0.0000 10.40 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4734 8.1801 100.00 INE918K07AE3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NIF 30-Jul-18 103.6905 0.0000 10.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3243 8.3500 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3243 8.3500 1000.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 99.8514 8.3589 150.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.9708 8.3769 160.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 100.0000 18.6400 9.80 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 106.5999 11.2240 20.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.5427 8.1651 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7970 8.1000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7970 8.1000 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 99.5706 8.0500 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 99.5706 8.0500 500.00 INE140A08SS5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 03-Dec-18 100.0000 9.4000 1500.00 INE140A08SS5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 03-Dec-18 100.0000 9.4000 50.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LI 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4100 7.80 INE470T08012 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LIMI 10.05% 13-Dec-18 100.0000 10.4333 2000.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.67% 23-Dec-18 99.1215 10.3900 85.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 102.7222 9.6300 212.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.0171 7.9288 258.64 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 103.7768 7.9980 80.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9523 7.9400 360.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0351 7.9000 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0351 7.9048 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.6417 7.9500 200.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.6417 7.9500 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 102.5638 8.5500 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 99.8506 9.1793 970.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9571 8.0100 20.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0446 8.0500 100.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.0446 8.0500 100.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LIM 8.19% 25-Feb-19 100.0000 8.1700 600.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-19 102.5138 7.8800 50.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.90% 25-Feb-19 102.5138 7.8800 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.8532 7.9223 944.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.0071 8.1058 250.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.0071 8.1000 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 100.1545 8.3439 150.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 99.5832 8.5400 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 99.5832 8.5409 250.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.1129 7.9400 65.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0193 7.9205 600.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.9327 7.9543 37.00 INE514E08EX3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-S-1 8.03% 25-Mar-19 100.2034 7.9400 145.00 INE053F07850 IRFC LTD 8.33% 26-Mar-19 101.1744 7.9100 500.00 INE053F07850 IRFC LTD 8.33% 26-Mar-19 101.1744 7.9100 500.00 INE053F07850 IRFC LTD 8.33% 26-Mar-19 101.0985 7.9400 260.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 100.1044 7.9400 100.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR- 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2600 22.60 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 99.9335 8.6200 150.00 INE053F09FY2 IRFC LTD 8.19% 27-Apr-19 100.9989 7.9714 20.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 125.8855 9.5000 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4245 8.1101 22.00 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 24.5800 112.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2600 13.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2600 10.80 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.1200 9.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0000 8.5400 147.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4100 223.40 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 101.2068 8.0412 1.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2600 23.60 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.1085 8.6000 50.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.1085 8.6007 50.00 INE476A09215 CANARA BANK RESET 21-Aug-19 100.4620 8.9000 100.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.4% 26-Aug-19 102.4216 8.5150 64.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 103.3882 8.0950 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 103.3732 8.1000 500.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-19 100.9298 8.0500 1500.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-19 100.9298 8.0500 1250.00 INE202B07GP4 DHFL 9.15% 20-Sep-19 100.0600 9.1513 77.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-19 102.3228 8.0400 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-19 102.3228 8.0400 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-19 102.4475 7.9911 1.25 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.3273 8.1476 1.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 102.9697 102.9697 113.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.1859 8.5200 70.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.9060 9.2500 6.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.8 NCD -- 31-Dec-19 100.0600 9.7600 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.2500 8.3500 165.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5581 8.5451 150.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 101.2612 9.7700 160.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.5109 17.0000 10.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4870 8.2000 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9921 8.2200 1050.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9921 8.2200 950.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1500 8.5276 2.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5976 8.1900 650.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5976 8.1900 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3592 8.2300 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3592 8.2300 200.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-20 100.9782 8.0966 2000.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-20 100.9782 8.1000 2000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5258 8.2000 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5258 8.2000 100.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 11.25% 28-Sep-20 100.2581 11.1060 7.00 INE542R07022 PARINEE REALTORS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Sep-20 100.0865 22.0000 20.00 INE939P07057 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Sep-20 100.0865 22.0000 10.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.6100 8.5300 30.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.0000 8.7500 750.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 100.7027 8.1100 200.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 100.7027 8.1100 200.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE PR -- 31-Dec-20 101.7250 18.7600 1250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1500 9.0900 61.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 100.0000 8.7500 550.00 INE092T08CG7 IDFC BANK LIMITED TRANCHE-2 SR-I 8 -- 21-Feb-21 98.3800 8.4000 0.45 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 100.0000 8.6000 681.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 100.0000 8.7300 440.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.2599 8.7300 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.0500 9.9000 6.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.3822 8.7300 12.00 INE121H07AP6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Mar-21 100.0000 8.9000 300.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.7000 8.5100 15.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-21 100.9758 8.1450 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 104.9714 8.6448 70.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 104.9714 8.6500 70.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.7715 10.0500 39.00 INE134E08DQ6 PFC LTD 9.61% 29-Jun-21 105.3000 8.2958 40.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.0500 9.4700 50.00 INE134E08GT3 PFC LTD 8.55% 09-Dec-21 100.9056 8.3200 300.00 INE134E08GT3 PFC LTD 8.55% 09-Dec-21 100.9056 8.3200 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.3400 7.0400 20.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 103.8021 8.5600 110.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 103.7250 7.1900 2.54 INE918K07888 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT -- 25-Feb-22 92.2430 0.0000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4758 8.2950 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4758 8.2950 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.1776 7.0400 124.95 INE804I07ZU2 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Mar-22 93.1610 0.0000 40.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-22 100.9203 8.1900 150.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-22 100.9203 8.1900 150.00 INE020B08740 REC LTD 9.35% 15-Jun-22 105.0400 8.2700 207.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.9800 8.9000 114.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.8500 9.3400 35.00 INE557F07033 NATIONAL HOUSING BANK 6.87% 06-Feb-23 99.3269 6.9900 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.3700 8.2500 50.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2400 9.1400 17.00 INE235P07233 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Mar-23 100.0000 8.7500 15.00 INE953L08055 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 14.20% 19-May-23 102.5000 13.6300 800.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 98.9530 8.5600 50.00 INE202B07852 DHFL 5.50% 24-Sep-23 126.2500 9.3200 12.00 INE053F07652 IRFC LTD 8.23% 18-Feb-24 107.2196 7.0100 1.75 INE020B07IC4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.19% 26-Mar-24 106.9700 7.0100 1.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.9419 9.4400 250.00 INE202B07AX1 DHFL 10.70% 10-Jun-24 107.2375 9.3816 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8774 8.9000 2500.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.5% 21-Jun-24 102.9828 11.2300 500.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 98.6200 10.3000 15.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 104.3900 8.5100 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8548 10.4400 10.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.7300 8.5300 200.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7001 8.5600 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7001 8.5596 34.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 106.0000 9.1800 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 105.9600 8.5500 80.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.1157 8.5000 50.00 INE134E08GU1 PFC LTD 8.48% 09-Dec-24 100.8900 8.3129 109.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 96.5500 10.2400 1.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.5300 9.2500 26.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5946 8.3000 5.00 INE134E08GV9 PFC LTD 8.65% 28-Dec-24 101.7006 8.3500 50.00 INE134E08GV9 PFC LTD 8.65% 28-Dec-24 101.7006 8.3500 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.7316 8.5400 104.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7231 8.2700 362.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7231 8.2700 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6589 8.3200 24.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 99.9212 8.5000 400.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-25 99.2149 8.2700 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-25 99.2149 8.2700 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.8500 8.2200 93.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.1200 8.1300 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0300 8.2200 5.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 102.9700 8.2600 17.00 INE202B07FJ9 DHFL 9.50% 08-Jul-25 102.6300 9.0500 14.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 101.1800 9.0368 3.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.7500 9.6100 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.0500 9.4700 149.40 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.8775 8.5000 50.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 99.9000 9.3900 5.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.7500 11.5000 0.50 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 103.6500 8.7000 3.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.1900 9.4400 14.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 104.1157 8.2700 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 104.1157 8.2700 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 98.7500 9.4300 23.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 98.8674 9.1000 1045.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8400 5.50 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4700 9.1100 24.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.8700 8.5000 2.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 99.9200 9.6000 2.00 INE538L07213 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 29-Jan-26 99.6600 9.5900 1.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 99.9000 10.2600 6.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-E O 8.73% 24-Feb-26 99.7500 8.7600 100.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.0800 9.3000 2.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.2491 8.7600 377.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9200 8.7198 30.95 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.0500 8.5200 2.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 100.0000 9.2929 20.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.6381 8.8000 600.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.9500 8.6800 413.00 INE121H08081 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.03% 22-Mar-26 101.0000 8.8700 650.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED SR- 9.55% 22-Mar-26 100.0000 9.5433 10.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.2500 9.2500 30.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.6700 10.3000 348.00 INE556S07384 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-26 100.0000 9.2568 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.5000 10.7100 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.9600 8.9900 3.00 INE556S07400 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-26 100.0000 9.2359 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.3000 7.0300 25.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.2400 7.0400 32.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3605 7.0700 10.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1795 8.2750 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.8200 7.1900 17.05 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.0000 8.2900 405.00 INE556S07426 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jul-27 100.0000 9.2568 75.00 INE556S07442 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-27 100.0000 9.2359 75.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 102.5732 7.0200 1.00 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 102.7926 6.9800 750.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.1821 8.2750 810.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.0000 8.2900 505.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD. -- 28-Mar-28 100.2006 7.0100 1.85 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.4747 7.0300 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5375 7.0300 60.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 112.7550 7.0300 200.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 112.1387 7.0300 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.1930 8.2750 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2900 405.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2900 405.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA -- PERPETUAL 100.5000 9.4100 54.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.8700 9.6000 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.1200 10.1000 3.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.86% PERPETUAL 102.7600 9.4000 3.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-30 99.2957 8.2750 150.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.2027 8.2750 60.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 102.1229 7.0300 31.23 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 103.5851 6.9500 600.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 103.9596 6.9500 1550.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 101.7700 7.1491 290.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.0000 8.2900 405.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 103.6877 7.0100 38.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.9586 10.0000 286.79 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 104.1672 9.9800 700.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 102.7000 7.1000 224.85 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.4500 7.1000 621.22 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 101.3051 10.0000 700.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.0000 10.3300 196.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2000 10.8614 254.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5400 59.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9100 9.1500 35.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.9200 9.1700 15.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.2813 10.9500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6200 11.0000 7.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 108.0000 10.8900 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.8816 9.5000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com