Apr 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9480.80 NSE 58845.30 ============= TOTAL 68326.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07G60 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 22-Apr-16 115.2070 0.0000 47.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.7838 8.5500 100.00 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Jan-17 127.4000 0.0000 17.80 INE918K07EA3 EDELWEISS FINANCE 0.00% 17-Jan-17 106.2000 0.0000 17.80 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Jan-17 110.7200 0.0000 5.60 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7158 9.1600 200.20 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1000 9.8100 255.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 100.6559 11.8400 4.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6320 8.2000 1000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.5500 0.0000 8.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2930 7.8800 250.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.0580 7.8400 1000.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.2692 8.0600 22.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.1244 7.8300 22.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.3739 7.9400 22.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.2642 7.8600 22.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.7194 8.4000 25.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.6207 8.4600 50.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.2048 7.8500 22.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.8663 8.3900 250.00 INE804I07P64 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-19 100.1230 0.0000 3.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 95.2100 13.0400 122.30 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.8574 8.4600 950.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8221 8.1000 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 1.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 106.7028 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2392 8.0100 1700.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2250 10.8400 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8500 6.9600 2.50 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.7300 6.8500 196.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.0000 10.8400 1.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6615 8.4300 600.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1000 0.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.0000 11.5100 22.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.8700 0.0000 29.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.3100 7.0000 17.10 INE787H07115 IIFCL 7.38% 21-Nov-27 104.0500 6.8500 150.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.9400 6.8500 200.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 103.9500 6.8500 200.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 103.7699 6.8600 40.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.4500 7.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5800 6.8500 5.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 102.6772 7.0500 0.50 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 103.5200 7.0000 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.4000 6.9100 2.40 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.2200 6.9800 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 102.0550 7.4200 600.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 100.9000 7.2400 8.60 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0322 0.0000 21.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.3500 7.1000 150.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.9000 10.4300 80.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.4884 10.5500 140.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 15-Oct-99 98.9800 0.0000 2.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.8952 7.9200 30.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 31-Dec-99 101.5000 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.9200 10.1500 1.00 NSE === INE013A07M62 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 19-Apr-16 99.5910 9.9932 80.00 INE093J07783 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Apr-16 139.0000 0.0000 4.50 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 181.8000 0.0000 3.20 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.1381 8.3000 1300.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 115.8501 8.2500 300.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0054 7.8000 300.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 100.0444 8.2961 50.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 155.8000 0.0000 3.50 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 156.9000 0.0000 10.00 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-May-16 156.4590 0.0000 1.00 INE093J07098 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-May-16 150.5000 0.0000 2.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.9933 8.5001 20.00 INE148I07CG2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jun-16 100.0554 8.3325 2000.00 INE093J07189 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-16 180.4000 0.0000 8.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0238 7.6700 459.00 INE013A07N79 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 18-Jul-16 137.1290 0.0000 102.70 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 171.2000 0.0000 2.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 179.2000 0.0000 15.50 INE093J07163 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jul-16 154.5000 0.0000 0.50 INE093J07288 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 178.1000 0.0000 2.50 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 169.9000 0.0000 1.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 153.5500 0.0000 7.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Aug-16 132.1850 0.0000 1.50 INE804I07D19 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 19-Sep-16 157.9000 0.0000 5.80 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.5700 200.00 INE804I07D43 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Sep-16 103.6600 0.0000 62.50 INE804I07D76 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Sep-16 96.0900 0.0000 13.80 INE804I07D50 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Sep-16 103.6600 0.0000 3.80 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.4479 8.4560 6.00 INE013A07R42 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 23-Nov-16 109.4260 0.0000 51.50 INE918K07DG2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 30-Nov-16 125.2930 0.0000 135.60 INE918K07DH0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 30-Nov-16 125.2930 0.0000 4.70 INE013A07R75 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 01-Dec-16 116.8660 0.0000 15.00 INE918K07DF4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 01-Dec-16 132.7230 0.0000 15.00 INE013A07R83 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 01-Dec-16 118.5260 0.0000 8.50 INE013A07S25 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 05-Dec-16 119.4320 0.0000 39.00 INE013A07S17 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 05-Dec-16 116.3200 0.0000 5.20 INE013A07U13 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 22-Dec-16 106.7110 0.0000 36.00 INE013A07S66 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 23-Dec-16 106.7110 0.0000 54.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 99.9828 9.4037 500.00 INE013A07S74 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 28-Dec-16 111.2940 0.0000 50.20 INE013A07T40 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 02-Jan-17 115.0010 0.0000 75.00 INE013A07T99 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 06-Jan-17 115.3690 0.0000 7.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.7838 8.4500 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.9954 8.1000 50.00 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Jan-17 102.1500 0.0000 8.00 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Jan-17 127.2800 0.0000 5.00 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS NIFTY 25-Jan-17 110.6570 0.0000 53.20 INE804I07H98 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Jan-17 114.3460 9.0000 250.00 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS NIFTY 30-Jan-17 115.0700 0.0000 54.80 INE804I07H80 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Jan-17 110.7300 0.0000 27.00 INE804I07I14 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Jan-17 115.0680 0.0000 5.00 INE804I07I06 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Jan-17 116.6690 0.0000 1.40 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.7124 8.5000 3.00 INE331A07182 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 22-Feb-17 99.8677 8.8000 350.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5605 7.5700 800.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5605 7.5700 750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.7504 7.5700 7.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.7025 8.4000 100.00 INE866I07651 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.15% 04-Apr-17 101.3542 9.6569 50.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED 10-Apr-17 131.4500 0.0000 2.50 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.2124 10.7861 1000.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.0000 7.9921 1000.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 99.8924 8.8000 50.00 INE804I07RU9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Jun-17 130.8380 0.0000 20.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5984 9.2500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0002 7.6500 2.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 127.3500 - 1.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.3598 8.4981 10.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8946 7.7400 100.00 INE556S07038 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Sep-17 99.9646 8.9000 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5381 7.7400 1000.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.6404 8.0750 950.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Nov-17 103.5000 0.0000 2.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.0361 7.7500 1350.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.0361 7.7500 1350.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 91.6000 0.0000 7.50 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.1420 7.8000 500.00 INE556S07046 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Dec-17 99.8886 8.9000 100.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 101.0700 0.0000 2.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 100.0189 8.3700 700.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 100.0189 8.3700 700.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.3902 8.1500 1000.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 100.2935 8.2775 950.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 100.2935 8.2800 950.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Mar-18 89.7600 0.0000 3.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.6286 8.0300 30.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 99.5736 8.5313 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4344 7.9500 120.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4344 7.9500 120.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6320 8.2000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5292 8.2500 1000.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.3488 7.9696 1.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 117.8033 555.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0135 7.9860 40.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2930 7.8800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0457 7.8949 200.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8606 7.8938 360.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.2828 7.8915 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.2628 7.9000 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.8665 7.8305 22.00 INE556S07087 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Dec-18 99.9434 8.8500 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.7957 8.0000 103.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.2765 7.8000 100.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.0580 7.8000 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.9752 7.8100 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.9752 7.8100 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7860 8.4500 20.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.2109 8.3400 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.2109 8.3400 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.2120 8.4500 10.00 INE359S07029 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 8.70 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6075 7.5500 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6075 7.5500 250.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.7194 8.4000 25.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.6207 8.4500 50.00 INE573S07017 SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED 22-Mar-19 112.0807 10.6511 200.00 INE581S07010 SNEHA GARDENS PRIVATE LIMITED 22-Mar-19 112.0807 10.6511 105.00 INE578S07016 SNEHA NIKETAN PRIVATE LIMITED 22-Mar-19 112.2759 10.5531 100.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIALS LIMITED 8.85% 28-Mar-19 99.9910 9.0480 230.00 INE556S07095 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 29-Mar-19 100.0000 8.8487 75.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 100.0000 8.4991 2000.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.8663 8.3900 250.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.5610 8.5100 140.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 4.00 INE170M08054 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 15-Apr-19 100.0000 10.1100 400.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.1473 8.2500 20.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 300.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.5336 8.4200 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.5336 8.4200 250.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 100.7000 8.4205 2.50 INE659T07012 SHIVSHAKTI REALHOME PRIVATE LTD 18.00% 31-Dec-19 100.0000 160.00 INE721A08786 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 31-Dec-19 102.2500 9.4700 10.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.8574 8.4500 950.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.7700 8.5000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8221 8.0900 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9397 8.0539 150.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.87% 17-Apr-20 99.8701 8.9000 250.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.87% 17-Apr-20 99.8701 8.9000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.9998 8.0800 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.4396 7.9600 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.4396 7.9600 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.7062 8.3700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2392 8.0100 2350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2392 8.0100 840.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.9941 8.0545 550.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.9941 8.0545 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2167 8.0100 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.6925 8.4500 10.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.4051 8.6500 3000.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.1210 7.9984 200.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.1210 8.0000 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4751 8.3600 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5145 8.3500 150.00 INE721A07KA9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 29-Mar-21 100.0000 9.2435 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.2500 64.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.5350 6.9700 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.1100 7.0000 12.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 104.6500 9.8000 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.6738 6.9700 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5845 7.0100 5.10 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.5305 6.9700 400.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 102.5492 7.9500 200.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 102.5492 7.9500 200.00 INE217K08214 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.45% 15-Sep-22 100.0000 9.4211 10.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.3087 8.5000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0664 6.9700 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.5055 8.2400 18.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 99.1722 6.9700 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.1575 8.4000 30.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.9204 8.3200 34.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.4300 8.2400 26.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 109.1600 6.7700 5.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.8499 8.5050 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.6000 8.3600 56.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 104.9568 8.5100 200.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6615 8.4400 700.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6615 8.4400 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1099 9.0500 300.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.5986 8.4200 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.8700 9.1800 62.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 101.6653 8.7000 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.7617 8.6900 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.5510 9.4590 100.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.5276 8.4000 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.1000 8.1700 2.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 102.0200 9.3000 74.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.4948 8.2100 1000.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 97.5059 8.3200 5.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 102.6327 8.0700 150.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 102.6327 8.0700 125.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4000 9.4100 15.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.7500 11.5000 1.50 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.5830 6.9700 1000.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2882 8.2000 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.2691 8.3200 2.50 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8300 71.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.3321 8.1000 150.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.1500 8.8100 105.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.3800 9.2330 107.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.0000 9.2941 503.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 100.7300 9.0500 7.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 97.3323 8.3200 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 107.7190 8.3000 3.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.7613 6.9700 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.7908 6.9700 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.8011 6.9700 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.3509 6.9700 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.5659 6.9700 517.10 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.0000 8.1200 300.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 97.1721 8.3200 5.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.4921 8.3200 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.7079 8.3200 2.50 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.0759 6.8500 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.8474 6.9700 550.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.0000 8.1200 200.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.0153 8.3200 3.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 102.3400 9.0200 33.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.1685 6.9500 83.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.9099 8.4600 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.4202 7.0435 60.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 111.6554 8.5800 125.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.5540 8.5000 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.1200 200.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.1200 200.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.1021 11.2142 60.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.8700 9.6000 29.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.5200 9.4100 10.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK RST 17 S-503 - 119.1500 - 2.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 15.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 104.0657 6.9000 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.0657 6.9000 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 104.6045 6.8900 150.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 102.3543 7.6400 490.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 102.0550 7.1175 560.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.0000 8.1200 200.00 INE039A09MB6 IFCI LIMITED 07-Jul-31 30.8000 8.0197 25.00 INE039A09MA8 IFCI LIMITED 07-Jul-32 30.7400 7.5202 25.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 104.1389 6.9700 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.0836 6.9700 1280.00 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED 07-Jul-33 30.6800 7.0818 25.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 118.1745 6.8500 150.00 INE039A09LY0 IFCI LIMITED 07-Jul-34 30.6080 6.6952 25.00 INE039A09LX2 IFCI LIMITED 07-Jul-35 30.5600 6.3456 25.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 102.8543 9.7600 25.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.9000 10.3400 30.00 INE039A09LV6 IFCI LIMITED 07-Jul-37 30.4200 5.7542 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5000 10.9948 250.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.5000 10.9500 240.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.8800 9.1500 56.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 108.0000 10.8800 16.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 15.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.0500 10.7000 3.00 ===============================================================================================