Mar 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8381.60 NSE 42946.00 ============= TOTAL 51327.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 99.9697 8.9100 100.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 164.6300 0.0000 15.00 INE764R15025 IFMR CAPITAL MOSEC MAIA 2014 18.50% 21-Sep-16 121.2200 13.2500 28.20 INE193T15023 SOTER IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.4200 13.2500 17.20 INE952S15024 THRASOS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.4800 13.2500 11.50 INE765R15030 IFMR CAPITAL MOSEC RHEA 18.00% 21-Sep-16 140.1900 13.2500 11.40 INE194T15021 PLUTUS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Sep-16 101.3500 13.2500 11.00 INE953S15022 CAERUS IFMR CAPITAL 2015 16.50% 28-Sep-16 100.9000 13.2500 11.50 INE930R15022 IFMR CAPITAL MOSEC ATLAS 2014 16.50% 19-Oct-16 133.4000 13.2500 11.00 INE168S15027 IFMR CAPITAL MOSEC ZEPHYRUS 2015 17.50% 19-Nov-16 128.0000 13.2500 43.50 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 133.3300 0.0000 5.00 INE170S15023 IFMR CAPITAL MOSEC MUSE 2014 18.00% 23-Nov-16 135.0700 13.2500 54.90 INE381T15024 VESTA IFMR CAPITAL 2015 17.00% 23-Nov-16 102.0400 13.2500 12.80 INE964T15027 CABALETTA IFMR CAPITAL 2015 16.02% 05-Dec-16 102.4600 13.2500 21.60 INE296S15026 IFMR CAPITAL MOSEC AETHON 2015 16.50% 21-Dec-16 119.3000 13.2500 87.70 INE389S15037 IFMR CAPITAL MOSEC BOREAS 2015 16.50% 21-Dec-16 111.9400 13.2500 63.60 INE388S15021 IFMR CAPITAL MOSEC AGON 2015 16.50% 21-Dec-16 131.2500 13.2500 21.20 INE013A07T32 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 115.2440 0.0000 50.00 INE707S15022 MAXIMUS SBL IFMR CAPITAL 2015 18.68% 09-Jan-17 102.7800 13.2500 5.30 INE804I07G99 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jan-17 99.0300 0.0000 15.00 INE804I07G81 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jan-17 104.7400 0.0000 11.50 INE805D07015 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-17 100.0200 11.4400 50.00 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Jan-17 102.1500 0.0000 91.30 INE804I07H15 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Jan-17 138.0000 0.0000 15.60 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Jan-17 127.2800 0.0000 10.00 INE970T15024 OREAD IFMR CAPITAL 2015 14.00% 17-Jan-17 100.9300 13.2500 7.90 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Jan-17 110.5300 0.0000 7.90 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE 0.00% 30-Jan-17 114.9400 0.0000 30.00 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jan-17 116.5400 0.0000 6.60 INE963T15029 ALCIBIE IFMR CAPITAL 2015 17.00% 22-Feb-17 102.6000 13.2500 15.30 INE701S15025 IFMR CAPITAL MOSEC HERCULES 2015 17.50% 22-Feb-17 126.0500 13.2500 14.70 INE962T15021 AERGIA IFMR CAPITAL 2015 15.00% 17-Mar-17 101.9000 13.2500 7.90 INE019A07308 JSW STEEL LIMITED 10.55% 20-Mar-17 100.3949 10.1100 50.00 INE300T15024 KARPO IFMR CAPITAL 2015 17.50% 22-Mar-17 103.3000 13.2500 14.10 INE767T15032 DELPHIN IFMR CAPITAL 2015 17.00% 22-Mar-17 103.2000 13.2500 1.30 INE964T15027 CABALETTA IFMR CAPITAL 2015 16.02% 03-Apr-17 102.6200 13.2500 20.20 INE283U15020 LIBERTAS IFMR CAPITAL 2015 14.94% 17-May-17 101.9900 13.2500 15.20 INE379T15028 BRIZO IFMR CAPITAL 2015 17.00% 17-May-17 103.0000 13.2500 13.30 INE841T15027 MANTO IFMR CAPITAL 2015 17.01% 24-May-17 103.1500 13.2500 16.00 INE969T15026 LUCINA IFMR CAPITAL 2015 16.00% 31-May-17 102.3300 13.2500 19.70 INE502T15025 IFMR CAPITAL MOSEC GLAUCUS 2015 17.00% 21-Jun-17 116.7600 13.2500 79.70 INE652T15028 TRUSTEE OF ARCAS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 101.8500 13.2500 23.70 INE569T15032 TRUSTEE OF COMUS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 103.0300 13.2500 8.70 INE770T15028 HYSMINAI IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 103.9800 13.2500 4.00 INE003T15024 GELOS IFMR CAPITAL 2015 17.00% 21-Jun-17 103.9800 13.2500 4.00 INE804I07RU9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jun-17 130.8380 0.0000 20.00 INE651T15020 IFMR CAPITAL MOSEC VULCAN 2015 15.50% 19-Jul-17 119.6500 13.2500 21.90 INE774D07NG3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 04-Aug-17 99.7250 8.9100 100.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.75% 21-Aug-17 100.0000 11.6500 22.00 INE803T15027 SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 17.00% 23-Aug-17 103.4500 13.2500 4.30 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0200 11.6500 40.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.0860 8.5000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1000 9.8000 155.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.5851 7.9400 200.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 100.3696 8.5100 250.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 102.6995 8.2500 200.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 11.9000 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.3163 8.2500 200.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.8802 8.0000 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.7773 8.8800 160.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.9184 7.9300 30.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 102.6376 8.5300 50.00 INE847R07017 SKIL SHIPYARD HOLDINGS PRIVATE LIM 14.00% 21-Jan-19 100.0000 948.80 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.5894 8.0500 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.8071 7.9600 95.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.3570 7.9500 194.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 99.9101 8.7200 80.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0193 7.9300 330.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.2500 8.3500 20.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 125.8855 9.5000 180.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.36% 12-Jul-19 100.2500 8.4400 36.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.4448 8.0000 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.2100 13.0000 61.10 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1405 8.3700 1000.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.6000 8.5300 5.00 INE370I07068 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 104.2300 - 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 15.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 106.7500 - 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7049 8.1500 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.2500 9.9300 1.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.6500 8.6600 5.00 INE658R08032 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 16-May-21 100.0200 10.9800 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.3759 7.2400 64.90 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.3852 8.2100 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.9500 8.9000 8.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.6326 8.3000 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.7500 10.6200 3.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.0500 9.3000 17.00 INE235P07233 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Mar-23 99.9900 8.7300 45.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-23 103.7100 7.2400 15.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.7054 9.3000 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 105.2500 9.3000 58.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7000 10.9600 1.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7400 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5700 8.2800 10.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.6000 11.3500 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.9669 8.2600 250.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.3500 8.7900 1.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 06-Jan-26 101.7500 9.5600 1.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 101.9500 9.5400 1.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 101.2500 9.6500 1.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 99.9300 9.5600 4.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.6700 10.3000 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 109.0000 7.6100 40.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 112.3400 0.0000 9.60 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 112.0800 0.0000 50.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 113.4198 6.9700 102.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6100 0.0000 110.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 101.5400 7.1100 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 102.9576 7.0200 14.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.3500 7.0100 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.3500 7.1000 75.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 100.9500 10.0800 151.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.9500 9.4000 14.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 110.2000 7.1400 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 110.3500 6.3500 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.0000 6.7800 51.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 103.2500 8.4700 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4500 9.2300 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2610 0.0000 5.00 NSE === INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0210 8.0222 50.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 99.9697 8.5496 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9386 8.2503 100.00 INE721A07IY3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 22-Jun-16 99.8547 9.4227 50.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.0817 8.9000 200.00 INE089C07067 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 10.60% 11-Jul-16 100.1255 10.1000 750.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.2083 8.4300 50.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.5000 11.4499 100.00 INE804I07D68 ECL FINANCE LIMITED 30-Sep-16 123.4195 9.0000 384.60 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 30-Sep-16 135.2755 9.0000 214.20 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4080 8.5000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4080 8.5000 150.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.2495 8.9000 200.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.0980 8.3301 131.30 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.8184 9.0000 1250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7047 8.3500 113.00 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.5867 9.1000 300.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 99.9728 9.4184 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.1747 8.0538 1290.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 101.3977 7.9518 132.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.0201 8.6451 47.00 INE019A07308 JSW STEEL LIMITED 10.55% 20-Mar-17 100.3949 10.5000 50.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0300 9.4000 600.00 INE115A07GZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 04-Apr-17 99.6209 8.7800 70.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.0824 10.9254 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8917 8.2000 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0965 8.0000 50.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0965 8.0000 50.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 171.4209 9.1700 20.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2941 8.5600 500.00 INE774D07NG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 04-Aug-17 99.7250 8.9000 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3333 8.1300 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.3333 8.1300 100.00 INE556S07038 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Sep-17 99.9663 8.9000 125.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.1421 8.4900 300.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.4375 8.1500 450.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.4375 8.1500 450.00 INE556S07046 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Dec-17 99.8904 8.9000 100.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 99.7329 8.5500 500.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 99.7329 8.5500 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9014 8.1250 13.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.0860 8.4900 50.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.4286 8.0209 69.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.3485 8.0800 38.80 INE556S07053 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Mar-18 99.9129 8.9000 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.5848 7.9400 500.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 100.5100 11.0000 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.5477 7.9400 600.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.5477 7.9400 100.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3696 8.5101 1000.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3696 8.5100 750.00 INE201P07052 G R INFRAPROJECTS LIMITED SR-4 11.40% 18-May-18 99.8603 11.4400 66.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 102.6995 8.2500 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0309 8.5500 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0309 8.5500 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.7278 8.0000 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.7278 8.0000 250.00 INE804I07P23 ECL FINANCE LIMITED SR-C8C601A -- 29-Jun-18 100.0000 0.0000 36.50 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 101.6041 9.8900 55.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.7905 8.6900 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.2735 8.0000 250.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Sep-18 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.7842 8.2500 100.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.75% 17-Sep-18 105.0125 10.4000 1.10 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 17-Sep-18 152.5000 12.8479 0.30 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 101.9588 9.2900 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5000 8.6100 204.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8785 11.2032 150.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 99.4590 8.1265 400.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.7228 8.8700 50.00 INE201P07060 G R INFRAPROJECTS LIMITED SR-5 11.40% 20-Nov-18 99.8513 11.4400 75.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 128.3005 8.7000 100.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.7714 8.0474 30.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4100 4.10 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.3697 10.1300 57.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 99.0994 10.4000 30.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 102.6478 9.6600 57.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 01-Jan-19 100.0038 9.8149 100.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.0028 8.0168 25.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8621 7.9798 25.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 102.7408 8.6000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7910 7.8850 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7910 7.8850 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6376 8.5200 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6376 8.5200 50.00 INE582L07070 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 25-Jan-19 100.2860 9.3962 220.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0992 7.9400 530.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 101.8723 8.0000 150.00 INE192R07034 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Feb-19 102.1420 9.1028 220.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.8071 7.9582 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3570 7.9500 540.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3570 7.9500 540.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2034 8.0100 129.00 INE306N07BM6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-19 104.0452 8.8599 24.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.0000 8.2200 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0668 7.9400 644.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.0668 7.9400 350.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.3974 7.8087 100.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.0000 8.2600 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.1285 8.3539 20.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 99.5900 8.5382 90.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 99.9453 7.9630 100.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.0193 7.9200 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.0000 8.3700 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.0970 7.9400 248.00 INE556F09585 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 100.2542 7.9400 180.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIALS LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.0000 9.0500 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.3193 7.9400 215.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6425 7.8100 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6425 7.8100 100.00 INE901T07034 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 11.03% 29-Mar-19 100.4500 10.8498 791.00 INE901T07042 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 11.50% 29-Mar-19 100.4500 11.3132 259.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 0.50 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.5628 8.5094 600.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.5628 8.5100 350.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED -- 08-Apr-19 102.5056 10.6251 14.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 100.0954 8.5700 349.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.1000 8.3900 20.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.9239 9.1768 220.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 102.0504 8.5111 30.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 04-Jun-19 124.7253 9.5500 184.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.7312 8.0000 150.00 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 88.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.0400 8.5200 105.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 0.60 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 0.60 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.4100 8.5189 10.00 INE378T07027 MAHINDRA INTEGRATED TOWNSHIP LTD 7.00% 30-Aug-19 103.4648 9.5925 220.00 INE332A08030 THOMAS COOK (I) LIMITED 9.37% 30-Aug-19 100.4655 9.1662 220.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 99.7800 9.2493 67.00 INE555J07138 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 9.75% 30-Sep-19 102.1105 9.2370 40.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.4448 8.0000 50.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.8 NCD 9.80% 31-Dec-19 100.0000 9.7653 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1405 8.3600 1008.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.6000 8.5334 6.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 100.2500 8.9819 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2893 8.0800 100.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 100.0000 8.1739 500.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 103.9623 8.1400 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8564 8.1800 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7049 8.1600 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.6488 8.1500 300.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.3735 8.2260 12.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.8606 8.4000 20.00 INE834T07029 BKS GALAXY REALTORS PRIVATE LTD 30-Sep-20 100.0171 250.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 98.4000 8.4000 0.30 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 100.1200 8.8264 11.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.0000 8.7500 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 100.0000 8.6000 60.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.6846 8.7100 100.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.0000 8.1728 450.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 100.0000 8.6000 90.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8872 8.5100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0790 8.6500 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.9500 9.3397 9.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.2500 12.00 INE651J07119 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 26-Aug-21 100.0000 9.7000 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.1720 8.2600 250.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.5227 10.5500 10.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.3852 8.2000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0946 7.1129 1.40 INE752E07FP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-22 104.0594 8.3000 100.00 INE752E07FP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-22 104.0594 8.3000 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.9500 8.9000 8.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.6326 8.3000 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5620 10.4300 3.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4210 8.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.8500 9.3400 7.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.0063 8.5600 50.00 INE235P07233 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 22-Mar-23 99.9800 8.7500 40.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.5509 8.5756 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.5509 8.5800 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.0230 8.2900 30.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.7587 8.5000 1.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.5800 9.5000 50.00 INE202B07AX1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 10-Jun-24 107.8235 9.2750 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0338 8.7000 2700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8014 8.7366 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.5000 10.0700 14.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.8700 9.0500 4.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.7000 8.5300 200.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.5000 9.2600 7.00 INE555J07237 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-24 107.6500 9.2400 33.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2835 8.3100 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.9500 8.3030 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.6800 1.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 101.5448 8.7275 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.8525 8.5100 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.7317 8.7000 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8449 8.2500 3.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0253 8.2600 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.2438 8.3400 10.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.4810 9.7417 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.6422 8.2500 123.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.6422 8.2500 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.2200 8.1200 1.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 105.9400 10.2010 100.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 101.2200 8.4900 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.9500 9.4900 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.9669 8.2500 250.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 95.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.1900 8.8100 4.60 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.3000 10.1800 1.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0000 8.7200 2.50 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.8400 8.8800 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.2500 8.3149 20.50 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 99.9200 9.5561 2.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.2500 9.2500 10.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 98.0000 11.0200 303.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1795 8.2750 9.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.8431 7.1900 0.00 INE556S07426 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jul-27 99.8500 9.2809 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.8680 6.9675 400.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.8500 7.1000 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.3500 7.0500 60.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 112.8113 6.9675 20.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 112.6033 7.0400 210.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 111.5000 7.1000 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.6066 7.0000 105.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 101.5500 9.2500 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 102.4844 7.0000 50.00 INE375R08041 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-30 107.0080 7.5630 250.00 INE375R08041 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-30 107.0080 8.2100 250.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 103.8758 7.0500 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 103.4836 7.0100 10.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 103.3000 7.0300 8.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 103.0983 7.0500 7.60 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 102.3000 7.1000 240.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 103.0393 7.0200 6.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 101.5933 7.1600 2107.40 INE556S07640 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-32 99.8500 9.3200 50.00 INE556S07665 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-33 99.8500 9.3400 300.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 102.7000 7.1000 62.50 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.4500 7.1000 159.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.9500 10.3300 21.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.0414 11.1000 749.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 106.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.0490 11.1000 100.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.4600 9.7300 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact 