Apr 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5097.10 NSE 44362.50 ============= TOTAL 49459.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KE8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Jul-16 165.4690 0.0000 30.00 INE804I07D01 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Sep-16 165.5400 0.0000 38.40 INE918K07CB5 EDELWEISS FINANCE 0.00% 30-Sep-16 91.8100 0.0000 4.50 INE013A07R00 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Nov-16 131.6900 0.0000 108.00 INE013A07S25 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Dec-16 119.4900 0.0000 7.20 INE013A07S74 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 28-Dec-16 111.3450 0.0000 27.00 INE013A07T24 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 114.1200 0.0000 23.00 INE013A07T57 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 114.1200 0.0000 23.00 INE013A07T08 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 114.1240 0.0000 20.00 INE013A07T16 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 114.1240 0.0000 20.00 INE013A07S90 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Jan-17 114.1240 0.0000 20.00 INE804I07G99 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jan-17 99.1400 0.0000 7.50 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Jan-17 102.2300 0.0000 8.00 INE918K07EF2 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Jan-17 110.7200 0.0000 5.60 INE804I07H72 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jan-17 116.7800 0.0000 23.10 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE 0.00% 30-Jan-17 115.1800 0.0000 12.50 INE804I07I06 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 31-Jan-17 116.7810 0.0000 18.70 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1319 9.7900 570.00 INE814H07083 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 102.6593 9.2500 750.00 INE814H07091 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 102.6579 9.2500 750.00 INE804I07P64 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-19 100.1500 0.0000 12.50 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 96.6361 12.5000 1.00 INE672O07016 KEEMAYA BUILD PVT LTD 17.50% 30-Nov-19 100.0000 600.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.2751 13.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 101.1192 8.0300 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2250 0.0000 3.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 100.1000 9.2900 2.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4342 8.3700 250.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.8000 11.6500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.9000 6.9100 3.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 107.1400 10.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.0000 11.3500 9.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3500 0.0000 6.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.5567 8.1300 200.00 INE787H07115 IIFCL 7.38% 21-Nov-27 104.0686 6.8500 50.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.9583 6.8500 200.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.5800 8.1300 200.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6100 8.1300 200.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 100.6377 8.1300 190.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 103.9600 0.0000 37.60 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.4700 6.8500 47.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 102.7563 7.0500 23.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.8000 7.0000 1.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.6633 8.1400 190.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 10.3300 33.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.4000 10.1800 54.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.7800 0.0000 30.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.4604 8.9800 140.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0700 9.5000 25.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.6087 9.9500 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8153 9.4000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.1200 9.9200 1.00 NSE === INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED 02-May-16 182.2470 10.5000 2.60 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0272 7.6500 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0272 7.6500 50.00 INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 157.0000 0.0000 1.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 98.4697 8.4697 1.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 137.9947 10.0388 200.00 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 110.6949 9.6800 150.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.2630 8.8217 50.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.6456 7.5000 250.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.5686 7.6300 250.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2160 8.1500 50.00 INE918K07EA3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 17-Jan-17 106.2220 0.0000 5.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.7025 8.4000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 93.7025 8.4000 250.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.1683 10.8315 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3253 7.7900 110.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 144.5000 0.0000 15.30 INE065R07016 UNISHIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED 16.00% 02-Jul-17 90.3597 900.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 132.7000 0.0000 3.10 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9965 7.6500 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9965 7.6500 5.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.7680 8.1500 500.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.7680 8.1500 500.00 INE720G08090 JINDAL POWER LTD -- 14-Aug-17 100.0000 11.0000 1505.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8259 7.7500 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8259 7.7500 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2536 7.6400 1700.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2536 7.6400 750.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5353 7.7400 200.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.1420 7.8000 750.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.4102 8.1371 750.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 100.6000 11.5000 250.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4075 10.4522 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0008 7.7488 5.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8169 8.1100 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.7757 8.1300 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1986 7.8500 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1986 7.8500 300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.3654 7.8000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.3654 7.8000 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.9593 7.7906 3.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 01-Jan-19 100.3364 9.6639 270.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.9739 7.8096 5.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.7835 8.5200 74.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3862 7.9300 7.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.3639 7.8222 5.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6929 7.4500 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.6929 7.4500 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.1687 8.3083 20.00 INE814H07091 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 102.6579 10.7233 750.00 INE814H07083 ADANI POWER LTD 10.30% 30-Apr-19 102.6593 10.7233 750.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 150.00 INE019A07324 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-19 101.1682 10.3619 210.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PVT LTD 16.00% 30-Sep-19 100.0000 300.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1453 7.9550 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1453 7.9550 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.9594 7.9800 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.9594 7.9800 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.6469 8.5327 100.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 100.0000 8.1737 750.00 INE063P07122 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.13% 26-Feb-20 101.5687 11.6500 800.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.5153 7.9800 550.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.5153 7.9800 450.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 205.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5241 8.0700 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.3209 8.0500 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.4183 7.9600 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.4183 7.9600 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.1192 8.0200 150.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.4498 0.0800 250.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.0109 8.1200 50.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.4801 8.0500 1350.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4736 8.3600 800.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4736 8.3600 550.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1200 9.9200 2.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.9400 8.4200 10.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.5600 6.9600 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.0772 8.1000 750.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.0772 8.1000 750.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.6988 6.9626 350.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6000 7.0200 1100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.5555 6.9600 400.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 117.1121 9.2800 10.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 105.0700 8.5858 100.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.0524 6.9900 550.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.6000 7.0771 300.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0914 6.9600 50.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 99.1972 6.9653 250.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 103.2000 9.4500 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1507 8.6800 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1507 8.6800 500.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.4000 10.3605 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.3100 8.9701 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9647 10.4200 11.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.0008 8.4800 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.6000 8.6200 91.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.6543 8.2500 200.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.1273 8.1100 8.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.7817 8.6839 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.8298 8.0900 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.8298 8.0900 232.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7663 8.1400 2000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7463 8.1432 1000.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.0181 8.3200 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.7000 8.2500 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0415 8.1200 650.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0415 8.1200 200.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.6080 6.9650 750.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9976 8.0900 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9976 8.0900 250.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 99.9900 8.9200 250.00 INE202E07211 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.53% 21-Jan-26 102.0684 6.9700 1.30 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 100.8732 8.7000 5.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.2900 9.0904 2.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.7036 8.1922 630.00 INE528G08337 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Mar-26 100.0000 9.0000 500.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.7863 6.9654 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.8158 6.9654 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.8261 6.9655 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.3759 6.9655 500.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7471 8.1927 240.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.5909 6.9600 250.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.5567 8.2100 450.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.5567 8.2100 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.8724 6.9700 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.5800 8.2100 455.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.5800 8.2100 200.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.8158 8.1934 330.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6377 8.2100 500.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6100 8.2100 455.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6377 8.2100 200.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.6100 8.2100 200.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9172 10.9925 200.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.5800 9.4000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED PERPETUAL 106.5156 9.9873 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.4700 6.8570 47.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 103.3327 7.0250 300.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 103.3327 7.0250 150.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 103.7800 6.9759 129.20 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1539 6.9000 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.2200 6.9911 75.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.6633 8.2100 500.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.6633 8.2100 180.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.41% 15-Nov-32 104.1639 6.9700 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 104.1086 6.9700 500.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 100.8789 10.0832 52.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.4000 10.4100 54.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8155 10.7500 581.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0900 9.1200 135.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5317 100.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 100.8600 9.9200 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 108.0000 10.8800 24.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0700 9.5300 13.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0150 9.1200 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.1500 10.6700 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com