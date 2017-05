Apr 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7379.40 NSE 41805.00 ============= TOTAL 49184.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07K56 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Apr-16 99.4821 10.3400 1000.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2711 8.4700 200.00 INE918K07EG0 EDELWEISS FINANCE 0.00% 30-Jan-17 115.2200 0.0000 10.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 107.7000 0.0000 9.30 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 100.7289 11.8300 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 100.7647 8.3000 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.5500 0.0000 8.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.3798 8.0200 10.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.78% 13-Mar-19 100.5407 8.5900 25.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4140 7.8000 3.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.8511 8.3500 25.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.3700 7.7800 5.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 6.00 INE774D07KN5 MAHINDRA 9.05% 08-Nov-19 101.2692 8.5900 450.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 96.6366 12.5000 20.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 0.00% 15-Jan-20 112.5932 0.0000 2500.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7246 7.9600 50.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LTD 10.15% 11-Mar-20 103.2500 9.6500 1.50 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 5.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 100.0000 0.90 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.5000 10.6000 3.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4229 8.3800 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 103.8991 8.5500 13.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 104.3567 8.5500 19.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.5000 8.6200 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.0112 8.9400 100.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 105.0845 8.3700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.7500 1.7500 6.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4869 8.0300 750.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 102.3000 8.0800 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8595 8.1200 565.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.4776 8.1100 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.3309 8.1100 50.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.8000 8.6200 165.00 INE121H07AT8 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 101.1300 8.6700 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.5100 0.0000 6.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.7200 6.8900 12.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.2000 7.0200 53.30 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.5700 6.8400 47.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.9578 6.9300 2.40 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.2183 7.0300 39.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.8100 7.2100 10.30 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0700 6.9000 0.30 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.9800 0.0000 8.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 116.0200 6.8900 8.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.4700 10.0700 95.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.7800 0.3000 36.00 INE691I08420 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 31-Mar-50 100.5500 9.4400 12.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.7500 10.8000 38.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.3000 11.0400 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.5200 0.0000 2.00 NSE === INE306N07EQ1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 22-Apr-16 100.0276 8.0000 250.00 INE306N07EQ1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 22-Apr-16 100.0276 8.0227 250.00 INE013A07K56 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 26-Apr-16 99.4821 10.0000 1000.00 INE093J07015 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-May-16 152.2000 0.0000 2.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9442 8.2600 300.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 98.5044 8.4197 2385.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 158.0034 7.8700 400.00 INE027E07162 FAMILY CREDIT LIMITED -- 27-Jun-16 100.2737 8.0987 1150.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.3454 8.1275 900.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.2656 8.6502 750.00 INE923L07027 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-16 100.0667 8.4321 259.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2711 8.2500 200.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.1668 8.4500 500.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.1668 8.4500 500.00 INE804I07H23 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Jan-17 127.4510 0.0000 5.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5316 7.6000 1000.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0253 9.4000 50.00 INE202B07GQ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-Mar-17 100.0000 9.3900 1250.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0000 8.9500 100.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.1190 9.0200 545.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.6659 7.5400 11.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Jun-17 136.7500 0.0000 6.50 INE065R07016 UNISHIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED 16.00% 02-Jul-17 90.3846 450.00 INE768Q07017 MARVEL ZETA DEVELOPERS PRIVATE LTD 16.00% 10-Aug-17 89.3160 1500.00 INE720G08090 JINDAL POWER LTD -- 14-Aug-17 100.0600 11.5084 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9480 7.6500 2.00 INE487L07049 IIFL REALTY LIMITED -- 14-Sep-17 107.0304 10.6790 40.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1120 7.7400 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.6609 7.6708 22.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 103.2500 10.5100 300.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.7647 8.3000 250.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4810 10.3992 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.6507 7.8500 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1393 7.8761 2.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.6576 7.6895 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.6576 7.6900 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5927 7.7500 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.6083 7.6551 10.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.7835 8.5200 73.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.9540 7.7000 250.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.9540 7.6989 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 99.3000 13.0200 17.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.3320 10.0950 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 3.00 INE170M08054 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 15-Apr-19 100.5824 9.8800 40.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.1689 8.3000 600.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.1689 8.3000 600.00 INE202B07GS8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.0000 9.1500 250.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 101.2692 8.5900 450.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 101.9615 7.8700 50.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 101.8090 7.8700 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 101.9615 7.8700 50.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 101.8090 7.8700 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.9794 7.9731 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.9794 7.9731 100.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 240.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.0200 8.4000 3.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.2600 8.0959 200.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7372 7.9469 100.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.5293 8.3200 450.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.5293 8.3200 450.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.0000 8.6900 5.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 15-Jun-20 112.5932 8.3251 2500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7937 7.8380 14.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 101.8621 8.4130 30.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.0000 8.6791 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6658 8.0300 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6658 8.0364 250.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.0000 9.0200 1.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.4321 7.9590 11.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 11.25% 28-Sep-20 100.8629 10.9063 7.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 100.0000 8.9900 1.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 101.4114 7.9330 10.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.0000 8.9900 1.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.3864 8.3900 50.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 100.3506 8.5900 180.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.3934 8.3800 850.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.3934 8.3800 600.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4683 8.3640 60.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 105.0804 8.0500 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 105.0804 8.0500 50.00 INE651J07101 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 09-Aug-21 100.3000 9.6200 4.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 98.9000 10.7400 10.00 INE752E07CX5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Feb-22 101.0000 9.0106 1.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6200 7.0000 1100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 117.3000 9.2500 10.00 INE039A09OZ1 IFCI LIMITED 10.25% 26-Jun-22 98.1000 10.6629 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.8000 9.3500 3.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.20% 15-Nov-22 100.4200 7.1015 217.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 100.5700 7.0828 200.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.8108 8.4000 414.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.8108 8.4000 376.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5500 7.0665 600.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.0112 8.9400 420.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.0112 8.9400 100.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 101.1500 8.4912 37.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 97.7500 9.8300 6.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 105.0402 8.3990 300.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 105.0402 8.4000 300.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.0000 10.2200 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9646 10.4200 2.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.7880 8.3500 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.2900 8.2500 5.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.8926 9.1900 38.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.2448 8.0980 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.2448 8.1000 250.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6815 8.4362 300.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 105.0845 8.3700 300.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4869 8.2000 750.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.7000 5.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.5869 8.1400 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.0051 8.3200 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5221 8.1400 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7053 8.1500 1600.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7053 8.1500 545.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.0172 8.3200 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.1959 8.1100 150.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.2564 8.1500 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.2564 8.1500 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.2242 8.1000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.9156 8.1400 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4603 8.1500 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4603 8.1500 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.2000 9.8400 1.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.0000 8.7356 15.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 100.7686 8.3400 250.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.0000 9.3122 3.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 100.0000 8.8051 7.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.8036 8.1200 1000.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.8036 8.1218 650.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.4000 8.7700 80.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.6092 8.0800 150.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.6092 8.0790 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 101.3309 8.1000 50.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 100.0000 8.9900 88.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.7100 8.7800 1200.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.6525 8.2000 60.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.1000 10.2100 19.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6500 8.9074 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.1000 6.8500 4.50 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.0000 8.2904 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.0000 8.2894 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.5100 6.9100 12.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 114.1340 6.8700 19.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.1000 6.8300 5.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2896 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 100.0000 8.2898 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9802 8.1088 500.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9803 8.1100 500.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.0731 10.9500 306.00 INE691I08420 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.5500 9.4000 22.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.6600 9.6300 9.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 94.5000 10.4972 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 103.7000 6.8700 0.20 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 103.7840 6.9300 104.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 104.4900 6.9000 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.1539 6.9000 150.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.0721 6.9000 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.0722 6.9000 75.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.0000 8.2900 100.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 102.7500 9.7865 20.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.4800 10.4000 45.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 115.7800 6.9100 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8000 10.9400 101.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5100 40.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.9300 10.8000 1.00 ===============================================================================================